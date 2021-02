Podívejte se do zákulisí výroby elektrického Volkswagenu ID.3

Skleněná manufaktura v Drážďanech zahájila sériovou výrobu plně elektrického modelu ID.3. Drážďany jsou tak druhým místem, kde vznikají elektromobily ID.3. Celosvětově se jedná již o čtvrtý výrobní závod, který produkuje modely Volkswagen na základě modulární platformy pro elektromobily MEB (Modularer E-Antriebsbaukasten). Volkswagen současně začíná psát v saské metropoli novou kapitolu. Dosavadní „Center of Future Mobility" se v nadcházejících letech postupně přemění v „Home of ID".





Skleněná manufaktura značky Volkswagen se stane majákem značky Volkswagen v Německu. Jeho hlavním cílem bude poskytovat zákazníkům, návštěvníkům a hostům komplexní zážitky zaměřené na rodinu modelů ID. – od poradenství a zkušebních jízd přes prohlídky výrobních provozů, spoluúčast na montáži modelu ID.3 a moderní formáty společenských akcí až po předávání elektromobilů zákazníkům. Nová strategie se zaměří také na rozšiřování aktivit v oblastech výzkumu a inovací. V Drážďanech tak budou v malosériovém měřítku realizovány inovativní projekty, které budou později přeneseny do velkých výrobních závodů značky Volkswagen.





Thomas Ulbrich, člen představenstva značky Volkswagen, odpovědný za elektromobilitu, k tomu řekl: „Značka Volkswagen důsledně pokračuje ve své elektrické ofenzivě. Kromě nových elektrických modelů k ní patří také transformace globální výrobní sítě. Drážďany jsou již čtvrtým výrobním závodem Volkswagen, který přechází na novou rodinu modelů ID. a platformu MEB. Současně každý týden zvyšujeme objem výroby elektromobilů v závodě Cvikov i v obou našich čínských závodech produkujících vozy na platformě MEB. Tím kráčíme k realizaci naší ambice převzít vedoucí roli v globální elektromobilitě."



Danny Auerswald, vedoucí výrobního závodu Skleněná manufaktura, k tomu dodává: „Skleněná manufaktura hraje v rámci značky Volkswagen důležitou roli. Návštěvníci, zákazníci a hosté přicházejí u nás do kontaktu s mobilitou zítřka. Jsme výrobním závodem, návštěvnickým magnetem, místem konání společenských akcí, zkušební laboratoří a centrem pro předávání vozidel zákazníkům – všechno v jednom. Spuštění výroby modelu ID.3 je začátkem realizace naší nové strategie."





Thomas Aehlig, předseda podnikové rady Skleněné manufaktury, říká: „V roce 2017 jsme jako první výrobní závod kompletně přešli na elektromobilitu. Pro podnikovou radu bylo a je velmi důležité zajistit pracovním místům v Drážďanech budoucnost. Od nových oblastí činnosti si slibujeme přidanou hodnotu pro značku a koncern. Po technické stránce jsme nyní schopni vyrábět ve Skleněné manufaktuře další modely na platformě MEB."



Rozšiřování výrobní sítě MEB na celém světě



Skleněná manufaktura je na celém světě již čtvrtým závodem, který vyrábí elektromobily značky Volkswagen na základě modulární platformy MEB. Výrobu modelů MEB zahájil jako první závod Cvikov. Na konci roku 2020 spustily produkci vozidel MEB také čínské závody v Antingu a Fo-šanu. Uvedené čtyři závody mají dohromady maximální kapacitu výroby více než 900 000 vozidel ročně. Na výrobu vozidel MEB se však již připravují další závody: Emden a Hannover v Německu a Chattanooga v USA.



Stejně jako při spuštění výroby modelu e-Golf2 v roce 2017 byla i produkce modelu ID.3 zahájena v jednosměnném provozu s 35 vozidly za směnu od pondělí do pátku. Obvyklá návštěvní doba pro prohlídky s průvodcem zůstává beze změn: od pondělí do soboty od 9:30 do 18:30 h a v neděli od 9:30 do 17:00 h.



Nové oblasti činnosti zajistí budoucnost pracovních míst ve výrobním závodě



Kromě výroby vstoupí Skleněná manufaktura do nových oblastí činnosti, resp. rozšíří stávající aktivity. Volkswagen ve svém drážďanském závodě v současnosti zaměstnává 380 zaměstnanců.



Ve Skleněné manufaktuře se bude zákazníkům předávat výrazně více vozidel. Za tím účelem bylo ve výrobním areálu nedávno vybudováno druhé předávací centrum, což je v automobilovém průmyslu jedinečné. Počet předaných vozidel zákazníkům má vzrůst z 1301 (2019), resp. 3296 (2020) na více než 5000 v roce 2021. Cílem je 9700 předaných vozů ročně od roku 2022.



Funkční zkušební stanice v Drážďanech bude rozšířena. Jedná se o pevnou součást globální sítě zkušebních stanic v rámci vývoje kompletních vozidel. Těžištěm činnosti bude testování asistenčních systémů, mobilních online služeb, motorů a podvozků.



Technický servis vozidel zajišťuje prohlídky a opravy použitých vozidel. Ve Skleněné manufaktuře navíc probíhají přípravy na předávání elektromobilů zákazníkům. Cílem je, aby se v Drážďanech vyráběná vozidla předávala především v Drážďanech.



Skleněná manufaktura pokračuje v zavádění Výroby 4.0. Hlavní pozornost je zaměřena na automatizaci a digitalizaci komplexních pracovních kroků v oblastech montáže a logistiky. Manufaktura se stane pilotním závodem pro vývoj nových technologií a jejich zavádění do procesů reálné sériové výroby.



Technické vybavení pro ID.3 ve dvou vlnách



Výrobní areál Skleněné manufaktury byl na začátku roku 2021 přizpůsoben požadavkům modulární platformy pro elektromobily (MEB). První změny v souvislosti s modelem ID.3 byly realizovány již v létě 2020. Jednalo se o sedm pracovních stanic včetně místa, kde dochází ke „svatbě", tedy spojení karoserie a podvozku. Zimní rekonstrukce zahrnovala například instalaci zařízení pro montáž panoramatického střešního okna a úpravy podávacích nástrojů pro montáž přístrojové desky a sedadel.



Skleněná manufaktura Drážďany vyrábí elektromobily od roku 2017 a je výkladní skříní elektromobility



Od otevření Skleněné manufaktury v roce 2001 se v ní vyráběly luxusní sedany Phaeton (84 235 vozů, 2001 – 2016), Bentley Flying Spur (2186 vozů, 2005/2006 a 2013/2014) a od roku 2017 elektromobily e-Golf (50 401 vozů).



Se zahájením výroby modelu e-Golf se navíc Skleněná manufaktura stala v rámci svého nového strategického směřování „Centrem pro budoucí mobilitu". Orientaci tohoto výrobního závodu na budoucnost potvrzují také další inovativní oblasti činnosti, mezi něž patří „Inkubátor pro budoucí mobilitu" (program společnosti Volkswagen pro podporu zakladatelů start-upů), „Kampus pro budoucí mobilitu" (výuková laboratoř pro vzdělávání studentů i zaměstnanců), rozšířené předávání vozidel a zkušební zóny pro Výrobu 4.0. Úspěšnou transformaci urychluje sériová výroba modelu ID.3 ve spojení s novým strategickým směřováním, které vytvoří ze Skleněné manufaktury rodiště elektromobilů Volkswagen ID.: „Home of ID." .





