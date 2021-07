Policisté dostanou nadupané Superby a stovky Kodiaqů

Na 500 vozů Kodiaq a 38 ks Superbů Combi získají policisté při obměně vozového parku. Superby bude pohánět dvoulitrový čtyřválec TSI o výkonu 206 kW, kdežto Kodiaqy se spokojí s výkonem 140 kW. Oba modely budou ve výbavě Ambition a budou disponovat převodovkou DSG. Superby navíc získají adaptivní podvozek a pohon všech kol.





Zákaznické centrum automobilky ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi se dnes stalo dějištěm předání prvních vozů KODIAQ a SUPERB COMBI pro potřeby Policie ČR. Slavnostního aktu se zúčastnili ministr vnitra a místopředseda vlády ČR Jan Hamáček, policejní prezident Jan Švejdar, člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO odpovědný za prodej a marketing Martin Jahn a vedoucí českého zastoupení mladoboleslavské automobilky Jiří Maláček.





Resort vnitra pokračuje v obměně vozového parku na všech úrovních. „Policie ČR patří k největším odběratelům vozů ŠKODA napříč modelovými řadami. Automobily v policejních službách musejí snášet mimořádnou zátěž zejména s ohledem na extrémně náročně provozní podmínky a vysoké nájezdy kilometrů, přitom je bezpodmínečně nutné, aby za všech okolností spolehlivě fungovaly. Pochopitelně nás velmi těší, že jsme v těchto náročných tendrech uspěli. Je to skvělé ocenění technických i ekonomických předností našich vozů,“ zdůraznil při předání Jiří Maláček, vedoucí českého zastoupení ŠKODA AUTO.

Policie ČR převezme v následujícím období 500 kusů modelu KODIAQ, které budou opatřeny policejními polepy a vybaveny prostředky zvláštního určení. Vozidla nemají žádné úpravy nad rámec sériově vyráběných specifikací a budou osazeny majáky na střechu, přípravou pro radiostanici a vybranými položkami ze sortimentu ŠKODA Originálního příslušenství (například dělicí mříže do zavazadlového prostoru či koberce). Součástí přestavby bude rovněž aplikace polepů. V českých městech se tak nově začnou objevovat vozy KODIAQ v policejním designu. Všechny automobily jsou poháněny zážehovým motorem 2,0 TSI o výkonu 140 kW v kombinaci se sedmistupňovou převodovkou DSG a vycházejí z výbavového stupně Ambition. Policie ČR tak pokračuje v nastaveném trendu nákupu vozidel vybavených automatickou převodovkou také u modelů využívaných v náročném výkonu policejní služby, což potvrzuje jejich spolehlivost a bezproblémový provoz i ve ztížených podmínkách. Samozřejmostí je v tomto případě pohon všech kol, který se uplatní zejména při zásazích v zimě nebo v obtížně dosažitelných místech mimo zpevněné komunikace. „Je skvělé, že lidé konečně uvidí policisty v nových vozech KODIAQ a SUPERB. Je to důkaz, že svůj slib o konci ojetin u policie, o velké obměně vozového parku jsem myslel vážně. Těmito SUV a Superby to navíc rozhodně nekončí. Přeji policistům, ať se jim v autech dobře jezdí.“ řekl místopředseda vlády ČR a ministr vnitra Jan Hamáček.

Model ŠKODA SUPERB se osvědčil již v předchozí generaci, kdy se stal spolehlivým partnerem dálničních hlídek při stíhání neukázněných řidičů. Protože s vozy panovala všeobecná spokojenost, objednali si dopravní policisté 38 kusů nové generace, jimiž dosluhující automobily se stovkami tisíc najetých kilometrů nahradí. Tentokrát jde o karosářské provedení Combi, výbavový stupeň Ambition a motor 2,0 TSI o výkonu 206 kW ve standardní kombinaci s převodovkou DSG a pohonem všech kol. Všechny vozy budou vybaveny adaptivním podvozkem. Tato vozidla dosahují maximální rychlosti 250 km/h a z 0 na 100 km/h zrychlí během 5,8 s. Na rozdíl od předchozích policejních vozů SUPERB, které měly civilní design, se zbarví do tradičního designu Policie ČR. Kromě běžné policejní techniky, jako jsou majáky či radiostanice, budou osazeny vysokovýkonným kamerovým systémem na čtení registračních značek vpředu i vzadu jedoucích vozidel. Ten umožní okamžitou kontrolu uhrazení dálničního poplatku. Obří zavazadlový prostor se speciální zástavbou pro potřeby dopravní policie pak poslouží i jako mobilní kancelář. „Věřím, že nejen policisté, ale i veřejnost ocení další modernizaci našeho vozového parku, která není v letošním roce poslední. Jako velmi důležitý přínos vnímám také to, že policisté s každým novým služebním dopravním prostředkem jezdí ve stále bezpečnějších a účelnějších vozech,“ uvedl policejní prezident Jan Švejdar.

Mladoboleslavská automobilka je dlouholetým dodavatelem vozů pro tuzemské bezpečnostní síly. Od roku 1993 bylo českým policistům a ministerstvu vnitra předáno více než 20 tisíc automobilů ŠKODA nejrůznějších modelů a specifikací – ať již speciálně upravených podle požadavků policejních sborů nebo v sériovém provedení.





redakce

