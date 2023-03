Nový Renault Espace bude další nudné SUV, na legendární MPV zapomeňte

V roce 1983 představila společnost Renault vůz, který lze právem označit za první auto pro život, model Espace. Jednalo se o průkopnický, často napodobovaný a nikdy nepřekonaný vůz, který si během pěti generací získal status ikony. Renault nyní představuje zcela nový Espace, osobní vůz pro 5 nebo 7 cestujících, který bude zařazen na vrchol značky v segmentech D.





Objednávky nového modelu Espace budou zahájeny na jaře 2023 a vůz bude opouštět brány výrobního závodu ve španělské Palenci.i





Espace je v nabídce Renaultu již 40 let měřítkem komfortu, prostornosti, špičkové výbavy, modularity a světlem naplněného interiéru. Jeho nejnovější verze, zcela nový Espace, není výjimkou. Zachovala si všechny osvědčené prvky a kvalita prožívání ve voze je bezkonkurenční. Velkorysý interiér, rozsáhlá výbava a panoramatické střešní okno zcela nového modelu Espace jsou pozvánkou k cestování, wellness a potěšení z jízdy na vyšší úrovni.

Prostornost je jednou z hlavních předností nového modelu Espace – vejde se do něj až sedm osob a na dlouhých výletech se jim bude cestovat pohodlněji než kdykoli předtím. Je postaven na modulární alianční platformě CMF-CD, dodává se s prodlouženými verzemi středové a zadní jednotky a prostor uvnitř je speciálně optimalizován. Celkově je dlouhý 4,72 m – o 14 cm méně než předchozí generace – a prostor pro cestující je ještě delší (2,48 m po třetí řadu). Tento pozoruhodný posun je dobrou zprávou zejména pro cestující ve druhé řadě, kteří si mohou vychutnat prostor pro kolena až 321 mm. Jejich sedadla se navíc naklápějí až do úhlu 31 stupňů, takže úroveň pohodlí je nepřekonatelná. Pokud je navíc prostřední sedadlo prázdné, mohou cestující využít středovou loketní opěrku se dvěma držáky na nápoje. Cestující ve třetí řadě (která je při objednávce k dispozici bez příplatku) ocení také dostatečný prostor pro kolena (128 mm) a funkce Easy Access, které jim umožňují posunout sedadla druhé řady o 260 mm směrem dopředu a sklopit opěradla dopředu. Každý z cestujících má k dispozici předpínače bezpečnostních pásů, stropní osvětlení s dotykovým ovládáním, nabíjecí dokovací stanici USB-C a v některých verzích si může užívat i audiosystém Harman Kardon.

Život v modelu Espace byl vždycky jiný. A tato nová generace kombinuje několik prvků, které z prostoru pro cestující dělají skutečný cestovatelský salónek na kolech. Volitelné střešní okno naplní prostor větším množstvím světla než kdykoli předtím. Nemá příčný nosník, takže poskytuje více než 1 m2 slunečního světla (délka 1,33 m, šířka 0,84 m). Vysoce inovativní sklo má na svém vnitřním povrchu nízkoemisní vrstvu. Toto složení filtruje UV záření a většinu dopadajících infračervených paprsků a odráží teplo z prostoru pro cestující. A k tomu, abyste se vyhnuli horku a oslnění, nepotřebujete zatemňovací roletu. Espace měl vždy ta nejpohodlnější sedadla – a v této generaci jsou ještě pohodlnější. Všechny verze jsou vybaveny posuvnou opěrkou ruky na středové konzole a výbava Iconic obsahuje měkké a uklidňující ergonomické polštáře ze stejné látky jako čalounění, které se nasazují na zadní opěrky hlavy druhé řady.

