Peugeot představil pick-up Landtrek, co Evropy se ale nedostane

Brodivost Landtreku činí 600 mm, světlá výška se pohybuje od 214 do 235 mm a pohonu všech kol nechybí redukční převodovka. Zadní diferenciál je opatřen systémem eLocker s automatickým rozpojením, který zajišťuje vyšší trakci, když se některé kolo protáčí. Novinka bude nejprve uvedena na trhy v Latinské Americe a subsaharské Africe.





Značka Peugeot představuje nový Peugeot Landtrek. Vůz řadící se do segmentu pickupů má za úkol posílit mezinárodní expanzi značky. Tento neustále se vyvíjející segment představuje více než 2,4 milionu vozů prodaných za rok ve světě.





Peugeot Landtrek má vše, co je pro tento segment typické: tažnou kapacitu 3,5 t, schopnost jízdy v terénu, příslušné technologie, bezkonkurenční robustnost, snadnou opravitelnost, přičemž nabízí rozmanité způsoby použití.

Díky svému pozoruhodnému stylu, výrazné modularitě a nebývalé velikostí nákladového prostoru odpovídá potřebám náročné klientely. Kromě toho disponuje i dalšími přednostmi:

nabídka benzínových a naftových motorů,

podvozek s kabinou, jednoduchá nebo dvojitá kabina,

verze „workhorse“ nebo „multipurpose“,

nepřeberné množství prvků příslušenství pro profesní i rodinné aktivity.

Nový Peugeot Landtrek nabízí rekordní kapacitu, pokročilou modularitu, vše s komfortem na úrovni SUV.

Odolný a spolehlivý

Na konstrukci vozu spolupracovala značka Peugeot velmi úzce s mnoha předními mezinárodními dodavateli (Evropa, Japonsko, USA ...). Díky tomu vznikl zcela nový pick-up na úrovni nejlepších mezinárodních standardů trhu.

Zadávací podmínky značky se kromě atraktivního stylu soustředily i na robustnost vozu, pro vytvoření funkčního a odolného pracovního nástroje, který bude současně vhodný pro venkovní rekreační aktivity. Současně značka nepřistoupila na žádné kompromisy v otázkách spolehlivosti vozu, proto byly při testovacích jízdách najety 2 miliony kilometrů na všech terénech a za každého počasí.

Rozměry odpovídají standardům trhu: délka 533 cm u verze s dvojitou kabinou a 539 cm u verze s jednoduchou kabinou, šířka je 192 cm.

Zákazníci segmentu pick-upů P2 vyžadují skutečně velkou přepravní kapacitu a Peugeot Landtrek nabízí nejprostornější nákladový prostor!

Velikost nákladového prostoru, který je základním koncepčním prvkem vozu, umožňuje naložit:

2 Europalety v provedení s dvojitou kabinou (nákladový prostor 163 cm × 160 cm × 50 cm a šířka mezi koly 122 cm),

3 Europalety v provedení s jednoduchou kabinou (nákladový prostor 243 cm × 160 cm × 50 cm a šířka mezi koly 122 cm).

Užitečné zatížení je ve všech případech více než 1 t a u některých verzí může dosáhnout dokonce 1,2 t. Kromě toho je nákladová část osvětlena LED diodami a je vybavena zásuvkou 12 V pro připojení příslušenství. Připomeňme, že povolená hmotnost přívěsu je 3 t, čímž vůz dokáže odpovědět na nejrůznější požadavky z hlediska užití.

K dispozici je i verze „Workhorse“ s jednoduchou kabinou, která může být v provedení bez zadního nárazníku a se zádí výklopnou do úhlu 180°, a je proto určená pro převážení extrémních a velmi dlouhých nákladů.

