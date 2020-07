Tesla v novinách – jednou dole, stále nahoře

Tesla má za sebou několik velmi výživných týdnů. Nejznámější výrobce elektromobilů (EV) měl na začátku června důvod k oslavám. Tesla Model S Long Range Plus se totiž stal prvním EV, který získal hodnocení EPA pro automobily s dojezdem větším než 643 km (400 mil).





Hodnocení bylo uděleno poté, co vozidlo v prvním testu zaznamenalo dojezd 631 km (392 mil), který se po sérii změn vyšplhal až na 647 km (402 mil).





I když takový nárůst na první pohled nevypadá jako nic zvláštního, prolomením hranice 400 mil vysílá Tesla jasný signál ostatním automobilkám, které průkopnické společnosti Elona Muska šlapou na paty.

Nejpozoruhodnější je, že hranice 400 mil se podařilo dosáhnout s akumulátorem o kapacitě 100 kWh. Očekává se, že konkurence, mezi kterou patří hlavně pickup R1T od Rivianu a Hummer EV od GMC, bude mít stejný dojezd, ale o mnoho větší akumulátory. Například R1T má akumulátor o kapacitě 180 kWh a Hummer EV se má pyšnit stejnou kapacitou.

Nejchytřejší auta na trhu

Vzhledem k velikosti a síle těchto aut ve srovnání se sedanem Model S to není žádné překvapení, ale ukazuje to na fakt, že konkurence Tesly poněkud zaostává a není schopná zkonstruovat obdobně účinná vozidla s podobně velkými akumulátory.

Tesla si dlouhodobě buduje pověst konstruktéra těch nejchytřejších a technologicky nejvyspělejších aut na trhu. Její vozy se pyšní převratnými funkcemi a jsou připojené k internetu, takže aktualizace softwaru probíhá automaticky a můžete surfovat po internetu.

To znamená, že na internetu můžete všechno dělat přímo ze sedadla – například si objednat jídlo, které vám přijde po příjezdu, sledovat videa nebo hrát online kasinové hry při čekání na nabití ze supernabíječky.

Na dně žebříčku od J.D. Power

Nejnovější průlom dal Tesle o důvod víc vytahovat se na konkurenci. Jenže

oslavy Elonu Muskovi dlouho nevydržely. O dva týdny později je narušily výsledky vlivného průzkumu, ze kterého vyplynula alarmující skutečnost.

Společnost J.D. Power dne 25. června zveřejnila svůj každoroční průzkum kvality, ve kterém Tesla skončila na poslední příčce z 32 automobilek, které byly do průzkumu zařazeny.

Průzkum zkoumá kvalitu vozidel v prvních 90 dnech od koupě. Podle výsledků kupci hlásí u vozů Tesla v průměru 250 problémů na 100 vozů. Problémovost na vozidlo se pohyboval a významně nad průměrnou hodnotou 166 problémů na 100 vozidel.

Propadák v průzkumu společnosti J.D. Power potkal i automobilky Land Rover (228 problémů), Audi (225) a Volvo (220), které si však počínaly mnohem lépe než Tesla. Na čele se naopak umístily vozy Dodge a Kia, které shodně zaznamenaly 136 problémů na 100 vozidel.

A aby toho nebylo málo, letos to pro Teslu byla v průzkumu premiéra. Je však dlužno poznamenat, že i navzdory obsazení poslední příčky není hodnocení Tesly oficiální, protože chyběla klíčová kritéria potřebná pro průzkum.

Každopádně to Teslu neukazuje v nejlepším světle a není to poprvé, co si společnost ve vlivném průzkumu vysloužila kritiku. Například v roce 2019 prestižní časopis Customer Reports zrušil své doporučení pro koupi Modelu 3 poté, co se objevila řada problémů se spolehlivostí.

Síla značky Tesla

Tesla se ale s potenciálními nezdary vypořádává po svém a vnímanou negativitu stírá silou své značky a loajalitou zákazníků.

Společnost Marketline, jeden z největších poskytovatelů obchodních a finančních údajů zabývající se hodnocením síly firemní značky, zjistila, že Tesla je díky svému statutu vůči některým problémům, které by jiným automobilkám neprošly, v podstatě imunní.

Tesla si stále drží vůdčí postavení na globálním trhu s elektromobily a patří k celosvětově nejuznávanějším automobilovým značkám. Je to dáno i tím, že není vnímána čistě jako automobilka, ale spíš jako technologická společnost.

„Nedávné úspěšné zdolání závažných problémů a vybudování loajální klientely lze připisovat právě silné image. Žádná jiná automobilka se sériovou výrobou se v současnosti nevyrovná tomu, jak kladně je tato značka vnímána investory a zákazníky.“

Zdá se, že pro Teslu je každá publicita dobrá publicita a červnové události to jen potvrzují.