Zcela nový Espace upevňuje pozici a postavení nejlepšího vozu ve své třídě z předchozích generací. Kvalita povrchových úprav je okamžitě patrná, prostor pro cestující vypadá úchvatně a nabídka výbavy je rozsáhlá. Základní výbava Techno zahrnuje 24palcovou obrazovku OpenR, elektricky ovládané páté dveře, bezdrátovou nabíječku telefonu, 19palcová kola, systémy Isofix na levém a pravém sedadle ve druhé řadě a bezpečnostní paket včetně systému varování před mrtvým úhlem. Výbava Esprit Alpine, která je u modelu Espace novinkou, dodává interiéru kategoricky sportovní nádech. Opěrky hlavy jsou opatřeny logem A se šípem, Alcantara na palubní desce má modré prošívání a Alcantara na sedadlech příjemně a elegantně splývá se syntetickou kůží a látkou Latis Bright. Výbava Iconic povyšuje interiér na novou úroveň díky pravému jasanovému dřevu na palubní desce a světle pískově šedé polstrované kožené čalounění v kombinaci s obložením v mokka hnědé barvě. Sedadla lze elektricky nastavovat (dopředu, dozadu, nahoru a dolů a jejich sklon) a jsou vyhřívaná (stejně jako volant). Sedadlo řidiče je navíc vybaveno bederním masážním mechanismem.

Aby bylo možné co nejlépe využít prostor uvnitř a zajistit pohodlí všem cestujícím, je nový Espace poprvé v historii vybaven sedačkami ve druhé řadě, které lze posouvat o 220 mm dopředu a dozadu a jsou rozděleny na dvě nezávislé části (v poměru 60–40). Posuňte je zcela dozadu a cestující na nich budou mít k dispozici prostor pro kolena na nejlepší úrovni v segmentu (až 321 mm); posuňte je zcela dopředu a zavazadlový prostor v pětimístné verzi pojme 777 litrů (VDA). Další chytrá modulární funkce: třetí řada sedadel se sklápí do podlahy, takže je můžete kdykoli vyklopit a usadit 7 osob nebo je sklopit, abyste získali co nejvíce místa v zavazadlovém prostoru. Díky širokému výběru konfigurací interiéru a možnosti okamžitého přizpůsobení kapacity je zcela nový Espace mimořádně všestranný.

Zavazadlový prostor nového modelu Espace je ideální zejména pro rodiny a jeho úložný prostor patří k nejlepším na trhu:

1 818 litrů v pětimístné verzi se sklopenou druhou řadou sedadel,

777 litrů v pětimístné verzi s druhou řadou posunutou zcela dopředu,

159 litrů v sedmimístném uspořádání se třetí řadou sedadel na místě.

Pro optimalizaci prostoru v zadní části a vyrovnání podlahy pro pohodlnější nakládání můžete snadno sklopit druhou řadu sedadel (jedno, dvě nebo všechna tři) pomocí odjišťovacích madel Easy Folding. Nový Espace má také elektricky ovládané zadní dveře, které lze otevřít nebo zavřít z kokpitu, stisknutím tlačítka na zadních dveřích, pomocí dálkového odemykání nebo pohybem nohy pod zadním nárazníkem.

Stejně jako předchozí generace má i nový Espace velký interiér s velkým úložným prostorem pro větší pohodlí: Celkem 39 litrů, z toho 20 litrů vpředu včetně více než 6litrové přihrádky na rukavice a dvou na bočních dveří, z nichž každá má objem přes 4 litry. Na středové konzoli nejsou žádné ovladače a místo nich jsou zde dvě odkládací schránky: 2litrová pod posuvnou opěrkou rukou a 3,6litrová pod loketní opěrkou, která se otevírá směrem nahoru. Ve druhé řadě je sklopná středová loketní opěrka vybavena dvěma držáky na nápoje, do dveří se vejde po jedné litrové láhvi a za předními sedadly jsou dvě kapsy.

Zcela nový Renault Espace se vyrábí v závodě v Palencii, který prošel rozsáhlou, rok a půl trvající rekonstrukcí a je vybaven nejmodernějšími možnostmi a nejpřísnějšími systémy kontroly kvality, aby splňoval stále přísnější ekologická kritéria. K dosavadním 900 robotům přibylo 400 nových. Továrna disponuje veškerým strojním vybavením potřebným k výrobě platformy CMF-CD, nanášení matného saténového laku (odstín Satin Shale Grey, speciálně pro výbavu Esprit Alpine) a provádění kontrol kvality hyperpropojených vozidel. Závod společnosti Renault v Palencii je referenčním měřítkem Průmyslu 4.0. Kombinuje nejmodernější výrobní a provozní postupy s inteligentními technologiemi včetně robotiky, analytiky, umělé inteligence a internetu věcí.

