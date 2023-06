Nová Toyota C-HR představena. Designová šílenost myslí na přírodu a je plná elektroniky

Zbrusu nová Toyota C-HR byla právě odhalena. Má originální vzhled, až dvacetipalcová kola, dvanáctipalcový přístrojový štít a dotykový displej s kompletní konektivitou, digitální klíč, čalounění sedadel vyrobené z recyklovaných PET lahví a nejnovější hybridní pohonné jednotky včetně plug-in hybridu.





Novou Toyotu C-HR bude možné v návaznosti na dnešní světovou premiéru tohoto modelu objednávat online od 17.7.2023.





Uvedení původní Toyoty C-HR bylo pro Toyotu i celý evropský segment kompaktních SUV přelomovým krokem. Na vysoce konkurenčním trhu tento model působil radikálně a svým vzhledem se ihned odlišil od tradičních SUV, zejména svými výraznými a ostrými tvary, které připomínaly spíše moderní sportovní kupé.

Úspěch C-HR v roli inovátora napomohl proměnit vnímání Toyoty v očích evropských zákazníků, kteří si začali k této značce přiřazovat silný emocionální rozměr. Vůz se setkal se značnou odezvou, kdy přes polovina zákazníků uvedla, že faktorem rozhodujícím o koupi vozu bylo jeho stylistické ztvárnění. Toyota C-HR se postupně stala nejúspěšnějším modelem Toyoty v získávání zákazníků přecházejících od jiných značek.

Zcela nová Toyota C-HR nové generace posouvá výraznou kvalitu a postavení předchůdce na ještě vyšší úroveň, a to prostřednictvím avantgardního vzhledu, vyspělých technologií a nabídky elektrifikovaných hybridních a plug-in hybridních pohonů s vyšším výkonem, ještě lepším jízdním chováním a delším čistě elektrickým dojezdem. Kromě toho potvrzuje zasazení Toyoty o evropský trh: nový model byl navržen v Evropě se zohledněním potřeb evropských zákazníků a rovněž se vyrábí výlučně v Evropě, včetně montáže vysokonapěťových baterií.

Markantní design nové Toyoty C-HR se drží stylistického ztvárnění koncepčního modelu C-HR Prologue Concept, který značka představila koncem roku 2022. Výrazný exteriér dokonce vyvolává dojem „koncepčního vozu vypuštěného na silnici“.

Původní Toyota C-HR s křivkami připomínajícími kupé narušila tradiční představy o vzhledu vozů SUV. Nový model tyto křivky ještě vyostřuje do podoby profilu „super-kupé“. Tvarování přídě reprezentuje novou tvář vozů od Toyoty, kterou známe již z čistě elektrického modelu Toyota bZ4X a nové Toyoty Prius.

Stylistické prvky konceptu Toyota C-HR Prologue odrážejí břitký a pronikavý pohled, vyvolávající pocit, že vůz je připraven ihned vyrazit na cestu. Motiv spletených tvarů vyniká zejména v ostře řezaných charakteristických křivkách na bocích vozidla, kde ještě více vynikají zapuštěné kliky dveří – v rámci Toyoty použité vůbec poprvé – ve prospěch ještě výraznějšího celkového vzhledu.

Ke zhuštěnému a agilnímu vzhledu dále přispívají krátké převisy a velká kola – o průměru až 20". K dispozici bude nové provedení dvoubarevného lakování, kdy se kontrastní černý lak střechy protáhne dolů až k zadnímu nárazníku a tříčtvrtečnímu panelu na zádi. Snahou návrhářů bylo vytvořit hladký vzhled s těsněji sevřenými křivkami a dokonalým začleněním různých prvků včetně kamer, radaru a ostřikovačů světlometů v souladu s koncepcí „skrytých technologií“.

Výsledkem intenzivní spolupráce návrhářů se specialisty na aerodynamiku je exteriér, který je od pohledu působivý a zároveň aerodynamický. Jedná se např. o optimální proudění vzduchu přes karoserii a kolem vozidla, k čemuž napomáhá přesné vyprofilování předního nárazníku a provedení zadního střešního spoileru.

Původní Toyota C-HR byla výrazným skokem vpřed ohledně smysly vnímané kvality; nový model jde ještě dále s interiérem, který působí a vypadá luxusněji a kultivovaněji. Veškeré ovládací prvky jsou soustředěny v zóně řidiče, zatímco horizontální uspořádání přístrojového panelu společně s designovým motivem „křídla“ evokuje v cestujících zdání, jako by je kabina obepínala, čímž ještě znásobuje pocit pohodlí.

