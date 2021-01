Nové BMW M5 CS bude mít 635 koní a stovku udělá za 3 sekundy

Bude lehčí a ve všem o něco lepší než BMW M5 Competition. Řeč je o vrcholném modelu M5 CS, které pohání přeplňovaný osmiválec s výkonem 635 koní a točivým momentem 750 Nm. Proto nepřekvapí maximálka 305 km/h nebo dosažení dvoustovky za 10,4 sekundy.





Uvedení nového BMW M5 CS je plánováno na jaro 2021 a jeho cena byla stanovena na 4 833 400 Kč.





Speciální edice BMW M5 CS se od BMW M5 Competition odlišuje exkluzivními akcenty v provedení Gold Bronze a řadou prvků karoserie vyrobených z plastů vyztužených uhlíkovými vlákny (CFRP). Rámeček masky chladiče BMW M5 CS je vyveden v barvě Gold Bronze a tímto odvážným odstínem se vyznačují také loga „M5 CS“ umístěná v masce, M prvcích na předních blatnících a víku zavazadlového prostoru. Tento speciální model má barvou Gold Bronze lakovaná také 20“ kovaná M kola z lehké slitiny Y-spoke, známá z BMW M5 Competition. Kryty prahů zdobí podsvícené logo „M5 CS“.

Exkluzivní karbonové doplňky a další odlehčení poutají pozornost a snižují hmotnost

Kapota BMW M5 CS je kompletně vyrobena z lehkého materiálu CFRP (plast vyztužený uhlíkovými vlákny) a vybavena nasávacími otvory s detaily ponechanými s viditelnou strukturou uhlíkových vláken. Spodní nástavec předního nárazníku, kryty zpětných zrcátek známých z M8, přídavný zadní spoiler na víku zavazadlového prostoru a zadní difuzor jsou rovněž vyrobeny z uhlíkových kompozitů. Kromě aerodynamické funkce pomáhají tyto díly, mezi něž patří i kryt motorového prostoru M Power s barevným logem M a sání z nelakovaných uhlíkových vláken, snižovat hmotnost ve srovnání s BMW M5 Competition zhruba o 70 kilogramů. Inženýři BMW M hmotnost snížili například také zmenšením zvukové izolace. Sportovní výfukový systém M5 CS je vybaven ve srovnání s M5 Competition ještě výraznější čtveřicí koncovek výfuku.

BMW M5 CS je standardně vybaveno laserovými světlomety BMW Laserlight a jejich světelná grafika je nyní zcela nová. Jde o zatmavené světlomety BMW Individual Shadowline se světelnými trubicemi ve tvaru písmene L směřujícími k masce chladiče. Jako denní a obrysová světla svítí obvyklou bílou barvou, ovšem jsou-li zapnuta potkávací nebo dálková světla, přepnou se do výrazného žlutého tónu. Ten řidiči BMW M5 CS uvidí, když na dálku odemknou vozidlo a aktivují tím uvítací funkce světlometů.

BMW M5 CS je k dispozici ve třech barvách: šedá metalíza Brands Hatch Grey je součástí barevné palety pro BMW M5 a BMW M5 Competition, ale BMW M5 CS lze objednat také v exkluzivním matném šedém laku BMW Individual Frozen Brands Hatch Grey a matné zelené Frozen Deep Green.

Sportovní a luxusní interiér se zajímavými individuálními sedadly

BMW M5 CS je luxusní sedan nabízející každodenní použitelnost bez kompromisů, jde ale také o vysokovýkonný sportovní vůz s prostorem pro čtyři cestující. Uspořádání interiéru, skládající se ze čtyř samostatných skořepinových sedadel, je pro tento speciální model exkluzivní. M karbonová sedadla vpředu s integrovanými opěrkami hlavy a osvětlenými logy M5 snižují hmotnost vozu, přičemž výraznou boční oporu těla i v situacích, kdy řidič takzvaně tlačí na pilu, poskytují také výrazně tvarované bočnice sedáku a opěradla. Unikátní je rovněž samotné provedení sedadel. Jemné černé kožené čalounění Merino předních sedadel a kožené čalounění Merino exkluzivních samostatných sedadlech vzadu se vyznačuje nápadnými kontrastními prvky a ozdobným prošíváním v červeném provedení Mugello Red. Obrys legendárního okruhu Nürburgring na opěrkách hlavy posouvá sportovní intenzitu o další kus dál. M karbonová sedadla vpředu mají elektricky nastavitelnou výšku, sklon, délku sedáku a sklon opěradla, přičemž šířku opěradla lze měnit dofukováním jeho bočnic. Sedadla jsou standardně vyhřívaná a sedadlo řidiče je vybaveno také funkcí paměti.

