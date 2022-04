Nová generace BMW řady 7 představena. Nabídne dokonce kino

Řada 7 tradičně nejvíc myslí na cestující na zadních sedadlech. Tam jim totiž dopřeje pořádný luxus, za zmínku stojí například příplatkové kino s obrazovkou o velikosti 31 palců, která se vyklápí ze stropu a s rolišením 8K ve spojení s prostorovým zvukem poskytne skvělé zážitky.





Celosvětové spuštění prodejů nového BMW řady 7 proběhne v listopadu 2022. Po 45 letech od chvíle, kdy na silnice poprvé vyjelo vůbec první BMW řady 7, se i sedmá generace tohoto modelu bude vyrábět v továrně BMW Group v Dingolfingu. Zde budou z jedné montážní linky sjíždět modelové varianty poháněné čistě elektrickým pohonem, spalovacím motorem i plug-in hybridním systémem. Elektromotory a vysokonapěťové baterie pro BMW i7 se rovněž vyrábějí v Dingolfingu.





Nové BMW řady 7 přináší převratné možnosti, jak zažít radost z jízdy, nepřekonatelný komfort na dlouhých cestách a špičkové digitální zážitky. Významnou nejnovější reinterpretací vysoce luxusní osobní mobility je BMW i7. Čistě elektrický sedan je plně integrovaným členem celé nové modelové řady a jako takový se zaměřuje na udržitelnou prémiovost na samotném vrcholu modelového portfolia BMW.

Přední části nového BMW řady 7 dominují pro značku typické designové prvky, ovšem nový luxusní model se zároveň od svých ostatních „kolegů“ z nabídky BMW jasně odlišuje. Jeho status symbolu inovativní síly BMW Group podtrhují jedinečné prvky výbavy, jako je širokoúhlá obrazovka BMW Theatre Screen, multisenzorický BMW iDrive s BMW Prohnutým displejem a Manévrovací asistent pro automatické parkování a manévrování.

Nové BMW řady 7 je celosvětově nabízeno výhradně v prodloužené variantě, která maximalizuje prostornost v zadní části vozu. Nové a mimořádně kvalitní materiály, inovativní nový zábavní systém a dále zdokonalená volitelná výbava Executive Lounge společně poskytují nepřekonatelný pocit relaxace v exkluzivním prostředí. V průběhu roku 2023 přibude do nabídky pancéřovaná varianta nového BMW řady 7.

Stejně jako v dodavatelském řetězci se i ve výrobních procesech stále více využívá zelená energie. K tomu se přidává přísně kontrolovaný výběr surovin a rozsáhlé využití druhotných materiálů, díky nimž nové BMW řady 7 hraje výraznou roli při dosahování ambiciózních cílů společnosti v oblasti udržitelnosti.

Mohutný a exkluzivní vzhled nového BMW řady 7 signalizuje přítomnost výjimečného zážitku z jízdy a progresivního luxusu v kombinaci s výjimečnou prostorností a inovativními digitálními zážitky na zadních sedadlech. Vzpřímená přední část a nová interpretace dvojitých kruhových světlometů a BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek, což jsou v obou případech charakteristické prvky designu BMW, vnášejí do vizuální podoby vozu mohutnost a jasně vnímanou suverenitu.

Nové BMW řady 7 je standardně vybaveno Adaptivními LED světlomety včetně matrixových dálkových světel a neoslňujícího asistenta dálkových světel BMW Selective Beam. Světelné funkce jsou rozděleny do dvou samostatných sekcí. Extrémně nízký pruh světlometů umístěný výše v přední části sdružuje světla pro denní svícení, obrysová a směrová světla. Na přání dodávané BMW Krystalické světlomety Iconic Glow vytvářejí světelný efekt, kterému se žádný jiný vůz nevyrovná. Krystaly od firmy Swarovski, které jsou uspořádané do tvaru písmene L a podsvícené LED, zde plní roli obrysových světel a světel pro denní svícení. Potkávací a dálková světla jsou umístěna v tmavých jednotkách zasazených hluboko do předního nárazníku.

Působivost přední části vozu umocňuje také osvětlení BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek. Spolu s BMW Krystalickými světlomety Iconic Glow vytváří při příchodu a odchodu od vozu atraktivní světelné představení. K dalším specifickým designovým prvkům nové generace modelu patří hladké povrchy předního nárazníku a mohutná přední kapota s dvojicí podélných prolisů uprostřed.