Toyota navrhla hladce fungující, intuitivní a přizpůsobené uživatelské prostředí, které předčí očekávání zákazníků a naplňuje dnešní požadavky uživatelů na propojený palubní ekosystém, v němž je možné používat aplikace z mobilního telefonu a ovládat nejrůznější funkce pomocí dotykového displeje nebo hlasových příkazů. Cílem návrhářů bylo vytvořit srozumitelné, intuitivní a přizpůsobené rozhraní, které předvídá uživatelovy potřeby.

Když se řidič blíží ke svému vozidlu, automaticky se aktivuje uvítací scénář se zapnutím vnějšího osvětlení – včetně nového světelného podpisu Toyota C-HR na výklopné zádi. Dále se automaticky použijí osobní přednastavení řidiče (podle výbavy) pro polohu sedadla, digitální přístrojový štít, head-up displej a obrazovku multimédií.

Toyota C-HR používá nový plně digitální přístrojový štít o úhlopříčce 12,3" (v závislosti na výbavové linii). Ke snadné čitelnosti přispívá ostrá grafika a přehledné rozdělení informací do různých zón. Zobrazení na displeji je možné upravovat podle upřednostňovaného obsahu nebo druhu aktuální trasy, například s prioritou informací o aktivní funkci ADAS po najetí na dálnici.

K dispozici jsou tři přednastavená uspořádání, která je možno dále upravovat pomocí spínačů na volantu. Ke kvalitě zobrazování a snadnému používání přispívá konzistentní používání barev a typů písma v rámci přístrojového štítu a displeje multimediální soustavy.

Pro Toyotu C-HR bude k dispozici systém digitálního klíče, kdy k otevření a spuštění vozidla bude uživateli stačit, aby měl u sebe svůj telefon.

Systém difuzního osvětlení v kabině Toyoty C-HR zahrnuje širokou škálu barevných odstínů – celkem až 64 – a zavádí možnost přímého a nepřímého osvětlení interiéru k navození požadované atmosféry v kabině (chladnější nebo vřelejší), resp. podle denní doby. V nabídce je i program 24 barevných odstínů, které se každou hodinu mění, a postupují tak od zářivých ranních tónů až po uvolněné odstíny ve večerních hodinách. Systém osvětlení kromě toho přispívá k vyšší bezpečnosti: zvukové a vizuální výstrahy asistenta pro bezpečné opuštění vozidla jsou zdůrazněny přepnutím vnitřního osvětlení na červenou jako varování před otevřením dveří, hrozí-li riziko střetu s vozidlem nebo cyklistou přijíždějícím zezadu. Toyota C-HR je prvním modelem značky Toyota, který bude tímto rozšířením systému difuzního osvětlení disponovat.

Pro zcela novou Toyotu C-HR bude k dispozici multimediální paket Toyota Smart Connect včetně 8" nebo 12,3" dotykového displeje (v závislosti na stupni výbavy), palubního hlasového agenta a bezdrátového připojování chytrých telefonů prostřednictvím Apple CarPlay nebo Android Auto. Systém bude zobrazovat informace o dojezdu na elektřinu a poloze nabíjecích stanic v okolí (v rámci funkce zobrazování bodů zájmu).

Majitel dále bude moci používat mobilní aplikaci MyT k dálkovému ovládání funkcí vozidla včetně klimatizace pro vyhřátí nebo vychlazení kabiny ještě před vyjetím. O vysoké úrovni inovací zcela nové Toyoty C-HR svědčí i funkce automatického parkování, která je v dané třídě jedinečná. K dispozici bude i příslušná aplikace umožňující úplné zaparkování vozidla na dálku, kdy řidič zůstává vně vozu, a může jej tak ještě přesněji navést na úzké parkovací místo.

Uvedení digitálního inteligentního klíče je naplánováno na rok 2024. Informace o přesném načasování zatím nejsou k dispozici. Dostupnost funkcí a prvků výbavy se může lišit v závislosti na modelu, stupni výbavy a konkrétním trhu.

