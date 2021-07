Nová auta nejsou, nahrává to autobazarům

Aktuální situace na trhu s novými automobily, především zdražování, dlouhé dodací lhůty a nedostatek skladových vozidel, obrací zájem zákazníků k zánovním vozům v autobazarech. Prodejci ojetých vozů se nyní více zaměřují na mladé ojetiny, které mohou zákazníkům nové auto zcela nahradit.





Na trhu chybí desítky tisíc nových vozidel. Může za to globální nedostatek chipů do elektronických jednotek ve vozech napříč všemi automobilkami, i dlouhé výpadky ve výrobě a logistice zaviněné pandemií Covid-19. Zákazníci jsou nuceni čekat na nové vozy mnohdy i déle než půl roku. Některé značky dokonce pozastavily objednávky. A to je málokdo ze zákazníků ochoten akceptovat.





Těží z toho nové programy prodejců ojetých vozů, které se začaly soustředit na zánovní vozy. O takové vozy je v současné době enormní zájem. Jsou totiž téměř nejeté, většinou mají nájezd do 10 tisíc kilometrů, mají plnohodnotnou tovární záruku a ceny jsou o 10 až 15 procent nižší. Největším benefitem takových vozů je však skutečnost, že jsou okamžitě k odběru.

„Nedostatek skladových vozidel a dlouhé čekací doby u autorizovaných dealerů téměř všech značek vedou zákazníky k zánovním vozům do autobazarů. Narůstá poptávka také ze strany firem, které dříve pořizovaly výhradně nové vozy. Zánovní vozy volí jako alternativu k vykrytí okamžitých potřeb nebo je oslovují nižší ceny,“ říká Filip Kučera z Auto ESA.