V koncesionářské síti Peugeot bude pro nový Peugeot Landtrek k dispozici celá řada příslušenství na míru, která jsou pro segment pick-upů velmi důležitá. Všechna prošla stejnými testy a zátěžovými zkouškami jako prvky standardní výbavy, bez ohledu na to, zda plní estetickou, praktickou, technickou nebo elektronickou funkci. Zákazníci si tak mohou přizpůsobit svůj Peugeot Landtrek dle potřeby. V nabídce jsou stupátka, tepelně tvarovaná vana nákladového prostoru, prosklená střecha, chromovaný oblouk, alarm, ochranné rohože... Celkem bude k dispozici více než 40 doplňků příslušenství!

Atraktivní moderní styl

Design exteriéru dodává vozu výraznou osobitost. Dokonale zapadá do současné produktové řady značky Peugeot a zahrnuje všechny její stylové principy: vertikální masku chladiče s logem Peugeot uprostřed a vertikální LED světla (v závislosti na verzi).

Styl hliníkových kol je převzat od ostatních vozů značky a je optimalizován tak, aby zaručoval vynikající odolnost při intenzivním používání: 4×4, jízda s velkou zátěží nebo po dálnici.

Interiér je přizpůsoben segmentu pick-upů, dvouramenný volant je převzatý z vozu Peugeot 3008 a 10" HD displej v horní části palubní desky se inspiroval od vlajkové lodi značky, Peugeotu 508.

Styl a zpracování sedadel jsou na úrovni nejnovějších vozů značky.

Kabina na nejvyšší úrovni a vynikající pohodlí

Styl a kapacita nákladového prostoru nejsou jedinými přednostmi vozu Peugeot Landtrek. Velká pozornost byla věnována prostoru pro cestující, který převzal od ostatních modelů značky Peugeot řadu prvků výbavy pro klidné cesty ve všech podmínkách jízdy i zátěže.

Modularita zadní lavice je v segmentu P2 jedinečná, neboť nabízí možnost sklopení opěradla 60/40 nebo na 100 %. Opěradla po sklopení unesou zátěž 100 kg. Dvě upevnění Isofix dále zajišťují bezpečné zajištění dětských sedaček.

Vpředu je možné volit mezi dvěma samostatnými sedadly se středovou loketní opěrkou a trojmístnou lavicí Multiflex. Ta je výsledkem odborných zkušeností značky v oblasti užitkových vozidel. Lavice Multiflex nabízí možnost sklopení středního opěradla, čím se vytvoří prostor pro loketní opěrku / pracovní stůl nebo sklopení středního a bočního pravého opěradla pro naložení objemných předmětů o hmotnosti až 75 kg.

Po sečtení kapacity nákladového prostoru a kapacity kabiny nezůstane takřka nic, co by nebylo možné odvézt. Malé předměty lze snadno uložit do přihrádek, jejichž celkový objem dosahuje 27 litrů.

Kabina je prostorná, pohodlná a praktická, šířka ve výši ramen ve 2. řadě je 155 cm a prostor v úrovni kolen je minimálně 50 mm. Do vozu se pohodlně vejde 6 cestujících (v závislosti na verzi). Přístup na palubu usnadňuje 7 držadel.

Připojený a technologický

Peugeot Landtrek nabízí komfortní výbavu nejnovější generace převzatou od SUV značky: pokročilou konektivitu (zásuvky USB / Bluetooth), automatickou dvouzónovou klimatizaci, 10" HD dotykový displej kompatibilní s Apple CarPlay ™ / Android Auto ™ a pevný disk o kapacitě 10 GB.

Bezpečnost zajišťuje 6 airbagů a systém ESP s funkcemi:

Hill Descent Control: systém umožňující udržet vozidlo ve velmi nízké rychlosti a soustředit se pouze na řízení, zajišťující ovladatelnost a bezpečnost v obtížných situacích;

ASR (protiskluzový systém) pro verze 4×2 a 4x4;

Trailer Swing Control (asistenční systém pro jízdu s přívěsem) s ESP, který se aktivuje automaticky, jakmile dojde k náklonu.