Alcantarový M volant a unikátní CS detaily

Pocit sportovního zaměření a exkluzivity, který prostupuje celým vnitřním prostorem BMW M5 CS, umocňují další detaily. Věnec M volantu je čalouněn Alcantarou, materiálem pocházejícím ze světa motorsportu, zatímco další klasický závodní prvek představuje jeho perforovaný proužek uprostřed s červeným pozadím. Řadicí páčky jsou vyrobené z uhlíkových kompozitů a ramena volantu jsou obložena černým chromem. Alcantara je použita také na čalounění stropu. Pevná odlehčená loketní opěrka mezi sedadly nahradila otevíratelné provedení. Její čalounění černou kůží Merino doplňuje červené dvojité prošívání. Tento kryt spolu s absencí odkládacího prostoru na drobnosti výrazně snižuje hmotnost. Červená barva je použita pro označení „CS“ na přístrojové desce a mezi skořepinovými zadními sedadly. M bezpečnostní pásy zdobí červené a modré kontrastní prošívání, které je další poctou barvám BMW M, jež se objevují také na logu M5 na M velurových kobercích a v osvětleném znaku „M5 CS“ na prahových lištách.

12,3“ centrální displej nabízí přístup k systémům jízdní dynamiky

Nový koncept ovládání BMW M5 s 12,3palcovým centrálním displejem řidiči BMW M5 CS usnadňuje přehled nad možnostmi nastavení systémů jízdní dynamiky a pohonu všech kol BMW M xDrive. Pomocí tlačítka M Mode může řidič rychle přepínat mezi nastavením ROAD a SPORT. Stejně jako v případě BMW M5 Competition, podržením stisknutého tlačítka M Mode a potvrzením na centrálním displeji se aktivuje režim TRACK.

M zobrazení přístrojovém panelu a na Head-Up Displeji

Aktivace režimu SPORT v BMW M5 CS vyvolá zobrazení M View jak na přístrojovém panelu, tak na Head-Up Displeji. V tomto případě se na 12,3palcovém přístrojovém panelu zobrazí pouze informace důležité pro sportovní jízdu – tj. M specifický otáčkoměr, signalizace pro přeřazení, digitální rychloměr a aktuálně zařazený rychlostní stupeň. Řidiči si mohou také zvolit zobrazení dalších informací týkajících se teploty chladicí kapaliny, plnicího tlaku turbodmychadel, stavu pneumatik a podélném/bočním zrychlení v pravé a levé části přístrojového panelu. Je-li M zobrazení aktivní, na Head-Up Displeji se objeví nepřehlédnutelný otáčkoměr s barevně odstupňovanými sekcemi, signalizace řazení přitom upozorní na ideální čas přeřazení na další rychlostní stupeň. Na Head-Up Displeji se zobrazují také navigační pokyny, upozornění na vzdálenost od vozidla vpředu, aktuální rychlostní stupeň, rychlost jízdy a veškerá rychlostní omezení nebo zákazy předjíždění detekované systémem Speed Limit Info.

Tlačítko Setup řidiče navede rovnou do menu nastavení

Stisknutím tlačítka Setup umístěného nad tlačítkem M Mode se řidič dostane přímo do menu na kontrolním displeji pro nastavení individuální konfigurace hnacího ústrojí a podvozku. To umožňuje řidičům přizpůsobit nastavení vozu aktuální jízdní situaci a jejich osobním preferencím. Zjednodušené ovládání pomocí dotykového displeje nebo ovladače iDrive umožňuje snadnou volbu různých nastavení motoru, podvozku, řízení a systému M xDrive. Rychlou změnu nastavení umožňují dvě červeně lakovaná tlačítka M1 a M2 vedle řadicích páček na alcantarovém M volantu. Řidiči si mohou pod tato tlačítka uložit dvě preferovaná nastavení pohonu M xDrive, sytému DSC, motoru, převodovky, tlumičů a řízení a požadovaná nastavení M zobrazení na Head-Up Displeji.

