Modernizovaná Fiesta přijíždí s mild-hybridy, LED-Matrix světlomety a ve verzi ST

Ford dnes poprvé ukázal podobu nové Fiesty, která přichází se sebevědomým modernizovaným vzhledem, rozšířenou nabídkou technologií a vyspělými mild-hybridními motorizacemi. S tímto souborem vylepšení je kompaktní hatchback připraven na budoucnost.





Nový, expresivnější vzhled dodává Fiestě na nepřehlédnutelnosti a současně přináší výraznější vizuální odlišení jednotlivých výbavových linií – Trend Edition, Titanium, ST-Line a Active. Zároveň dochází ke změnám nabídky barev laku, vzorů kol a provedení interiéru. Nové sady Vignale zdůrazňují osobitost modelů Titanium, ST-Line a Active luxusními prvky nad rámec bohatě vybavených variant X (v České republice nebudou výbavy Vignale zařazeny do nabídky).





Díky technologiím nejnovější generace je nová Fiesta ještě lépe připravena na inteligentní a propojenou realitu moderního silničního provozu. Do všech variant poprvé přicházejí LED světlomety, přičemž na přání bude k dispozici také pokročilá technologie Matrix LED, která zabraňuje oslnění protijedoucích řidičů a zároveň upravuje světelný kužel podle aktuálních podmínek.

Dalšími technologickými novinkami nové Fiesty jsou například digitální přístrojový panel s úhlopříčkou 12,3“, funkce informování o nebezpečí v okolí nebo varování před najetím na dálnici v protisměru.

Elektrifikované motory umožní řidičům Fiesty jezdit s nižší spotřebou i emisemi, ale současně si vychutnávat maximální zážitek z jízdy. Mild-hybridní technologie Ford EcoBoost Hybrid se 48voltovou elektroinstalací zlepšuje hospodárnost i dynamiku vozu. Sedmistupňová samočinná převodovka Ford Powershift s rychlým a plynulým řazením výrazně přispívá ke zvýšení komfortu i jednoduchosti obsluhy.

Ford dnes zároveň představil novou Fiestu ST, vyvinutou opět v režii Ford Performance. Tento sportovní model získal nové Matrix LED světlomety, sportovní sedadla Ford Performance vlastní konstrukce a nové designové detaily včetně přední masky v novém šedém odstínu Chrystaline a sytě zeleného laku karoserie zelená Mean. Nejvyšší točivý moment motoru byl navýšen o 10 procent, na 320 Nm.

„Na dlouhodobém úspěchu Fiesty má velký podíl její schopnost jít s dobou a neustále posouvat měřítka zážitků z jízdy, technické vyspělosti i hospodárnosti,“ řekl Roelant de Waard, ředitel divize osobních vozů ve Ford of Europe. „Nová Fiesta představuje v segmentu malých vozů další velký skok vpřed a pro každý životní styl má v nabídce vhodnou modelovou variantu.“

Nová Fiesta staví na osvědčené architektuře Fordu pro vozy segmentu B, kterou využívá i kompaktní SUV Ford Puma. V závislosti na konkrétním trhu bude nadále k dispozici v tří- i pětidveřovém provedení.

Nový vzhled exteriéru začíná kapotou, která zvětšuje výšku předních partií, a rozměrnější horní mřížkou. Logo modrého oválu je nyní umístěno přímo na mřížce, nikoliv na hraně kapoty, což spolu s novými, sériově montovanými LED světlomety přispívá k sebevědomějšímu vzhledu nové Fiesty.

Standardní zadní svítilny působí rafinovaněji díky novému černému lemování. LED zadní svítilny dodávané pro vybrané verze pak mají vnější plochy v prémiovém černém provedení.

Jednotlivé varianty nové Fiesty se nyní více liší vzhledem předních partií i různými detaily vnějšího a vnitřního designu, které odrážejí jejich individuální charakter.