Renault Espace se vždy přizpůsoboval době a držel s ní krok. Proměna této nové generace se nese v duchu Renaulution. Zcela nový Espace je SUV, které symbolizuje status, má atletický vzhled a špičkově vybavený, propojený interiér. Jeho plně hybridní pohonná jednotka E-Tech full hybrid je efektivnější než kdykoli předtím a asistenční systémy a technologie usnadňují řidiči život – ve městě stejně jako na dlouhých cestách.

Díky platformě CMF-CD, kterou sdílí s novým Renaultem Austral, je nový Espace o 32 mm nižší a o 215 kg lehčí než jeho předchůdce. Více než poloviny tohoto velkého snížení hmotnosti bylo dosaženo díky omezení rozměrům, a to i přes zachovanou prostornost, zbytek je především zásluhou plně hybridního motoru E-Tech full hybrid, který je lehčí než předchozí generace dieselů, lehčího podvozku a sedadel. Kromě těchto technických vymožeností byla optimalizována aerodynamika nového modelu Espace, a to zjednodušením tvaru nových zrcátek a klesající linií střechy zakončenou spoilerem a průduchy v zadním nárazníku, které rozptylují odpor vzduchu. Nový Espace pohání plně hybridní motor E-Tech full hybrid o výkonu 200 k (viz podrobnosti na str. 10), který spotřebuje 4,7 l na 100 km (kombinovaný cyklus WLTP). To mu zajišťuje dojezd až 1 100 km pro bezproblémovou jízdu napříč republikou! Nejúspornější z nových modelů Espace (lehčí verze) vypouští pouze 104 g CO2 na km – o 35 % méně než jeho předchůdce. To je obrovský krok vpřed v oblasti udržitelné mobility.

Světlá výška 18 cm a devatenácti nebo dvacetipalcová kola v závislosti na verzi dodávají novému modelu Espace neokázalý vzhled SUV. Je elegantní, svalnatý a živý z každého úhlu. Mřížka chladiče vpředu je u výbav Iconic a Techno tvořena svislými lištami a lemy nárazníků dotvářejí auru statusu nového modelu Espace. Varianta Esprit Alpine obsahuje šachovnicový vzor, který naznačuje její sportovní zaměření. Boky jsou dokonale vytvarované. Široké prohlubně v horní části se snoubí s výraznými liniemi, které určují strukturu. Spodní část má všechny znaky vozu SUV s rozšířenými podběhy kol a ochranným spodním pásem, který je pro větší eleganci lakován vysoce lesklou černou barvou.

Zadní část vozu působí tlumeně, od spoileru na konci střechy, přes boční větrací otvory až po dva úzké chromované proužky na nárazníku. Světlomety dodávají zcela novému modelu Espace mimořádně moderní vzhled a strhující charakteristiku. Světla na zádi sahají až k logu a umocňují statnost SUV. Trojrozměrný holografický efekt, využívající technologii mikrooptiky, je mimořádně precizní. Dodává vozu živý vzhled a téměř oživuje jeho pozoruhodnou osobnost!

Tři dostupné verze zahrnují jasně odlišné sady vybavení a prvků a vnitřní i vnější ovzduší. Všechny tři mají velmi odlišný styl a svým způsobem vás ohromí. Příď verze Techno je lakována v barvě karoserie. Okenní lišty jsou z leštěného chromu a střešní lišty ze saténově hladkého hliníku. Kola mají průměr 19 palců a látka čalounění je zcela recyklovaná. Mřížka chladiče, okenní lišty, přední lišta a střešní lišty verze Iconic jsou černé. Kola jsou větší (20 palců). Čalounění je světle pískově šedé a palubní desku zdobí intarzie z jasanového dřeva. Zcela nový Espace Esprit Alpine má sportovní vzhled včetně šachovnicové masky chladiče a 20palcových černých hliníkových kol Daytona s diamantovým výbrusem. Okenní lišty, střešní lišty a přední a zadní loga jsou tmavá (loga jsou v ledově černé barvě, okraje oken leskle černé a střešní lišty saténově černé). Přední nárazník, vodorovná lišta a lamely jsou saténově šedé. Saténová břidlicově šedá barva karoserie je k dispozici pouze v této verzi, a to na přání. Uvnitř je Esprit Alpine třídou sám pro sebe: na prazích dveří je vyražena značka Alpine a na opěrkách hlavy je emblém ve tvaru písmene A se šípem. Sedadla, palubní deska, výplně dveří a středová konzola jsou potaženy látkou Alcantara s modrým prošíváním Alpine. Volant je potažen kůží Nappa a látkou Alcantara s modrým, bílým a červeným prošíváním. Černé bezpečnostní pásy mají modré okraje. Horní části pedálů jsou hliníkové.