Standardem všech provedení zcela nové Toyoty C-HR je nejnovější portfolio systémů aktivní bezpečnosti a funkcí na podporu řízení Toyota Safety Sense. Díky ještě většímu rozsahu a širší nabídce funkcí tak vůz chrání před dalšími riziky nejčastějších dopravních nehod a ještě účinněji potlačuje únavu řidiče za volantem. K pohodlí přispívá i to, že veškeré budoucí verze systému bude možné zprostředkovat formou dálkových on-line aktualizací, tedy bez nutnosti návštěvy servisu.

Ke klíčovým novinkám patří nová funkce potlačování akcelerace, která omezuje riziko sešlápnutí akceleračního pedálu, pokud by vpředu ve směru jízdy stálo jiné vozidlo. Novinkou je i proaktivní asistent řidiče (PDA), jenž za nízkých rychlostí zajišťuje hladké zpomalování v situacích, kdy řidič uvolní plynový pedál při dojíždění pomalejšího vozidla nebo v nájezdu do zatáčky. Dále je zde asistent řízení, který rozpozná zatáčku ve směru jízdy a upravuje odpor řízení tak, aby řidič intuitivně natáčel volant ve správném úhlu k hladkému a stabilnímu projetí zatáčky.

Na přání bude k dispozici i paket vyspělých bezpečnostních systémů, jenž bude zahrnovat např. asistenta pro změnu jízdního pruhu s upozorňováním na křižující objekty před vozidlem, systém monitorování řidiče (na podporu fungování EDSS), automatické přepínání dálkových světel s ovládáním pomocí kamery k vykrývání paprsků světla; a (v závislosti na místních dopravních předpisech) funkci hands-free řízení k automatickému následování vozidla vpředu při jízdě v dopravních kolonách.

Při návrhu vozidla se uplatnila široká řada opatření se zaměřením na snížení uhlíkových emisí a intenzivnější využití recyklovaných materiálů na podporu trvalé udržitelnosti a principů kruhové ekonomiky. U nového vozu se zastoupení recyklovaných plastů v porovnání s předchůdcem zdvojnásobilo – používají se k výrobě více než 100 různých dílů. Jedná se např. o novou látku čalounění sedadel z recyklovaných PET lahví.

Nárazníky jsou vyrobeny z nového plastového materiálu, který se barví ještě ve formě – tato inovace by měla sama o sobě ušetřit stovky tun emisí CO2. Další úspory přinesl nový automatizovaný postup lakování s využitím vodou ředitelných laků, resp. používání nového veganského materiálu jako alternativy ke kůži na volantu.

Ke snížení hmotnosti vozu napomohla konstrukční a technologická opatření včetně nových druhů vysokopevnostní oceli a nové konstrukce panoramatického střešního okna. Pevné panoramatické střešní okno je opatřeno povrchovou vrstvou na ochranu před přehříváním, která odráží infračervené záření a potlačuje zářivé teplo za slunečných dnů, ale současně pomáhá udržovat teplo v kabině za chladného počasí. Díky tomu není zapotřebí klasická sluneční clona, čímž se ušetřilo 5 kg hmotnosti a zároveň o 3 cm zvětšil prostor pro hlavu. Kromě toho není tolik zapotřebí využívat klimatizaci k udržování komfortní teploty v kabině.

Zcela nová Toyota C-HR bude uvedena na trh se čtyřmi různými elektrifikovanými pohony – nabídka hnacích ústrojí je sama o sobě dokladem osvědčeného multi-technologického přístupu značky k uhlíkové neutralitě. Toyota je přesvědčena o nezbytnosti nabízet různorodé možnosti volby, aby zákazníci měli k dispozici cenově dostupná a praktická vozidla, která urychlí tempo snižování CO2 již dnes a napomohou zajistit úspěšný přechod k bezemisní mobilitě.

Nabídka pohonů zahrnuje hybridní elektrická ústrojí 1,8 a 2,0 litru (HEV), jakož i plug-in hybridní elektrický model 2,0 litru (PHEV), nesoucí označení Hybrid 140, Hybrid 200, resp. Plug-in Hybrid 220. Provedení Hybrid 200 bude navíc k dispozici s inteligentním pohonem všech kol (AWD-i).

Nový model přináší výhody nejnovější technologie páté generace, kterou charakterizuje příkladné vyvážení vyššího výkonu a nízkých emisí v souladu s potřebami a prioritami typických zájemců o vůz v automobilovém segmentu C. K naplnění těchto požadavků přispělo komplexní přepracování klíčových součástí hybridního systému v rámci snižování hmotnosti (včetně nové převodovky a jednotky řízení energie, PCU), resp. nasazení výkonnější vysokonapěťové baterie.

