Na co nezapomínat v zimě a jak se připravit na sníh

S nastávající zimou přichází náročné období na silnicích. Je proto dobré připomenout si několik osvědčených tipů a bezpečnostních pravidel.





Zimní silnice prověřují auta i řidičské dovednosti jejich šoférů. Připravili jste svůj vůz na zimní sezonu dobře? Víte, na co si v zimním provozu dávat pozor a kde číhají nebezpečí? Následující rady, tipy a pravidla vám mohou přijít vhod třeba jen jako seznam věcí, na něž během zimních jízd myslet.





Napřed spadané listí, později namrzlé silnice, ranní tma a mlhy, celodenní šero, pak sníh, závěje, jazyky. Zima je obdobím, na které je dobré se připravit i duševně – prostě si jinak nastavit hlavu a počítat s tím, že letní pohoda je pryč. Zimní období by mělo především v zemích, kde je to povinné, začít přezutím pneumatik – objednejte se do servisu včas a nečekejte na poslední chvíli, nemuselo by se na vás dostat včas. Je lepší ještě pár teplejších týdnů jezdit na zimních, než se nechat překvapit ranními mrazíky s letním obutím. Víte, že není dobrý nápad dojíždět zimní pneumatiky i po sezoně a že i na čtyřkolku je třeba mít na zimu zimní gumy?

Odlišné vlastnosti se očekávají od pneumatik zimních a těch, na nichž jezdíme v teplých měsících. Na jaře nepřezouváme na „letňáky“, abychom zvýšili zisky výrobcům pneumatik nebo pomohli pneuservisům. Děláme to pro sebe. O tom, že se v zimě na letních gumách jezdit nedá, se přesvědčil téměř každý. Letní pneumatika je z tvrdší směsi, která vlivem nízkých teplot ztvrdne na kámen a ztratí trakci. Na sněhu se nerozjedete a na kluzkém povrchu ihned dostanete smyk. v

Jízda v zimě na letních pneumatikách je doslova o život. Ne všichni řidiči jsou si ale vědomi toho, že zrovna tak nebezpečné je přejíždět zimní pneumatiky v létě s tím, že už se dojezdí a na podzim se koupí rovnou nové. Zimní pneumatika s vyšším dezénem je za vyšších teplot příliš měkká a rozdíl nejvíc poznáte při brzdění. Brzdná dráha je třeba až o čtvrtinu delší a hlavně - zatímco se správnou pneumatikou už stojíte, s nesprávnou se stále pohybujete vysokou rychlostí, která ještě pořád může zabíjet.

Přinejmenším těm, kdo jezdí mimo města, se hodí sněhové řetězy – dobrým tipem je nacvičit (osvěžit) si jejich nasazování na suchu, v klidu na parkovišti nebo v garáži.

Během zimních měsíců se vyplatí vozit v autě několik věcí navíc. Hodí se sáček s pískem, lopatka, náhradní mikina a deka nebo i nějaká trvanlivá tyčinka. První věcí, na kterou se vyplatí myslet už před začátkem zimní sezony, je komplexní prohlídka. V servisu vašemu vozidlu zkontrolují brzdy, světla, stěrače, baterii a stav všech kapalin. Určitě víte, že v chladu se kapacita a výkon akumulátorů snižuje. Proto je také dobré i u spalovacích aut nechat si „baterku“ před zimou zkontrolovat. Ještě víc specifik pak má zimní provoz elektromobilů.

I když nemáte ve svém vozu vyhřívaná sedadla nebo volant, bundu před jízdou vždy odložte. Jednak je to bezpečnější, oceníte to ale i z hlediska tepelného komfortu, i když první kilometry vám může být chladno.

Lyže, snowboard a vůbec výbavu na zimní sporty je nejbezpečnější převážet ve střešním boxu.

I ty nejkratší zimní cesty nás mohou překvapit svou záludností a nepředvídatelností. Je proto dobré být připraveni, nejen co se vybavení automobilu týká. Právě teď se hodí zkontrolovat pojištění i to, v jakém rozsahu máte sjednané asistenční služby.





