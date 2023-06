Na modernizovaný Volkswagen ID.3 stačí jeden milion korun

Nový Volkswagen ID.3 s elektrickým pohonem lze nyní pořídit již za 999 900 Kč nebo za 13 416 Kč bez DPH měsíčně, pokud se zákazník rozhodne pro operativní leasing. Elektrický bestseller značky Volkswagen byl dva a půl roku po uvedení první generace na trh rozsáhle modernizován.





V rámci modernizace byly optimalizovány dojezdy jednotlivých variant (díky zdokonalené aerodynamice). Větší baterie s kapacitou 77 kWh nabízí dojezd až 556 km dle WLTP, menší s 58 kWh pak až 427 km. Maximální nabíjecí výkon střídavým proudem AC byl zachován na 11 kW. Stejnosměrným proudem (DC) pak lze nabíjet výkonem až 120 kW (Pro 58 kWh) / 170 kW (Pro S 77 kWh).





Nový Volkswagen ID.3 nabízí svěží design s vylepšenou aerodynamikou, hodnotnější, trvale udržitelné materiály, které nepocházejí ze zvířat, a asistenční systémy nejnovější generace. Zákazníci mají na výběr širší paletu laků karoserie s novými barvami. Ještě útulnější interiér s velkorysou nabídkou prostoru pro všechny cestující i zavazadla nabízí moderní koncept intuitivního ovládání. Jeho stěžejními prvky jsou kompaktní, 5,3“ displej řidiče a 12“ dotykový displej uprostřed konzoly pro navigační, telefonní, multimediální a asistenční systémy i nastavení vozidla.

Nejnovější generace softwaru zvyšuje výkonnost systémů a dokáže přijímat bezdrátové aktualizace OTA (Over the Air) nebo dokonce dodatečně aktivovat volitelné funkce i po zakoupení vozu. Samozřejmostí je chytré síťové propojení. Pro uživatele elektromobilu ID.3 to znamená ještě více komfortu a praktičnosti v každodenním provozu. Například Plug & Charge zajistí automatické spuštění nabíjecího procesu po připojení nabíjecího kabelu a chytrý e-plánovač tras vypočte na delších trasách zastávky pro nabíjení tak, aby vůz dojel do cíle co nejdříve.

Nově je pro model ID.3 k dispozici na přání dodávaný „Travel Assist se sdílenými daty“, který vzájemně propojuje funkce adaptivního tempomatu „ACC“ pro řízení v podélném směru v rozsahu od 0 km/h až po nejvyšší rychlost a asistenta pro jízdu v jízdním pruhu „Lane Assist“ pro řízení vozu v příčném směru. Jsou-li k dispozici sdílená data, dokáže Travel Assist, který je dalším významným krokem na cestě k vysoce automatizované jízdě, udržovat vůz ve svém jízdním pruhu pouze na základě rozpoznávaného vymezení vozovky.

Čeští zákazníci mohou objednávat vstupní verzi nového modelu Volkswagen ID.3 již za 999 900 Kč. Společnost Volkswagen Financial Services navíc připravila pro nové ID.3 nabídku operativního leasingu s mimořádně atraktivními podmínkami. Elektromobilitu s nulovými lokálními emisemi v nejmodernější podobě si tak mohou zákazníci užívat již za 13 416 Kč bez DPH/měsíc. Operativní leasing zahrnuje záruční i pozáruční servis po celou dobu pronájmu vozidla, povinné a havarijní pojištění s 10% spoluúčastí, pneuservis včetně zimních pneumatik.