Díky jednolitému designu ploch, nenápadně a harmonicky zvětšeným vnějším rozměrům a dopředu vystupující přední části oplývají boční partie nového BMW řady 7 vizuální elegancí. Tento dojem umocňují dokonale zapuštěná boční okna s neviditelným těsněním. Dlouhou karoserii horizontálně dělí boční linie vedoucí od světlometů denního svícení k zadním světlům. Dlouhé dveře umožňují cestujícím snadné nastupování na zadní sedadla.

Stejně jako přední část nového BMW řady 7, také designově zajímavě pojatou zadní část definuje jednoznačně členěná struktura ploch. Tenké zadní LED světelné jednotky vyzařují puristickou eleganci a výrazně zasahují do boků vozu.

BMW i7 se vyznačuje designovými detaily v modré barvě BMW i Blue, které dávají na odiv v daném segmentu nevídané vlastnosti v oblasti udržitelnosti, zatímco designové prvky volitelného M sportovního paketu vyzařují pro značku typickou dynamiku. K dispozici je také M sportovní paket Pro. M modely BMW, jež vycházejí z nového BMW řady 7 a jejichž uvedení na trh je naplánováno na rok 2023, budou mít mimořádně silný vizuální i dynamický náboj. Pro tyto modely lze na přání objednat paket M Performance.

Karoserii nového BMW řady 7 lze objednat v jednom pastelovém a devíti metalických barevných odstínech. K dispozici jsou také čtyři laky karoserie z programu BMW Individual, přičemž později do nabídky přibudou také extrémně odvážné speciální laky BMW Individual. Novinkou v nabídce barev dostupných pro všechny modelové varianty je dvoubarevné lakování BMW Individual.

V novém BMW řady 7 čeká na řidiče a jeho spolucestující ten nejpokrokovější luxus. Interiér v sobě odráží vyváženost mezi jízdní dynamikou a cestovním komfortem, která je pro novou generaci řady 7 charakteristická. Pro řidiče je nová řada 7 přitažlivě dynamickým sedanem, zatímco cestující na zadních sedadlech se mohou kochat příjemnou atmosférou zcela nové dimenze.

Palubní deska BMW řady 7 má výrazně menší počet tlačítek, přepínačů a ovladačů než jeho předchůdce. Prim zde hraje postupující digitalizace, kterou ztělesňuje BMW Prohnutý displej. Toto plně digitální seskupení obrazovek se skládá z 12,3palcového přístrojového panelu za volantem a kontrolního displeje s úhlopříčkou 14,9 palce. Nový design má také volant a volič převodovky na středové konzole. A svůj debut si zde odbývá rovněž BMW Interaktivní lišta, která je novým druh ovládacího a designového prvku. Tato funkční jednotka, jež se vyznačuje mimořádně působivým podsvícením, se rozprostírá po celé šířce přístrojové desky a zasahuje i do obložení dveří.

Ze stropu se vyklápějící obrazovka BMW Theatre Screen se zabudovanou službou Amazon Fire TV přináší jedinečnou nabídku zábavy pro cestující na zadních sedadlech. Díky 31,3palcové dotykové obrazovce s rozlišením 8K, prostorovému zvukovému systému Bowers & Wilkins s volitelnými reproduktory v sedadlech a 5,5palcovým dotykovým displejům pro ovládání funkcí v zadních dveřích (BMW Touch Command) promění zadní prostor nového BMW řady 7 v soukromý kinosál na kolech. Zde mohou cestující během jízdy streamovat videa, hrát hry, poslouchat hudbu, získávat informace či sledovat stažené programy. Služba Amazon Fire TV rozmanitým způsobem kombinuje populární originální streamované pořady, živé sportovní přenosy a zpravodajství.

Řidič a spolujezdec vpředu mohou poprvé na kontrolním displeji využívat také streamování videa z YouTube. Vysokorychlostní připojení poskytuje 5G kompatibilní systém antén.

Ať už si cestující v BMW i7 užívají jakýkoli zábavní program, přivítá je další nezaměnitelný zvukový zážitek v podobě BMW IconicSounds Electric. Poprvé jsou pro ozvučení pohonu čistě elektrické varianty modelu k dispozici všechny zvukové kulisy vyvinuté v rámci spolupráce BMW Group a renomovaného skladatele filmové hudby Hanse Zimmera.