Výbavy Trend Edition a Titanium mají širší horní mřížku s výraznými horizontálními linkami a lesklým chromovaným lemem, plus specifické provedení postranních otvorů v nárazníku. V případě modelů Titanium jsou chromované rovněž horizontální lamely horní mřížky a lišta lemující boční okna.

Linie ST-Line, inspirovaná vozy Ford Performance, nabízí sportovnější charakter. Vyznačuje se novou horní maskou s hlubším zapuštěním a černou strukturou mřížky se šestiúhelníkovým vzorem. Široké boční otvory jsou vyvedeny v barvě karoserie a větší spodní mřížka podtrhuje dynamický naturel vozu.

Varianta Active pro změnu nachází inspiraci u automobilů typu SUV. S její zvýšenou stavbou koresponduje robustnější styl se zvýrazněnými vertikálními linkami v černé horní mřížce a většími postranními vstupy vzduchu.

Zákazníci mohou vybírat ze sedmi vzorů kol z lehké slitiny, nabídku laků pak rozšiřují dva nové odstíny – modrá Boundless a červená Beautiful Berry.

„Fiesta je malý vůz s osobitým charakterem, v jehož vzhledu se vždy odrážel řidičsky atraktivní jízdní projev a kvalita,“ řekl Amko Leenarts, ředitel designu Ford of Europe. „V případě nové Fiesty jsme pro každou variantu vytvořili ještě výraznější odlišení, aby si zákazníci mohli vybrat podle svých preferencí a životního stylu.“

Nová Fiesta je poháněna kultivovanými, energickými a úspornými zážehovými motory EcoBoost, popřípadě EcoBoost Hybrid, což je 48V mild-hybridní technologie.

Pohonné jednotky Ford EcoBoost Hybrid přinášejí nižší provozní náklady a zároveň posilují zážitky z jízdy, kterými je Fiesta vyhlášená.

EcoBoost Hybrid kombinuje zážehový motor s řemenem poháněným integrovaným startér/generátorem. Ten při brzdění a jízdě setrvačností dokáže zachycovat energii, jež jinak přichází nazmar, a uchovávat ji ve formě elektřiny. Lithium-iontová baterie pracuje s napětím 48 V a je chlazená vzduchem.

Startér-generátor zároveň účinkuje jako elektromotor. Podle potřeby asistuje tříválcovému spalovacímu motoru při akceleraci a napájí také elektrické příslušenství vozu. A protože dokáže znovu spustit motor za pouhých 350 milisekund, umožňuje využívat funkci Auto Start-Stop v širším rozsahu provozních scénářů. Například při dojíždění do zastavení, jakmile rychlost klesne pod 25 km/h, a to i se zařazenou rychlostí. Stačí, aby řidič vyšlápl spojku.

Motorizace 1.0 EcoBoost Hybrid je v nové Fiestě nabízena ve dvou variantách nejvyššího výkonu, 92 a 114 kW (125 a 155 k), v obou případech s manuální šestistupňovou převodovkou. Spotřeba paliva od 5,0 l/100 km a emise CO2 od 113 g/km dle metodiky WLTP 2představují oproti nehybridní verzi motoru 1.0 EcoBoost 92 kW zlepšení o pět procent, v městském provozu však může být úspora podle údajů Fordu až desetiprocentní.

Motorizaci EcoBoost Hybrid 92 kW lze na přání kombinovat také se sedmistupňovou automatickou převodovkou Ford Powershift s dvouspojkovou konstrukcí. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2dle WLTP začínají pro tuto variantu od 5,3 l/100 km, respektive 119 g/km.

Převodovka Powershift udržuje motor v optimálních otáčkách a zároveň umožňuje aktivaci funkce Auto Start-Stop při rychlostech pod 12 km/h, což zlepšuje spotřebu paliva v městském provozu. Při požadavku na maximální akceleraci, typicky při předjíždění, navíc tato samočinná skříň dokáže podřadit až o tři rychlostní stupně.

