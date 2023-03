Jednodenní dálniční známky se dočkáme již příští rok

Dálniční známky čeká několik zásadních novinek. V příštím roce bude zavedena mimo jiné jednodenní známka a plánuje se napojení na Registr silničních vozidel, aby tuzemští motoristé měli jistotu, že zadaná RZ je napsaná správně a existuje.





Elektronická dálniční známka se už jedenáctý rok prodává za stále stejnou cenu. Její roční varianta stojí 1500, třicetidenní 440 a desetidenní 310 korun. Eko cena pro vozidla poháněná zemním plynem nebo biometanem, je poloviční. Roční e-známka má na rozdíl od dřívějších papírových kuponů klouzavou platnost, což znamená, že platí 365 dní bez ohledu na den v roce, kdy ji zakoupíte.





Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) jako správce systému a státní podnik CENDIS jako jeho provozovatel společně na webu edalnice.cz průběžně spouštějí různé novinky, kterými reagují na podněty a přání řidičů. „Do budoucna plánujeme napojení na Registr silničních vozidel, aby měli tuzemští motoristé jistotu, že zadaná SPZ existuje a při jejím zápisu neudělali chybu. Platnost známky chceme v budoucnu zobrazovat i na Portálu dopravy přímo u konkrétního vozidla. V příštím roce bude zavedena také jednodenní známka. Připravujeme i poskytování údajů z informačního systému elektronické dálniční známky ve formě otevřených dat, aby s nimi další subjekty mohly pracovat,“ přiblížila rozvojové plány Lucie Bartáková, ředitelka sekce pro správu finančních zdrojů SFDI.

Prodeje dálničních známek rostou

Elektronické dálniční známky se prodávají více než před rokem. Od počátku prosince 2022 do konce února 2023, tedy v období tradiční prodejní špičky, si jich lidé koupili celkem 2,22 milionu, oproti loňským 2,16 milionu e-známek. V době nejvyšších prodejů využívá státní e-shop edalnice.cz ke koupi známky až 98 procent řidičů.

„V období od prosince do února dominují v prodejích tradičně roční e-známky, což souvisí ještě s dřívějšími papírovými kupony, které platily vždy do konce ledna a většina řidičů na platnost papírových známek plynule s její elektronickou verzí navázala,“ říká Jan Paroubek, ředitel státního podniku CENDIS, který systém elektronických dálničních známek provozuje. Ve zbytku roku se ale poměr obrací – ve větší míře se prodávají desetidenní a třicetidenní známky, což je spojeno zejména s letním cestováním českých i zahraničních turistů.



V letošní prodejní špičce řidiči nejvíce nakupovali v úterý 24. ledna, kdy se prodalo více než 71 tisíc e-známek v hodnotě přes 96 milionů korun. Operátoři zákaznické linky elektronické dálniční známky odpověděli za celé období zimní špičky téměř 14 tisíc dotazů. Call centrum je motoristům k dispozici po celý rok 24 hodin denně, sedm dní v týdnu na čísle 222 266 757 a na emailu info@edalnice.cz.



Prodej elektronických dálničních známek roste nejen v období špičky ale také kontinuálně od svého spuštění 1. 12. 2020. Za více než dva roky (27 měsíců) existence se jich k 28. 2. 2023 prodalo přes 15 milionů kusů za více než 13 miliard korun. Zatímco v prvním roce[1] fungování se prodalo 6,1 milionu dálničních známek za 5,4 miliardy korun, ve druhém roce[2] už to bylo 7,4 milionu kusů za 5,8 miliardy korun.



„První rok se kupovaly nejvíce roční známky (48 %), následovaly desetidenní (41 %), zbytek připadl na třicetidenní. Druhý rok se situace změnila – nejvíce prodaných bylo desetidenních (50 %), ročních pak bylo 40 %. Důvodem zvýšeného prodeje krátkodobých známek byl návrat zahraničních turistů do Česka po dvou covidových letech,“ vysvětlil Paroubek.