Pohon Hybrid 140, který se používá i v nové modelové řadě Corolla, je zaměřen především na hospodárnost provozu, přesto dokáže nabídnout výrazně vyšší výkon než dosavadní Toyota C-HR s hybridním pohonem 1,8 litru. Ještě silnější variantou je Hybrid 200 s vyšším výkonem pro opojné zážitky za volantem s nekompromisně nízkou spotřebou.

Provedení Plug-in Hybrid 220 – s nejlepším systémem v dané třídě – zaujme svým dvojím charakterem: poskytuje suverénní čistě elektrickou jízdu v rámci každodenního provozu, jakož i velmi hospodárný hybridní elektrický pohon na delších trasách.

Systém eliminuje stres při cestování díky schopnosti čistě elektrické jízdy při zachování velmi konkurenceschopného dojezdu, navíc s funkcí pro intenzivnější rekuperaci (Regeneration Boost) – kdy vůz reaguje podobně, jako by byl ovládán jediným pedálem – zde se třemi úrovněmi nastavení pro různorodé požadavky městské dopravy.

Systém dále automaticky upravuje jízdní režim s ohledem na optimální spotřebu energie, kdy sleduje možnosti dobíjení energie podle profilu trasy na základě údajů palubní navigace. Toyota C-HR PHEV s novou funkcí sledování vymezené oblasti dokáže automaticky přepnout do režimu EV poté, co vůz vjede do nízkoemisní zóny (LEZ); zároveň optimalizuje spotřebu energie z baterie v rámci celé trasy (za podmínky používání navigace a dostatečného nabití baterie).

Pohon AWD-i pro verzi Hybrid 200 přidává lepší záběrové schopnosti a stabilitu při rozjezdech, v zatáčkách nebo na kluzkých površích, kdy přichází ke slovu kompaktní elektromotor/generátor s vysokým točivým momentem, zabudovaný do zadní nápravy vozu. Uvedený systém se zapojuje v širokém rozsahu rychlostí vozidla a za nejrůznějších provozních podmínek.

Návrháři zohlednili všechny aspekty jízdní dynamiky Toyoty C-HR s cílem dosáhnout zlepšení, a navázat tak na zavedenou reputaci stávajícího modelu, který si zákazníci oblíbili pro jeho agilitu a hbitost.

Nové pohony byly zkalibrovány tak, aby zajistily intuitivní zrychlování a ovladatelnost včetně lepšího sladění odezvy vozidla na pokyny od akceleračního pedálu ve prospěch jistoty za volantem a radosti z řízení. Změny zahrnují i systém odpružení vozu, brzd a řízení s cílem ideálně vyvážit postavení vozidla, jízdní pohodlí a odezvu.

V rámci vývoje prodělalo C-HR detailní testování v rukách týmu jezdeckých mistrů Toyota, a to na vozovkách evropského testovací centra Toyoty i na všech druzích cest za různých klimatických podmínek po celém kontinentě, aby vůz nabídl co nejvyváženější vlastnosti jízdní dynamiky.

Nová Toyota C-HR bude uvedena ve dvou speciálních provedeních Premiere Edition, která představí nejvyšší úroveň výbavy a stylistického ztvárnění.

Verze GR SPORT Premiere Edition doplňuje stylistické prvky GR včetně masky chladiče s markantním motivem „G“, nově tvarovaných 20" litých kol, označení GR, dekorů v provedení „černá kapalina“ na středovém panelu a sportovních předních sedadel s reliéfním logem GR na hlavových opěrkách. Charakteristickým odstínem této verze je stříbrná Ultimate v novém dvoubarevném provedení, kde je kontrastní černá protažena z oblasti střechy napříč celou zádí vozu; k dispozici budou i další barevná provedení. Seznam výbavy zahrnuje head-up displej a prémiový systém ozvučení JBL.

Verzi Executive Premiere Edition poznáme podle charakteristického dvoubarevného lakování Sulphur – k dispozici budou i další barevná provedení. V kabině zaujmou sedadla čalouněná perforovanou kůží s kontrastním prošíváním v barvě Žlutá citrínová, head-up displej a panoramatické střešní okno.