Zcela nový Espace s plně hybridním benzinovým motorem E-Tech full hybrid o výkonu 200 k má nejlepší poměr výkonu a spotřeby na trhu. Zahrnuje tříválcový přeplňovaný benzinový motor o objemu 1,2 litru s výkonem 130 k (96 kW) a točivým momentem 205 Nm a dva elektromotory:

hlavní jednotka (50 kW, 70 k, 205 Nm) poháněná lithium-iontovým akumulátorem 2 kWh/400 V pro elektrický pohon,

sekundární vysokonapěťový startérgenerátor (25 k, 50 Nm) ke spuštění spalovacího motoru a řazení rychlostních stupňů.

Díky plně elektrickému zapalování a rekuperačnímu systému, který se automaticky zapne, jakmile zpomalíte nebo zabrzdíte, můžete s touto plně hybridní pohonnou jednotkou E-Tech full hybrid jezdit ve městech z 80 % v elektrickém režimu a snížit spotřebu paliva až o 40 %. Získáte tak všechny výhody jízdy elektromobilem, aniž byste museli zastavovat a nabíjet. Díky systému automatické správy nabíjí motor a pohony baterii podle pokynů inteligentní převodovky. Řidič může rovněž přispívat podle své vůle a pomocí pádel na volantu nebo nastavení systému MULTI-SENSE zvolit některý ze čtyř režimů rekuperačního brzdění.

Aby byl řidič plně informován, zobrazuje digitální přístrojový panel toky energie v hybridní pohonné jednotce pomocí specifických animací. Ukazatel stavu akumulátoru informuje o množství dostupné elektrické energie v reálném čase. Toky rekuperace energie se rozsvítí, jakmile řidič uvolní tlak na plynový pedál nebo sešlápne brzdu. Multimediální systém OpenR Link zobrazuje směr toků a energii pohánějící vozidlo (elektrickou, mechanickou nebo hybridní).

Funkce prediktivní hybridní jízdy maximalizuje využití elektrické energie během jízdy. Propojené mapové podklady, jako je topografie silnice na následujících sedmi kilometrech (nejpravděpodobnější trasa, pokud není zaznamenán žádný cíl), poskytují pokročilé informace systému řízení baterie tak, aby byla co nejvíce využívána energie elektromotoru.

Zpětná vazba o jízdě je k dispozici ve formě sloupcových grafů s podrobnými údaji o spotřebě a ujeté vzdálenosti v plně elektrickém režimu.

Automatická vícerežimová převodovka nového modelu Espace je odvozena z technologií Formule 1 a kombinuje dva převodové stupně u elektromotoru a čtyři u spalovacího motoru. Patnáct možných způsobů jejich kombinace maximalizuje snížení emisí CO2, potěšení z jízdy a spotřebu. Výsledkem je bezkonkurenční poměr ceny a výkonu. Inteligentní multimódová automatická převodovka vybírá pro plně hybridní pohonnou jednotku E-Tech full hybrid nejlepší z následujících možností:

plně elektrický pohon (kola otáčí pouze elektromotor),

dynamický hybrid (spalovací motor a elektromotor společně otáčejí koly),

e-drive (elektromotor otáčí koly, spalovací motor nabíjí baterii),

spalovací motor (aktivní je pouze spalovací motor, který otáčí koly a/nebo dobíjí baterii),

rekuperace (kola pohánějí elektromotor, který nabíjí baterii).

Vzhledem k tomu, že nový Espace je nejdelším vozem v modelové řadě Renault, je systém 4CONTROL Advanced nezbytný pro zvýšení manévrovatelnosti, agility a dynamiky. Tato funkce je součástí standardní výbavy verzí Iconic a Esprit Alpine a díky víceprvkové zadní nápravě a možnosti řízení všech čtyř kol zvyšuje potěšení z jízdy, bezpečnost a poloměr otáčení. Chování vozu je díky vylepšené kontrole náklonu jisté a zároveň svižné při zatáčení nebo změně jízdního pruhu.

