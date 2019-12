Polovina řidičů by při příštím nákupu auta zvažovala hybrid

Přibližně polovina motoristů by při příštím pořízení auta zvažovala i hybridní nebo elektrický pohon. Největší zájem o hybridy nebo elektrická auta je v Číně, kde o jejich koupi uvažuje 94 procent zákazníků a tři čtvrtiny by si je s největší pravděpodobností pořídilo. Vyplývá to z průzkumu společnosti OC&C na pěti důležitých automobilových trzích.





Ve Velké Británii o hybridním či jiném ekologickém autě uvažuje 69 procent spotřebitelů a každý pátý (19 procent) z dotázaných uvedl, že by si takový vůz pravděpodobně i pořídil.





Nejdál jsou v Norsku, hybridy by brala třetina Čechů

Při poslední výměně automobilu se nicméně pro hybrid nebo elektromobil reálně rozhodlo pouze sedm procent čínských, resp. dvě procenta britských spotřebitelů.

Zemí s nejvyšší penetrací elektromobilů a hybridních vozidel je Norsko, kde je elektrifikováno na 39 procent nových vozidel, a to díky štědré státní podpoře a velkorysým pobídkám pro zákazníky.

V Česku by více než třetina dotázaných u svého příštího vozu zvolila hybridní pohon, zbytek preferuje benzin nebo diesel. Přes 80 procent lidí si podle průzkumu agentury NMS přeje, aby stát víc dohlížel na to, jaká auta v Česku jezdí.

Nejvíce hybridních vozů na světě prodá japonská Toyota, která je taky průkopníkem této technologie. Jen v Česku se letos prodej nových hybridních vozů meziročně zvýšil o 72 procent na více než 7500 aut, více než polovina všech prodaných hybridů v ČR nese znak Toyoty.

Překážkou elektromobilů je dobíjení, hybridy dobíjí samostatně

Průzkum OC&C odhalil, že pro bezmála dvě třetiny (64 procent) spotřebitelů je největší překážkou koupě elektromobilu slabá dostupnost dobíjecích míst při cestování dále od domova.

U plně hybridních vozů však tento problém odpadá, protože se dobíjí samy za jízdy a není tedy nutné je dobíjet z externí sítě, stačí je pouze natankovat. Téměř polovinu (49 procent) také trápí vysoká pořizovací cena, nicméně ceny se již snižují a je pravděpodobné, že to napomůže i k vyšší budoucí penetraci těchto vozidel.

Klíčová je podpora státu

"Norsko je důkazem toho, že nepolevující velkorysé pobídky ze strany státu mohou vést k významné penetraci trhu. Nicméně státní orgány napříč celým světem činí správné kroky zaváděním čistých zón ve městech, což je na mnoha trzích významný posun vpřed a klíčová motivace spotřebitelů pro přechod na elektromobily nebo hybridní vozidla," uvedl zastupující partner OC&C John Evison.

Autonomní vozy chtějí Francouzi

Ohledně technologií autonomního řízení vykazovali největší nadšení respondenti ve Francii, kde by si 37 procent dotázaných chtělo tuto technologii vyzkoušet, přičemž 24 procent uvedlo, že by namísto vozidla ve výlučném vlastnictví preferovalo používat automobil sdílený. Němečtí respondenti měli na novou technologii nejskeptičtější názor když 67 procent by automobilu bez řidiče nedůvěřovalo. Totéž platí i pro dotázané ve Velké Británii.





redakce