Součástí standardní výbavy nového BMW řady 7 jsou nově vyvinutá komfortní sedadla. Nabízejí širší sedáky než v případě předchozího modelu, stejně jako rozsáhlé možnosti elektrického nastavování, vyhřívání a bederní opěrku pro řidiče a spolujezdce. Volitelná multifunkční sedadla pro první a druhou řadu jsou vybavena aktivní ventilací s vylepšenými chladicími a masážními funkcemi s devíti programy.

Výbava Executive Lounge přináší do zadního prostoru bezkonkurenční komfort a jedinečný pocit pohody. Její součástí je funkce sklápění s integrovanou opěrkou pro nohy pro cestující vpravo vzadu. Vylepšení provedená v oblasti nastavení sedadla umožňují mimořádně pohodlnou polohu.

Zákazníci, kteří si chtějí interiér nové řady 7 upravit podle svých představ, si mohou vybrat z pečlivě sladěných variant výbavy a barevných kombinací, které jsou součástí nově strukturované nabídky. Nové BMW řady 7 je standardně vybaveno čalouněním z nového materiálu Veganza, který díky svým vlastnostem podobným kůži, perforaci a výraznému prošívání nabízí vysokou úroveň komfortu. Jedním z vrcholů seznamu volitelné výbavy je interiér BMW Individual s exkluzivními prvky, přičemž interiér lze objednat také v čalounění kombinací BMW Individual kůže Merino/kašmírová vlna, která má právě v novém BMW řady 7 premiéru.

Standardně dodávanou čtyřzónovou automatickou klimatizaci s novým typem výdechů doplňuje vyhřívání loketních opěrek v obložení dveří a středové konzoly. Součástí standardní výbavy je také pevná panoramatická prosklená střecha, která je výrazně větší než u předchozího modelu. Na přání lze objednat novou verzi panoramatické prosklené střechy Sky Lounge a dveře s automatickým elektrickým ovládáním.

V Evropě bude nové BMW řady 7 uvedeno na trh výhradně v podobě čistě elektrického BMW i7 xDrive60 (kombinovaná spotřeba elektřiny v cyklu WLTP: 19,6–18,4 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km). Model i7 xDrive60 je poháněn dvěma elektromotory, které dohromady dosahují výkonu 400 kW/544 k, a může se pochlubit řadou inovací, zvyšujících jeho dojezd v cyklu WLTP na 590 až 625 km. V USA, Číně a dalších vybraných prodejních trzích budou od začátku prodeje nabízeny také dva modely se zážehovým motorem a 48V mild hybridní technologií. Vrcholným modelem zde bude BMW 760i xDrive (kombinovaná spotřeba paliva v cyklu WLTP: 11,2 l/100 km; emise CO2: 255 g/km) s motorem V8 o výkonu 400 kW/544 k. Vznětový řadový šestiválec o výkonu 220 kW/300 k v BMW 740d xDrive (kombinovaná spotřeba paliva v cyklu WLTP: 6,9–5,9 l/100 km; emise CO2: 182–157 g/km) bude v Evropě zařazen do nabídky na jaře 2023.

Plug-in hybridní varianty nového BMW řady 7 se na mnoha trzích objeví na začátku roku 2023. Stejně jako BMW i7 budou vybaveny pátou generací technologie BMW eDrive, která umožňuje prodloužení elektrického dojezdu v cyklu WLTP na více než 80 kilometrů. Další varianty čistě elektrického BMW i7 budou představeny později. Mezi ně bude patřit budoucí nejsilnější model BMW i7 M70 xDrive (kombinovaná spotřeba elektrické energie v cyklu WLTP: 26,4–21,2 kWh/100 km; emise CO2: 0 g/km) s výkonem 485 kW/660 k. (Údaje o výkonu a spotřebě energie pro BMW i7 M70 xDrive jsou předpokládané hodnoty na základě aktuálního stavu vývoje vozu a se započtením krátkodobého navýšení výkonu.)

