Ojetých aut na trhu ubývá a rizika rostou

Podle Asociace autobazarů se do České republiky každoročně dováží desítky tisíc vozidel ze zahraničí ve velmi špatném technickém stavu. Takové vozy se však neprodávají v autobazarech, ale napřímo, tzv. "na ulici". Pro kupující však takový nákup přináší ohromná rizika.





I přes zoufalou situaci spojenou s nedostatkem ojetých vozidel na trhu odmítají české autobazary vykoupit až 30 procent nabízených vozidel. V drtivé většině případů jde totiž o vozy ve špatném technickém stavu s nejasnou servisní a často i právní historií. Takové vozy potom mohou skončit v soukromé inzerci, kde je ale často obtížné řešit případné reklamace. Zájemci o takový vůz totiž většinou nedostanou o vozidle pravdivé informace a sami nejsou schopni si technický a právní stav vozu prověřit.





Podle Asociace autobazarů APPAA proto bude prověřování původu a technického stavu ojetých vozů v následujících měsících a letech zcela zásadním faktorem bezpečné koupě ojetého auta. "Do České republiky bylo v loňském roce dovezeno přibližně 185 tisíc ojetých aut ze zahraničí, přičemž skoro 40 tisíc z nich, tedy necelých 22 %, bylo starších 15 let", varuje Petr Přikryl a dodává: "U takových vozů se servisní historie velmi těžko dohledává, a proto je seriózní autobazary velmi často odmítají vykoupit". Podle Přikryla tak tyto vozy končí v soukromé inzerci a prodávají se tzv. "na ulici", kde ale kupujícím hrozí ta největší rizika. „Jen v loňském roce jsme na našich pobočkách odmítli vykoupit více než 25 tisíc nabízených vozidel, a to z důvodu právních a technických vad na vozidlech“ říká Filip Kučera z Auto ESA. „Roční náklad na prověření vozidel na vstupu přesáhl 80 milionů korun“ doplňuje Kučera.

Přikryl doporučuje se takovým vozům vyhnout a nakupovat v zavedených autobazarech. Když už ale není zbytí, doporučuje Přikryl důkladnou prověrku vozu. "Zadání VIN do nějaké aplikace na webu ale rozhodně nestačí. Důležitá je důkladná fyzická kontrola auta nějakým odborníkem, nejlépe v autoservisu, který disponuje například zvedákem, diagnostikou, nebo technologií na měření tloušťky laku", říká Přikryl a doplňuje: "Jestliže majitel vozu s takovou prohlídkou nebude souhlasit, doporučuji jít o dům dál, protože s vozem pravděpodobně nebude něco v pořádku".

Velcí prodejci, kteří do prověřování aut investují mnohdy i desítky miliónů ročně, jsou ale podle Přikryla stále tím nejlepším způsobem, jak koupit ojeté auto bez rizika skrytých vad nebo s nejasným právním původem.





redakce

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek