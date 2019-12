Nový Volkswagen e-up! vstupuje do prodeje, k dostání je v zaváděcí limitované edici.

Limitovaná edice čítá padesát kusů a výrobce vozy nabízí za speciálních finančních podmínek. Navíc tenhle malý prcek umí na jedno nabití ujet až 260 km a stojí jen 449 000 Kč včetně DPH.





„Vůz byl představen ve světové premiéře na autosalonu ve Frankfurtu a nyní jsme zahájili jeho předprodej exkluzivní edicí za velmi výhodných podmínek," říká Jiří Štoček, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „Rozšíření elektromobility je podmíněno cenovou dostupností a Volkswagen jde v tomto ohledu příkladem novým modelem e-up!, který lze nyní objednávat za mimořádně atraktivních 449 000 Kč včetně DPH."





Volkswagen má v plánu nabízet výhradně čtyřdveřové provedení a co se týče zaváděcí limitované edice, její výbava je vskutku rozsáhlá. V základu totiž najdeme 14" kola, vyhřívání předních sedadel a skla čelního okna, tříramenný volant obšitý kůží, automatickou klimatizaci Climatronic, audiosystém „Composition phone", systém „maps + more" s držákem, připojením a multifunkční aplikací pro chytrý telefon, elektricky nastavitelná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, zadní kameru, tempomat, senzor deště, palubní počítač, světlomety LED pro denní svícení, variabilní podlahu zavazadlového prostoru a nabíjecí kabely.

Nový Volkswagen e-up! je tak ideálním čtyřmístným vozítkem pro cestování po městě a každodenní dojíždění. U modernizovaného provedení vzrostla kapacita akumulátorů z 16,4 kWh na 32,3 kWh. Tím se prodloužil dojezd na jedno nabití, kdy při předpokládané spotřebě elektrické energie 12,7 kWh/100 km ujede až 260 km.



Nový e-up! je možné nabíjet výkonem až 40 kW při využití stejnosměrného proudu. V tomto případě se akumulátory nabijí na 80 procent své kapacity za pouhou jednu hodinu. Předinstalovaná aplikace „maps + more" umožňuje uživatelům vozu ovládat nabíjecí proces z chytrého telefonu, od spuštění nabíjení přes jeho ukončení či přerušení až po naprogramování časovače. Stejným způsobem lze také používat nezávislou klimatizaci.



Německá novinka těží hlavně z výhody nízkého těžiště, vyplývajícího z uložení sady akumulátorů pod podlahou. Už v okamžiku rozjezdu poskytuje elektromotor o výkonu 61 kW maximální točivý moment, což umožňuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 11,9 sekundy. Nejvyšší rychlost je pak omezena na 130 km/h.



Volkswagen dále poskytuje na akumulátory záruku osm let, nebo do ujetí 160 000 km. Nový e-up! je zkrátka dalším významným krokem značky k cenově dostupné mobilitě s nulovými lokálními emisemi.

Roman Havlín