Technologie podvozku nového BMW řady 7 zahrnuje řadu inovací, jež pomáhají dosáhnout vyváženosti mezi jízdní dynamikou a cestovním komfortem, která je pro tento model charakteristická. Ideální základ zde poskytuje oproti předchozímu modelu tužší karoserie a širší rozchod zvětšených kol. Detailních vylepšení se dočkalo jak standardně dodávané vzduchové odpružení obou náprav, tak na přání dodávané Integrální aktivní řízení.

Adaptivní stabilizátory, které jsou součástí volitelné výbavy Executive Drive Pro, nyní využívají 48V elektromotory. Kromě toho, že omezují pohyby karoserie způsobené nerovnostmi vozovky na jedné straně vozu, jejich nová funkce Active Roll Comfort také aktivně upravuje výšku karoserie na příslušné straně vozu. Blízko sebe umístěné regulační prvky protiprokluzového systému zajišťují ještě rychlejší a přesnější zásahy v náročných jízdních situacích. Nejnovější generace integrovaného brzdového systému nyní pracuje s ještě větší precizností, což přispívá k bezpečné ovladatelnosti a vynikajícím reakcím při každém brzdění.

Pro nové BMW řady 7 je k dispozici nejširší nabídka systémů pro automatickou jízdu a parkování, jaká kdy byla pro některý z modelů BMW nabízena. Jeho inovativní technologické prvky vytvářejí základ jak pro vynikající funkčnost všech současných systémů, tak ve střednědobém horizontu pro implementaci funkcí automatizované jízdy úrovně 3. Kombinace aktivního systému udržování rychlosti s funkcí Stop&Go a asistenta řízení a udržování v pruhu přináší mimořádně intenzivní zážitek z automatizované jízdy. Automatický ukazatel rychlostních limitů, funkce sledování trasy, rozpoznávání semaforů a aktivní navigace umožňují mimořádně přesné přizpůsobení rychlosti a pohybů řízení vozu aktuální situaci.

U modelů vybavených Parkovacím asistentem Professional může nyní couvací asistent provádět pohyby volantem na vzdálenost až 200 metrů. Manévrovací asistent pomáhá řidiči ještě více. Na předem uložených manévrovacích trasách tento systém automaticky provádí všechny potřebné úkony, ovládá plynový pedál, brzdy a řízení, stejně jako řadí převodové stupně pro jízdu vpřed nebo vzad. Funkce dálkového ovládání, která by podle předpokladů měla být k dispozici od jara 2023, umožní řidiči ovládat automatické parkovací a manévrovací úkony zvenčí vozidla pomocí chytrého telefonu.

Nový vícesmyslový BMW iDrive, který je součástí standardní výbavy nového BMW řady 7, umožňuje řidičům intuitivní multimodální ovládání funkcí vozu, navigace, infotainmentu, komunikačních funkcí a také využívání digitálních služeb. Jeho základem je nejnovější generace BMW Operačního systému 8 a zaměřuje se především na interakci pomocí dotykového a hlasového ovládání. Kromě BMW Prohnutého displeje a BMW Interaktivní lišty poskytuje přesně ty správné informace a optimální pomoc ve všech jízdních situacích také nejnovější generace BMW Head-Up Displeje, který je rovněž součástí standardní výbavy. Volitelná funkce rozšířené reality se nyní poprvé zobrazuje na přístrojovém panelu za volantem.

Nové režimy My Modes v interiéru vytvářejí komplexní souhru funkcí vozidla, displejů a atmosféry. V novém BMW řady 7 lze poprvé vyzkoušet režimy Expressive a Relax, stejně jako volitelné režimy Theatre Mode a Digital Art Mode (dostupné od jara 2023). Inteligentní asistent BMW Intelligent Personal Assistant přichází s dalšími schopnostmi a v novém BMW řady 7 na sebe může vzít podobu přibližně 20 různých ikon. Navigační systém BMW Maps nabízí řidičům BMW i7 vylepšené funkce, pokud jde o plánování trasy optimalizované z hlediska dostupnosti nabíjecích stanic.

Ovládací jednotky Touch Command v zadních dveřích nyní umožňují telefonovat prostřednictvím audiosystému vozu také cestujícím na zadních sedadlech. Osobní eSIM plně integruje nové BMW řady 7 do digitálního ekosystému zákazníka. Nový BMW Digitální klíč Plus, který funguje na základě bezpečnostně vylepšené ultraširokopásmové (UWB) rádiové technologie, promění Apple iPhone v plnohodnotný klíč od vozidla.