Další zdokonalení konstrukce podvozku, podstatné snížení hmotnosti a speciální okruhové pneumatiky propůjčují novému BMW M5 CS nejvyšší úroveň agility a současně i neopakovatelné zážitky z jízdy. Systém M xDrive současně umožňuje měnit jízdní vlastnosti vozu od variabilního pohonu všech kol (4WD) s upřednostňováním zadní nápravy až po pohon pouze zadních kol (2WD) bez zásahů stabilizačního systému DSC (Dynamic Stability Control). Tento speciální model proto může zkušené řidiče odměnit bezkonkurenční jízdní dynamikou a nefalšovanou radostí z jízdy, aniž by jakýmkoli způsobem limitoval každodenní použitelnost tohoto vysokovýkonného sedanu.

Doladění a přizpůsobení vozu okruhovým pneumatikám

Nové BMW M5 CS vychází z podvozku BMW M5 Competition, který má oproti standardnímu BMW M5 na míru navržené pružiny, zavěšení i stabilizátory a vyznačuje se o 7 milimetrů nižší světlou výškou s tlumiči vyvinutými pro BMW M8 Gran Coupé. Kromě zvýšení komfortu zejména při jízdě po dálnici tyto tlumiče účinně omezují pohyby kol, čímž výrazně zlepšují jízdní vlastnosti na limitu. Výsledkem jsou ještě přesnější reakce při ostré jízdě na závodním okruhu, přičemž je zachována intuitivní ovladatelnost vozu v každodenním provozu. Specialisté BMW M přepracovali horní uložení pružin a tlumičů na přední a zadní nápravě BMW M5 CS a také upravili činnost aktivních tlumičů. Tato opatření zohledňují nižší hmotnost vozu a současně i zvýšený výkonnostní potenciál pneumatik a jsou navržena tak, aby zlepšovala dynamiku vozu. BMW M5 CS standardně jezdí na ultra-sportovních okruhových pneumatikách Pirelli P Zero Corsa s rozměry 275/35 R 20 vpředu a 285/35 R 20 vzadu. Obuty jsou na 20palcová kovaná M kola Y spoke (9,5 J x 20 vpředu a 10,5 J x 20 vzadu) vyvedené v barevném provedení Gold Bronze.

Pohon M xDrive a prvky jízdní dynamiky lze individuálně konfigurovat

Aby BMW M5 CS disponovalo požadovanými jízdními vlastnostmi, mohou řidiči individuálně konfigurovat jak systém M xDrive, tak všechny komponenty jízdní dynamiky. Upřednostňování kol zadní nápravy systémem M xDrive dodává vozu mimořádnou agilitu. Řidič může navíc měnit rozložení výkonu mezi přední a zadní kola a také upravit reakce stabilizačního systému DSC (Dynamic Stability Control). Kromě režimů 4WD a 4WD Sport mají řidiči k dispozici režim 2WD pro pohon pouze zadních kol. Ten zkušeným majitelům umožňuje vychutnat si zážitek z jízdy, který nabízely minulé generace BMW M5, tedy řízení v té nejryzejší podobě, aniž by vůz hlídal nějaký asistenční systém.

Systém aktivních tlumičů VDC (Variable Damper Control) nabízí jízdní režimy COMFORT, SPORT a SPORT+. Režim COMFORT se zaměřuje na širokou každodenní použitelnost a dobře známý M komfort v kombinaci s výjimečnou dynamikou. Režim SPORT omezuje pohyby kol a karoserie, aby vytvořil přímější kontakt s vozovkou, ale přesto poskytl dostatečný jízdní komfort. Toto nastavení se hodí pro sportovní jízdu na okresních silnicích a je také optimálním nastavením pro jízdy na Nordschleife okruhu Nürburgring. Režim SPORT+ maximalizuje dynamický výkon na hladkém asfaltu minimalizací pohybů kol a karoserie. Řidič zde může intenzivně vnímat spojení s povrchem pod koly, což z něj činí nejlepší nastavení pro posouvání limitů na závodních okruzích, jako je Hockenheimring nebo Sachsenring.

