Pozor na silnicích! Prázdniny končí, začíná škola

Měsíc září je, po období červen-srpen z pohledu dopravních nehod a jejich následků pro děti, čtvrtým nejhorším měsícem v roce. Jen vloni bylo v září evidováno 451 nehod s účastí dětí, při kterých bylo 1 dítě usmrceno, 8 těžce zraněno a 211 zraněno lehce. Ekonomická ztráta z těchto dopravních nehod dosáhla 704 mil. Kč.





„Řidiči by ve středu i v dalších dnech nového školního roku měli být obzvlášť opatrní v okolí škol a v obytných oblastech, soustředit se stoprocentně na řízení a preventivně zpomalit. Pokud snížím v okolí školy rychlost na 30 km/h, riziko vážného zranění dětí bude minimální. Naopak i při padesátikilometrové rychlosti potřebuji k zastavení na suchém povrchu skoro 30 metrů a z toho prvních 15 vozidlo nezpomaluje, protože nikdo nedokáže reagovat na pohyb chodce ve vozovce okamžitě,“ upozornil vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy Tomáš Neřold.





K bezpečnému návratu dětí do škol mohou ale zásadně přispět i děti a rodiče. „V souvislosti se začátkem školního roku proto připomínáme 10 hlavních zásad bezpečného chování nejmladších účastníků silničního provozu, aby pro ně bylo zahájení nového školního roku bezpečné, ať už budou do školy chodit pěšky nebo jezdit na kole, autem nebo hromadnou dopravou,“ dodal Neřold.

10 rad k bezpečnému začátku školního roku

Začněte společně – děti i rodiče, projděte si s dětmi pečlivě trasu a upozorněte děti na nepřehledná, problematická a nebezpečná místa. Silnici přecházejte bezpečně a s přehledem, najděte nejvhodnější a tím bezpečná místa pro přecházení. Nezapomeňte, že musí být dobré rozhledové podmínky na obě strany komunikace. Při přecházení silnice se vždy rozhlížíme 3x – doleva, doprava, doleva. Nepřecházejte mezi zaparkovanými auty, zde vás ostatní účastníci provozu (řidiči) lehce přehlédnou. Vycházejte z domu včas, správné časové rozvržení doby potřebné pro cestu do školy, zamezí se tím spěchu a případnému přehlédnutí nebezpečné dopravní situace. Nepodceňujte oblečení, využívejte pestré barvy a reflexní prvky na oblečení i školních aktovkách, zvyšuje se vaše viditelnost na silnici a v dopravě, těmito prvky na sebe upozorníte. Reflexní prvky umístěte vždy na viditelném místě. Mobilní telefony, používání mobilního telefonu, poslouchání muziky a mít nasazená sluchátka snižuje vnímání silničního provozu. Může to vést k fatálním nehodám. Při jízdě na kole, koloběžce, správně nasazené a připevněné cyklistické přilby a ochranné doplňky, před jízdou zkontrolovat technický stav kola – koloběžky. Do 18 let je cyklistická přilba povinná! Při jízdě autem, vždy je potřeba být při jízdě řádně připoután a použít dětskou autosedačku (odpovídající výšce nebo hmotnosti dítěte). Sedíme bez batohu či aktovky na zádech. Při vystupování a nastupování do/z auta využít dveře, které jsou blíže chodníku. Nikdy bychom neměli vystupovat do silnice. Při jízdě MHD, slušné chování nejen v prostředcích MHD je základem zvládnutí dopravních situací. Při přecházení se ujistěte, že vozidlo MHD nepřekáží ve výhledu Vám ani přijíždějícím vozidlům, nebo vyčkejte, až vozidlo MHD odjede ze zastávky. Pozor, tramvaj má přednost i na přechodu pro chodce. Používejte oči i uši, to jsou smysly, na které se spoléháme, naslouchejte dopravě a informacím, které tímto získáte (příjezd tramvaje, nákladního vozidla, jízda motocyklu, vozidel záchranného integrovaného systemu…).

„Podívali jsme se do zářijových statistik nehodovosti v uplynulé dekádě a zaměřili se na smrtelné a těžké zranění dětí (pozn. 0-14 let, n=101, 62 chlapců, 39 dívek) v pracovních dnech,“ říká Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i. a dodává: „Většina těchto následků se týkala chodců (73 %), následovali cyklisté (13 %) a spolujezdci v osobních automobilech (12 %). Ve 46 % případů byla vina na straně řidičů osobních automobilů, ve 37 % pak na straně chodců, proto je nutné apelovat zejména na řidiče motorových vozidel, aby v tomto období byli mimořádně obezřetní, nejčastější příčinou jimi zaviněných nehod bylo nedání přednosti v jízdě, nevěnování se řízení a nepřiměřená rychlost. Nejrizikovějším časem pak bylo pondělí mezi 7. a 8. hodinou.“



Na řadě míst v celé České republice budou dětem s bezpečným návratem do škol pomáhat i policejní preventisté v rámci tradičního projektu „Zebra se za tebe nerozhlédne“. I ve spolupráci s pracovníky BESIP budou policisté dětem připomínat zásady bezpečného přecházení vozovky.





redakce

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek