Poklice kol aneb efektní a praktická změna vzhledu auta

Už zmíněnou instalaci zvládne opravdu každý. Na poklicích se nachází výřez pro ventilek; poklici stačí nastavit tak, aby ventilek do tohoto výřezu pasoval. Pak už jen stačí zatlačit a zajistit horní západky. Odjištěním západek a táhnutím směrem k sobě pak poklici z kola naopak dostanete pryč.

Ve chvíli, kdy znáte velikost, stačí vyrazit buď do kamenného obchodu, nebo vybírat online v pohodlí domova. V obou případech určitě naleznete ten velikostně správný kus, výběr ale zpravidla bývá širší ve specializovaných internetových obchodech.

Co ale technické parametry? Jak zajistím, že poklice budou pasovat?

Pojďme se proto společně podívat na všechno, co je o poklicích dobré vědět před samotným nákupem.