M karbon-keramické brzdy jako součást standardní výbavy

M karbon-keramické brzdy modelu BMW M5 CS poskytují vynikající brzdnou sílu. Šestipístkové pevné třmeny vpředu a jednopístkové plovoucí třmeny vzadu zdobí logo M. Standardně jsou lakovány červenou barvou, na přání je k dispozici zlaté provedení. M karbon-keramické brzdy jsou o 23 kilogramů lehčí než dvoudílné M brzdy modelu BMW M5 Competition a vyznačují se dalším snížením neodpružených a rotujících hmot, což přináší zlepšení jízdní dynamiky a komfortu odpružení. Tyto brzdy poskytují ještě účinnější brzdné schopnosti, zlepšenou odolnost proti vadnutí a dále zlepšenou tepelnou stabilitu. Současně velmi dobře odolávají opotřebení

BMW M5 CS je exkluzivní nová vlajková loď modelové nabídky BMW M a disponuje nejvýkonnějším motorem od BMW M GmbH. 4,4litrový motor V8 s technologií M TwinPower Turbo nabízí výkon 467 kW (635 k) při 6000 1/min a maximální točivý moment 750 Nm generuje v rozmezí od 1800 do 5950 1/min. Vysokootáčkový charakter osmiválcové pohonné jednotky – omezovač zasahuje při 7200 1/min – pochází ze světa motorsportu a servíruje impozantní zátah a intenzivní dodávku výkonu. Charakteristiku motoru lze změnit stisknutím tlačítka ze základního nastavení EFFICIENT na SPORT a SPORT+, přičemž poslední dva uvedené režimy zrychlují reakce motoru na pohyby plynového pedálu. BMW M5 CS vybavené převodovkou M Steptronic s funkcí Drivelogic vystřelí z 0 na 100 km/h za 3,0 sekundy, tedy o 0,3 sekundy rychleji než BMW M5 Competition. Tím se pevně usazuje v teritoriu supersportovních automobilů. Speciální edice potřebuje k dosažení mety 200 km/h z klidu pouhých 10,4 sekundy, což je o 0,4 sekundy méně než BMW M5 Competition. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 305 km/h.

Na zakázku navržené uložení motoru a závodní mazání

BMW M5 CS je vybaveno uložením motoru použitým v BMW M5 Competition. Je tužší než u BMW M5, s pružinami o tuhosti 900 N/mm (ve srovnání s 580 N/mm standardního provedení M5). Pevnější spojení pohonné jednotky s konstrukcí vozu je zcela evidentní, což má za následek ještě rychlejší reakce motoru a okamžitý přenos jeho síly na hnací ústrojí. Motor V8, který zdobí speciálně vyrobený kryt BMW M Power z nelakovaných uhlíkových vláken s barevným logem M, pracuje s upravenými turbodmychadly a přímé vstřikování pracuje s tlakem až 350 barů. To umožňuje kratší doby vstřikování a lepší rozprašování paliva pro rychlejší reakce motoru a efektivnější přípravu směsi. Vylepšeno bylo také mazání a chlazení, včetně olejové vany s malou přední jímkou a nepřímého chlazení stlačeného vzduchu, které je i přes své malé rozměry mimořádně účinné. Systém mazání využívá počítačem řízené, plně variabilní čerpadlo, jež je navrženo i pro intenzivní používání na závodním okruhu s velmi vysokými úrovněmi podélného a příčného zrychlení.

Emocionálně bohatý zvukový projev a tlačítko M Sound Control

Sportovní výfukový systém modelu M5 CS nabízí M specifický emocionálně působivý zvukový doprovod, který zdůrazňuje lineární nástup výkonu a jeho chuť po otáčkách. Dvoudílný systém se dvěma klapkami byl navržen tak, aby zdůraznil zvukový projev motoru a nabídl sportovnější a jasnější zpětnou vazbu a zároveň zajistil jeho vhodnost pro každodenní provoz. Zvuk zvenčí je mnohem silnější, pokrývá širší rozsah a má více strhující charakter, což zvyšuje emocionalitu zážitku z jízdy. Zvukový doprovod produkovaný BMW M5 CS se mění podle toho, jaký je zvolen režim motoru (EFFICIENT, SPORT nebo SPORT+). Řidič může kdykoliv pomocí tlačítka M Sound Control zmírnit hlasitost vozu a zvolit mnohem nenápadnější zvuk – například pro méně nápadný průjezd obytnou oblastí.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Bmw

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek