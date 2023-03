Podvodníci zneužívají jméno Škoda Auto a lákají z lidí peníze

Českým internetem se šíří různé podvodné nabídky, které zneužívají dobré jméno Škoda Auto. Automobilka před falešnými nabídkami investic a podvodnými soutěžemi důrazně varuje, zároveň veškeré dění aktivně monitoruje, spolupracuje s Policií ČR a podává trestní oznámení. České zastoupení mladoboleslavské automobilky připravilo edukativní video se známým moderátorem TV Nova Reyem Korantengem.





V poslední době se velice rozmohly nabídky investic, které lákají uživatele na rychlé zbohatnutí. V nabídkách se často zneužívá kromě jiných firem i jméno automobilky Škoda Auto, která ale nemá s těmito falešnými investicemi nic společného. Škoda Auto neposkytuje nabídku investování či investičních nástrojů v žádné formě, její akcie navíc nejsou veřejně obchodovatelné. Jakákoliv nabídka, která tvrdí opak, je falešná a oslovení by se měli jakékoliv interakce s podvodníky vyvarovat.





Odborníci varují – podvodů na internetu přibývá

S rozmachem internetu a jeho dostupnosti počet podobných podvodů a zároveň i poškozených přibývá. „Známe konkrétní případy, kdy lidé přišli o stovky tisíc korun. Bránit se není lehké, protože jsou tito podvodníci vynalézaví a velmi schopní manipulátoři. Největší past je si myslet, že se to přece právě mně nemůže stát. Může, není to o inteligenci. Útočníci se vás vždy snaží dostat pod časový tlak. Je potřeba kontrolovat správnost webové stránky,

e-mailových adres, neklikat na nic zbrkle a v klidu popřemýšlet, jestli to celé není nějaké podivné. Například snadný výdělek na internetu jen pro prvních pár lidí prostřednictvím bezrizikového investování je od začátku velmi podezřelý,“ říká Jana Magdoňová, reportérka Českého rozhlasu a jedna z hlavních tváří projektu Ověřovna, který ověřuje a vyvrací nepravdivé informace a podvody na internetu.

Oficiální soutěže nevyžadují žádný poplatek

Na internetu se rozmohly také podvodné soutěže, u kterých podvodníci často vyžadují zadání platebních údajů k zaplacení dopravy nebo poplatku za vstup. Škoda Auto ale varuje, že automobilka nebude po svých zákaznících nikdy v rámci soutěží vyžadovat číslo účtu, údaje platební karty nebo rodné číslo. Všechny soutěže organizované automobilkou Škoda Auto navíc probíhají pouze na webových stránkách www.skoda-auto.cz nebo oficiálních profilech na sociálních sítích.

Tváří videa v boji proti podvodníkům se stal Rey Koranteng

Aby se zamezilo co nejvíce podvodům, rozhodlo se tuzemské zastoupení Škoda Auto vytvořit informačně-edukativní video. Jeho tváří se stal známý moderátor Rey Koranteng, který ve speciálním videu ukazuje, jak rozpoznat podvodné nabídky, na co si dát pozor a jak je případně nahlásit. Video se v různých formátech objeví na profilech automobilky na sociálních sítích a na webu.

Škoda Auto všechny aktivity monitoruje, škody jsou milionové

Mladoboleslavská automobilka všechny tyto podvodné aktivity monitoruje, v každém ze zjištěných případů spolupracuje s Policií ČR a podává trestní oznámení na neznámého pachatele z důvodu podvodu a zneužití ochranných známek. Škody v podobě odcizených prostředků sahají k milionům korun. Jedním příkladem z mnoha je případ, který byl Policií ČR z důvodu nezjištění pachatele odložen. Zahrnuje celkem 60 podvedených osob, které přišly v souhrnu o více než 12 milionů korun.





