Peugeot 408 v prodeji, objednávat ho můžete on-line

Nový Peugeot 408 byl odhalen na začátku léta a velkolepě představen 4. srpna (příznačné datum 4.08) v nádherné průhledné a otočné vitríně „The Sphere“ umožňující ukázat vůz ze všech úhlů. Světová premiéra nového modelu se odehraje na pařížském autosalonu ve dnech 17.–23. října. Od 1. září si může prvních 300 zákazníků tento vůz objednat.





Prvních 300 vozů Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 First Edition poskytne svým majitelům to nejlepší z hlediska designu, barevnosti, technologií a výbavy – navíc s exkluzivní nabídkou balíčků pro dobíjení ze soukromých a veřejných dobíjecích stanic. Vůz Peugeot 408 Plug-in Hybrid 225 First Edition je k dispozici pouze on-line prostřednictvím webových stránek Peugeot Store určených pro soukromé i firemní zákazníky za cenu 50 600 € nebo 490 €/měsíc, přičemž je možné odečíst ekologický bonus ve výši 1 000 €.





Peugeot 408, nečekaný ze všech úhlů

Peugeot přináší s novým modelem 408 na automobilový trh zcela novou siluetu vozu. Vzhled tohoto zvýšeného fastbacku evokujícího šelmu je naprosto inovativní. Peugeot 408 mění principy hatchbacku, které obohacuje o prvky typické pro SUV. Jeho efektivní architektura nabízí velký zavazadelník a štědrý prostor pro cestující ve 2. řadě. Řidiči poskytuje Peugeot 408 ty nejintenzivnější pocity z jízdy díky nejnovější generaci kabiny Peugeot i-Cockpit®, kterou lze okamžitě rozeznat podle kompaktního volantu zajišťujícího potěšení z řízení a snadné ovládání.

Důraz je kladen na kvalitu provedení kabiny v kombinaci s konektivitou zahrnující nejmodernější technologie pro intuitivnější zážitek z jízdy a cestování. Vůz je vybaven nejmodernějšími asistenčními systémy, které spojují pohodlí a bezpečnost. Nový Peugeot 408 bude nabízen ve stupních výbavy Allure a GT a veřejnosti se představí na pařížském autosalonu v říjnu 2022.

Speciální nabídka 408 Plug-in Hybrid 225 First Edition

Zcela nový model Peugeot 408 lze od 1. září 2022 objednávat v předpremiéře ve špičkové verzi First Edition. Jedná se o limitovanou edici s následující standardní výbavou:

Zcela nový odstín Obsession Blue, který se mění podle úhlu pohledu a zajišťuje hru světla s fasetami karoserie;

Plug-in hybridní motor o výkonu 225 k;

Nejnovější generace kabiny Peugeot i-Cockpit® s kompaktním volantem, 3D digitálním sdruženým přístrojem, 10" dotykovým displejem, plně konfigurovatelnými přepínači i-toggles, funkcí pro rozpoznávání hlasu a systémem infotainmentu i-Connect Advanced včetně on-line navigace;

Monolitická litá 20" kola se zcela novým designem;

Sedadla s čalouněním ze tří materiálů (TEP, látka a Alcantara®) a elektrickým nastavováním (s vyhříváním a masážní funkcí);

Palubní nabíječka 7,4 kW;

Balíček pro dobíjení vozu.

Klienti budou moci vybírat ze dvou paketů pro dobíjení, a to pro soukromé nebo veřejné nabíječky. Tyto balíčky obsahují:

- Dobíjení ze soukromých stanic

e-Pro Wallbox s domácí instalací, v hodnotě 1 500 € (prostřednictvím partnera Free2Move eSolutions) pro rychlé a bezpečné nabíjení;

kabel 3 – 7,4 KW – 32A pro dobíjecí stanice a příležitostné nabíjení na veřejných terminálech.

- Dobíjení z veřejných stanic

1 000 € předplaceného kreditu na veřejné nabíjení (prostřednictvím aplikace eSolutions Charging) s přístupem k více než 300 000 nabíjecích míst po celé Evropě;

kabel 3 – 7,4 KW – 32A pro dobíjecí stanice a příležitostné nabíjení na veřejných terminálech.

Nabídka Peugeot 408 First Edition je pro soukromé i firemní zákazníky dostupná pouze on-line na Peugeot Store, kde lze vůz jednoduše objednat a kde jsou k dispozici on-line poradci pro případnou pomoc.

Peugeot 408 First Edition je k dispozici za cenu 50 600 € (zákazníci mohou rovněž on-line prodat na protiúčet svůj předchozí vůz).

Nový vůz lze pořídit také formou měsíčních splátek:

490 €/měsíc po dobu 49 měsíců, po zaplacení počáteční splátky ve výši 7 900 € pro soukromé zákazníky,

490 €/měsíc po dobu 48 měsíců, po zaplacení počáteční splátky ve výši 5 800 € pro firemní zákazníky.

Na plug-in hybridní model Peugeot 408 First Edition se ve Francii vztahuje daňová sleva díky ekologickému bonusu 1 000 €. Při používání přináší vůz nízké provozní náklady a nízké emise CO2.





redakce