Řidič se také může spolehnout na Lane Departure Warning, zvukovou a vizuální výstraha při opuštění jízdního pruhu (dle verze).

Světla jsou stejně jako u ostatních vozů značky opatřena ve vyšších verzích vpředu i vzadu LED diodami.

Vůz může být vybaven jednou až čtyřmi kamerami pro usnadnění manévrování ve městě i mimo něj. Off-road kamera (ve zpětném zrcátku spolujezdce) a 360° panoramatický výhled poskytují řidiči podporu při překonávání překážek nebo projíždění úzkých cest. Kamery lze také nastavit tak, aby se při detekci překážek spouštěly automaticky.

Vhodné pro všechna použití a všechny terény

Nový Peugeot Landtrek nabízí řadu vhodných motorů přizpůsobených potřebám uživatelů, pro město, silnice, dálnice nebo do terénu:

Dieselový motor: objem 1,9 l, výkon 150 k díky 16ventilovému turbodmychadlu s variabilní geometrií. Točivý moment 350 Nm a šestistupňová manuální převodovka Getrag. Má řetězový rozvod pro optimalizaci nákladů na údržbu. Válečková vahadla snižují hluk, mají vyšší rychlosti a menší tření pro menší opotřebení. Kombinovaná spotřeba motoru je 7,8 l / 100 km;

Benzínový motor: přeplňovaný agregát o objemu 2,4 l s výkonem 210 k a točivým momentem 320 Nm. Spojený s mechanickou převodovkou Getrag, nebo šestistupňovou automatickou převodovkou Punch s manuálním, sportovním nebo Eco režimem.

Nový Peugeot Landtrek splňuje veškeré základní charakteristiky pick-upů i díky vysoké linii bočních oken a vysoké světlé výšce (až 235 mm v závislosti na verzi) a je v nabídce s pohonem dvou, nebo čtyř kol.

Verze 4×2 má pohon zadních kol, který je přenášen prostřednictvím podélné hřídele a diferenciálu umístěného v zadní nápravě. Vzhledem k tomu, že náklad spočívá na zadních kolech, platí, že čím více je vozidlo naloženo, tím lepší je trakce.

U verzí 4×4 se pohon přední nápravy spouští ovladačem, pomocí kterého si řidič vybrat mezi dvěma režimy:

4H (4 High speed): pro standardní použití 4×4,

4L (4 Low speed) s nízkým převodovým stupněm: díky redukční převodovce z 2,7 na 1 se zvýší točivý moment při nízké rychlosti pro jízdu v terénu se špatnou přilnavostí nebo na strmých svazích.

Zadní diferenciál je opatřen systémem eLocker s automatickým rozpojením, který zajišťuje vyšší trakci, když se některé kolo protáčí.

Verze 4×4 tak zaručuje vozu Peugeot Landtrek univerzálnost použití v jakýchkoli podmínkách a za každého počasí:

brodivost: 600 mm,

přední nájezdový úhel: 29° nebo 30° (dle verze),

zadní nájezdový úhel: 27° nebo 26° (dle verze),

přechodový úhel: 25°,

světlá výška: minimálně 214 mm (16" kola) nebo až 235 mm (17"/18" kola).

Pneumatiky Mud and Snow (M+S) jsou vhodné pro všechny terény. Vozidlo je vybaveno plnohodnotným rezervním kolem a četnými ochrannými prvky: plech pod motorem, sériově montované přední a zadní zástěrky.

V případě rozměrné překážky funguje 360​​° kamera také jako offroadová kamera.)

Nový Peugeot Landtrek, který se dostane na trh na konci roku, bude splňovat požadavky segmentu P2, do něhož vnese odborné znalosti a know-how značky Peugeot.

Díky flexibilitě výrobních závodů skupiny PSA a výrobě co nejblíže oblastem prodeje se bude moci nový Peugeot Landtrek efektivně a rychle přizpůsobit potřebám budoucích zákazníků.