Systém 4CONTROL optimalizuje polohu kol na nerovných a členitých silnicích a jiných površích. Aby byla zajištěna nebývalá stabilita a jedinečná agilita ve městě, při vysokých rychlostech nebo při zatáčení rychlostí vyšší než 50 km/h, aktuátor velmi mírně natáčí zadní kola ve stejném směru jako přední kola (pouze do 1 stupně). Při nižších rychlostech natáčí zadní kola až o 5 stupňů v opačném směru. Větší úhel (oproti 3,5 stupňům u předchozích generací) zkracuje poloměr otáčení vozu od obrubníku k obrubníku na 10,4 metru (jako u Renaultu Clio) se systémem 4CONTROL Advanced, což je méně než 11,6 metru při řízení pouze dvou kol

Zcela nový Espace jde s dobou a je nabitý technologiemi. V závislosti na příslušné zemi může jeho přístrojová deska obsahovat obrazovku OpenR ve tvaru písmene L, která se skládá ze dvou sousedících displejů: horizontální 12,3palcový TFT displej o ploše 321 cm2 na přístrojové desce (1 920 x 720 pixelů, formát na šířku) a vertikální 12palcový dotykový displej o ploše 453 cm2 uprostřed konzoly (1 250 x 1 562 pixelů, formát na výšku).

Včetně 9,3palcového head-up displeje zobrazuje nový Espace informace na ploše téměř 1 000 cm2, což odpovídá zhruba třem dotykovým panelům. Tyto funkce patří ke špičce na trhu a dávají vám k dispozici veškerý výkon multimediálního systému OpenR Link. Nikdo nebude muset čekat, než se nabije telefon: v každé řadě jsou k dispozici dva USB-C konektory, kromě bezdrátové nabíječky a dvou 12V zásuvek (jedna pro cestující, druhá v zavazadlovém prostoru).

Nový Espace přichází s celou řadou zábavných a příjemných možností, jak oživit prostor pro cestující. Nastavení systému MULTI-SENSE, které je k dispozici na dotykovém displeji a prostřednictvím tlačítkové zkratky na volantu, zahrnuje výběr ze čtyř zobrazení, pěti widgetů a osmi barev pozadí displeje vytáčení. Jako preferované nastavení si můžete také vybrat „Living Lights“ (osvětlení okolí), které se pomocí LED pásku pokrývá palubní desku a výplně dveří a zahrnuje 48 barev. Pro relaxaci je osvětlení vybaveno automatickým režimem, který se každých 30 minut přizpůsobí vašim cirkadiánním hodinám a denní době (ráno se nastaví studené barvy a večer teplé). Hudba zní fantasticky díky hi-fi soustavě Harman Kardon s 12 reproduktory (jeden přední středový reproduktor, 2 výškové a 2 nízkofrekvenční reproduktory vpředu a vzadu, 2 prostorové reproduktory vzadu a subwoofer v zavazadlovém prostoru). V závislosti na verzi může milovníkům hudby dopřát pět zvukových prostorových zážitků: Studio, Concert, Immersion, Lounge a Club.

Zcela nový Espace odstraňuje bariéry mezi digitálním světem vně a uvnitř řídící kabiny díky škálovatelnému multimediálnímu systému OpenR Link a integrovanému systému Google Android Automotive. Lze jej používat jako chytrý telefon a může hostovat digitální ekosystém uživatele. OpenR Link poskytuje také související služby Google Automotive, díky nimž máte na dosah ruky navigaci Google Maps, integrovaného hlasového asistenta Google a katalog aplikací Google Play – přesně jako v chytrém telefonu. Díky tomuto typu připojení se nemusíte zastavovat v servisu nebo u prodejce, abyste měli aktuální informace: operační systém využívá technologii FOTA (firmware vzduchem) k automatické aktualizaci a umožňuje prediktivní údržbu. Systém OpenR Link je intuitivní, snadno ovladatelný a hyperpropojený – každodenní život ve vozidle je díky němu stejně snadný a pohodlný jako používání chytrého telefonu. Rozhraní je kompatibilní s chytrými telefony se systémy Android Auto a Apple CarPlay, připojuje se pomocí kabelu nebo bez něj a je plně přizpůsobitelné.