Zážehový motor 1.0 EcoBoost je pro novou Fiestu nabízen v provedení o nejvyšším výkonu 74 kW (100 k), které dle WLTP vykazuje spotřebu paliva od 5,3 l/100 km a emise CO2 od 121 g/km. Stejně jako hybridní varianta využívá tento agregát vysokotlaké přímé vstřikování paliva, nezávisle proměnné časování sacích i výfukových ventilů a klikovou hřídel vyváženou tak, aby přispívala ke kultivovanému chodu. K dispozici je se šestistupňovou manuální převodovkou.

Jízdní charakteristiku vozu může řidič dle svých preferencí a aktuálních podmínek doladit volbou jízdních režimů Normal, Sport a Eco. Fiesta Active má navíc módy Nezpevněná cesta a Kluzký povrch. V závislosti na zvoleném režimu se upraví odezva akcelerátoru, citlivost stabilizačního a protiprokluzového systému a u vozů se samočinnou převodovkou také strategie řazení.

Nová Fiesta přichází s technologiemi, které zvyšují pohodlí i jistotu řidiče v celém spektru scénářů od městského provozu až po jízdu po dálnici.

Standardně dodávané LED světlomety využívají diody v potkávacích, dálkových i denních světlech. Matrix LED světlomety, dodávané na přání do vyšších výbav, navíc přizpůsobují světelný paprsek aktuálním podmínkám.1 Když senzory vozu zaznamenají manévrování v nízké rychlosti nebo zapnutí stěračů, spustí se funkce manévrovacího osvětlení, respektive osvětlení do nepříznivého počasí, aby měl řidič co nejlepší výhled. Funkce ochrany proti oslnění protijedoucích řidičů pak prostřednictvím čelní kamery detekuje provoz v protisměru a blokuje světelné paprsky tak, aby nedošlo k oslnění jiných účastníků provozu. Tato technologie umožňuje maximálně využívat při jízdě v noci dálkových světel.

Nová Fiesta nabízí také plně konfigurovatelný digitální panel, tvořený TFT obrazovkou o úhlopříčce 12,3 palce. Řidič má možnost zvolit si, jaké informace chce vidět prioritně, a to včetně navigačních pokynů. Grafické prostředí koresponduje s aktuálně zvoleným jízdním režimem a má oddělenou oblast pro zobrazování upozornění s vysokou prioritou.

Do svého arzenálu pokročilých asistenčních technologií přidává nová Fiesta rovněž varování před najetím na dálnici v protisměru. Na základě údajů z přední kamery a navigačního systému vůz řidiče upozorní zvukovým i vizuálním signálem, pokud na dálničním nájezdu mine dvě značky „zákaz jízdy v jednom směru“.

V nabídce výbavy nechybí ani adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go a rozpoznáváním dopravních značek,1který automaticky udržuje bezpečný podélný odstup. Ve vozech s automatickou převodovkou dokáže brzdit až do úplného zastavení i opětovně uvést vůz do pohybu, což značně usnadňuje jízdu v kolonách.

Aktivní parkovací asistent pomůže s vyhledáním vhodného místa a následně do něj vůz navede, ať už podélně, či kolmo. Řidič ovládá pouze akcelerátor, brzdy a převodovku.

K technologiím, jejichž účelem je předcházet nehodám nebo mírnit jejich následky, patří systém hlídání mrtvých úhlů s varováním před přijíždějícími vozidly při couvání a s aktivním brzděním, asistent pro navrácení do jízdního pruhu a předkolizní asistent s aktivním brzděním.

Uživatelskou zkušenost zpříjemňují majitelům nové Fiesty pokročilé technologie založené na permanentním online připojení. Palubní modem FordPass Connect umožňuje ovládat některé funkce vozu na dálku prostřednictvím mobilní aplikace FordPass. Zákazníci takto mohou odemykat a zamykat dveře, v případě vozů se samočinnou převodovkou spustit motor,5 zjistit poslední známou polohu vozu a dokonce i ověřit hladinu paliva, stav alarmu, tlak v pneumatikách, životnost oleje a řadu dalších parametrů.

