Nissan zahájil výrobu nové generace modelu Qashqai

Zahájení výroby nového Qashqaie si vyžádalo tučnou investici ve výši téměř 12 miliard korun. Nová generace se dostane k zákazníkům na přelomu srpna a září s cenovkou začínající na 539 000 Kč.





Výrobní hala Nissanu v Sunderlandu odstartovala produkci již 3. generace Nissanu Qashqai sobnoveným příslibem inspirovat budoucí generace výrobních talentů. Po investici v hodnotě 400 milionů liber (přes 11,8 miliardy Kč) sjíždí nejnovější verze crossoveru definujícího tento segment z první výrobní linky závodu, který slaví 35 let výroby ve Velké Británii.





Od uvedení na trh před 14 lety, se stal Nissan Qashqai klíčovým modelem pro britský automobilový trh. Každý pátý automobil vyrobený v Británii je právě Qashqai. Na oslavu příchodu nové generace tohoto modelu nabízí Nissan každému školákovi v Severovýchodní Anglii možnost zúčastnit se akce nadace Nissan Skills Foundation –jejím prostřednictvím podporuje společnost aktivity, které mají mladé lidi nadchnout pro kariéru ve výrobě a strojírenství.Alan Johnson, viceprezident společnosti Nissan pro výrobu ve Velké Británii, řekl: "Sunderlandský závod je postaven na 35 letech vynikající výroby a z dovedností a odborných znalostí našeho prvotřídního týmu vzniká automobil budoucnosti. Od zahájení prodeje v roce 2007 si více než 3,5 milionu zákazníků vybralo model Qashqai vyrobený v Sunderlandu a třetí generace modelu přináší novou úroveň technologií, designu a výkonu, kterou lidé od původního crossoveru očekávají. Víme, že letošní rok byl pro mladé lidi náročný, a proto využíváme uvedení nové generace vozu k tomu, abychom zintenzivnili naše úsilí nadchnoutnovou mladou generaci pro výrobu. Chceme, aby každé dítě v Severovýchodní Anglii mělo možnost inspirovat se v rámci nadace Nissan Skills Foundation."

Od uvedení původního modelu na trh v roce 2007 překonává Qashqai jeden rekord za druhým. Byl to nejrychleji vyrobený vůz ve Velké Británii, který dosáhl postupně jednoho, dvou a tří milionů vyrobených kusů.V Sunderlandu jich bylo doposudvyrobeno více než 3,5 milionu, což je přibližně třetina všech vyrobených vozů v tomto závodě. Každý pátý automobil vyrobený v Británii je právě Qashqaia jedná se o nejvíce vyráběný model ve Velké Británii. Tým v závodě absolvoval tisíce hodin školení pro uvedení modelu Qashqai, který Nissan navrhuje, konstruuje a vyrábí ve svých britských závodech, čímžpodporujevíce než 7 000 pracovních míst v Paddingtonu, Maple Crossu, Cranfieldu, Lutterworthu a Sunderlandu a dalších 24 000 míst v širším britském dodavatelském řetězci a přibližně 5 000 u britských prodejců.

Alan Johnson dodává: "Qashqai je obrovskou součástí nejen dědictví našeho závodu, ale i celého britského automobilového průmyslu. Založilsegment crossoverů a každý nový model jen zvýšil jeho oblibu u našich zákazníků.Jsem přesvědčen, že třetí generace, kterou s hrdostí vyrábí tým zde v Sunderlandu, bude v tomto úspěšném trendu pokračovat. "Nadace Nissan Skills Foundation byla založena v roce 2014 a je zaměřena na popularizaci kariéry ve výrobě mezi mladými lidmi.Rozrostla se na 10 aktivit na míru pro děti ve věku od 7 do 18 let a také poskytuje prostředky regionálním školám pro účast v mezinárodních soutěžích STEM. Do dnešního dne se akcí Nissan Skills Foundation zúčastnilo více než 65 000 mladých lidí z celého regionu. Pro technologie nové generace jsou zapotřebí nové výrobní prostory Nissan investoval 400 milionů liber do závodu v Sunderlandu, aby podpořil výrobu třetí generace modelu Qashqai. Klíčové investice zahrnovaly druhou extra velkou lisovací linku za 52 milionů liber a systém recyklace šrotu nazvaný Cyclone, který umožňuje, aby se Qashqai stal prvním modelem závodu vyráběným převážně z hliníku. Mezi další nové investice do zařízení patří 117 nových robotů pro karosárnu závodu, které pracují jak s hliníkem, tak s novou ultravysokopevnostní ocelí, díky níž má Qashqai nejlepší bezpečnostní parametry ve své třídě.

Nový Qashqai znamená nové výrazné barvy v lakovně, kde je k dispozici pět nových dvoubarevných kombinací. Čtyři novírobotitaké nanášejí jemnou vrstvu nejnovější technologie tlumení hluku uvnitř vozidla. Tato technologie zajišťuje významně nižší hluk v kabině pro řidiče, čehož jsme si povšimli i při statické premiéře vozu. Mezi významná vylepšení v oddělení finální montáže patří zavedení automatického přijímacího a sekvenčního zařízení, které poprvé v závodě osazuje plastové zadní dveře modelu Qashqai snižující hmotnost. Qashqai je postaven na alianční platformě CMF, což znamenalo zásadní modernizaci procesu montáže výbavy a zavěšení podvozku, přičemž nové přední a zadní zavěšení a uspořádání řízení podporují lepší dynamické vlastnosti vozu. Ktomu všemu, pokročilé technologie umožňují použití nových, vyspělých digitálních systémů, které vůz naprogramují a oživí.