Konektivita nové Fiesty zároveň zajišťuje datové přenosy potřebné pro funkce „Live Traffic“ a „Inofrmace o nebezpečí v okolí“. První z nich umožňuje dynamické přepočítávání trasy podle hustoty provozu, druhá upozorní řidiče na potenciální nebezpečí na trase i v případech, kdy je skryté za zatáčkou či jinými vozidly.

Komunikační a zábavní systém SYNC 3 umožňuje řidičům ovládat přehrávání, navigaci a připojený telefon jednoduchými hlasovými pokyny. Je kompatibilní s Apple CarPlay i Android Auto™ a jeho osmipalcová dotyková obrazovka podporuje ovládací gesta zažitá z chytrých telefonů. Při zařazeném zpětném chodu se na ni přenáší obraz ze širokoúhlé zadní kamery.

Vozy vybavené systémem SYNC 3 nyní disponují funkcí připomenutí obsazených zadních sedadel, jejímž účelem je předcházet situacím, kdy řidič zapomene ve voze dítě či domácího mazlíčka. Pokud na začátku jízdy dojde k otevření zadních dveří, na jejím konci vůz řidiči připomene, aby zadní sedadla zkontroloval.

K dispozici jsou i další prémiové funkce od bezdrátového nabíjení chytrých telefonů až po audio systém B&O, který díky 10 reproduktorům, integrovanému subwooferu a digitálnímu zesilovači o výkonu 575 wattů nabízí funkci prostorového zvuku.

Ford dnes odhalil také nové provedení sportovního hatchbacku Fiesta ST, vyvinutého v režii Ford Performance.

Osvěžený vnější design upoutá agresivnějším vzhledem předních partií se šestiúhelníkovým vzorem horní i spodní mřížky a většími postranními vstupy vzduchu. Horní mřížka a boční vstupy jsou vyvedeny v šedém odstínu Chrystaline, zatímco přední spoiler, nástavce prahů, zadní spoiler i difuzor jsou lakované v barvě karoserie. Sériově 18palcová kola z lehké slitiny se pyšní tmavou povrchovou úpravou Magnetite a paletu laků rozšiřuje sytě zelený odstín ST Mean.

V interiéru se objevují nová sportovní sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami, vyvinutá s cílem poskytnout ještě účinnější vedení trupu při dynamické jízdě a zároveň vyšší komfort v běžném provozu. Jsou seřiditelná ve 14 směrech, aby si každý řidič našel vhodnou pozici, a potažená prémiovým materiálem Sensico s kontrastními červenými švy. Sportovní atmosféru interiéru dále zdůrazňuje volant s plochou spodní částí věnce, fólie ve vzhledu matného uhlíkového kompozitu („karbonu“) a červené detaily.

Zážehový motor 1.5 EcoBoost dosahuje nejvyššího výkonu 147 kW (200 k) v 6000 ot.min-1, maximální točivý moment byl navýšen z 290 na 320 Nm v 1600-4000 ot.min-1. Díky patentovaným, za studena tvářeným vektorovacím pružinám a dvouplášťovým tlumičům Tenneco se Fiesta ST vyznačuje sportovně bezprostředním přechodem do oblouku v úvodní fázi zatáčky a vysokou stabilitou při jejím průjezdu, zatímco při výjezdu řidiči ocení na přání dodávaný mechanický samosvorný diferenciál Quaife.

Vedle jízdních režimů Normal a Sport nabízí nová Fiesta ST také režim Závodní trať, který nahrazuje režim Eco u běžných verzí Fiesty a je určen pro jízdu na uzavřených tratích. V režimu Závodní trať je deaktivován systém regulace prokluzu kol a elektronický stabilizační systém zasahuje později než ve standardním nastavení.

„Uvedení nové Fiesty ST spolu s dalšími variantami nové modelové řady Fiesta ve výsledku znamená, že zákazníci neměli nikdy tak široký výběr jako nyní. Nová Fiesta nabízí pro každého něco, od městské elegance přes dobrodružství v přírodě až po sportovní zážitky za volantem,“ uzavřel de Waard.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Ford

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek