Mild-hybridní Ford Fiesta dostala sedmistupňový automat a bude jezdit za pět litrů

Modrý ovál rozšiřuje nabídku motorizací modelu Fiesta o elektrifikovaný agregát, kde díky 48V mild-hybridní technologii EcoBoost přináší snížení spotřeby paliva o pět procent. Jistotu řidiče a bezpečnost jízdy v městském i dálničním provozu zvyšuje adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go. Modem FordPass Connect umožňuje využívat funkce vzdáleného přístupu prostřednictvím aplikace FordPass, například odemykání a zamykání na dálku.





Kompaktní hatchback Ford Fiesta, který je nejprodávanějším modelem značky Ford v Evropě, lze nově objednávat také s elektrifikovaným hnacím ústrojím.





Každý model nově uváděný na evropské trhy chce Ford nabízet také v elektrifikované variantě. Ke konci roku 2021 bude mít v portfoliu 18 takovýchto modelů.

Vylepšením prošly rovněž nehybridní motory pro Fiestu. V zájmu dalšího snížení spotřeby paliva a emisí CO2 dostal tento model nejnovější generaci motoru 1.0 EcoBoost a novou sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovku.

Standardní výbava Fiesty se již na podzim rozšířila o zabudovaný modem FordPass Connect, který v kombinaci s mobilní aplikací FordPass umožňuje využívat řadu atraktivních doplňkových funkcí.

Rozmanitou modelovou řadu Fiesta tvoří stylové varianty Fiesta Trend a Titanium, crossover Fiesta Active a sportovně stylizovaná Fiesta ST-Line. V roce 2019 si Fiesta připsala v Evropě 227 100 prodaných kusů.

Výkonný a úsporný EcoBoost mild-hybrid

Řidiči Fiesty mohou nyní těžit z vyspělé technologie EcoBoost Hybrid, kterou Ford poprvé představil koncem roku 2019 v SUV Ford Puma.

EcoBoost mild-hybrid kombinuje zážehový motor 1.0 EcoBoost s řemenem poháněným integrovaným startér/generátorem. Ten při brzdění a jízdě setrvačností dokáže zachycovat energii, jež jinak přichází nazmar, a uchovávat ji ve formě elektřiny. Lithium-iontová baterie pracuje s napětím 48 V a je chlazená vzduchem.

Startér-generátor zároveň účinkuje jako elektromotor. Podle potřeby asistuje tříválcovému spalovacímu motoru 1.0 EcoBoost při akceleraci a napájí také elektrické příslušenství vozu.

Inteligentní mild-hybridní hnací soustava je nabízena ve variantách nejvyššího výkonu 92 a 114 kW (125 a 155 k). Na českém trhu se nabízí pouze v provedení 92 kW. Nepřetržitě vyhodnocuje aktuální provozní situaci a rozhoduje se, kdy a jak intenzivně dobíjet baterii. Volí přitom ze dvou strategií:

Nahrazení točivého momentu motoru, kdy se využije schopnost startér-generátoru pracovat jako elektromotor a poskytovat točivý moment až 24 Nm. Tím klesají nároky na spalovací motor. Výsledkem jsou emise CO2 90 g/km a spotřeba paliva od 4,1 l/100 km dle cyklu NEDC (112 g/km, respektive 5,0 l dle WLTP). Oproti nehybridní motorizaci 1.0 EcoBoost 92 kW je Fiesta EcoBoost mild-hybrid 92 kW o pět procent úspornější v cyklu NEDC a až o 10 procent v městském provozu

Umocnění točivého momentu, kdy může startér-generátor navýšit celkový točivý moment hnací soustavy o 20 Nm nad úroveň samotného spalovacího motoru. Varianta o výkonu 114 kW dosahuje maximálního točivého momentu 240 Nm a v nižších otáčkách má oproti konvenčnímu motoru točivý moment vyšší až o 50 procent

Startér-generátor vykrývá prodlevu výfukového přeplňování, což motorářům Fordu umožnilo snížit kompresní poměr a osadit motor větším turbodmychadlem. Zároveň umožňuje využívat funkci stop-start v širším rozsahu provozních scénářů. Například při dojíždění do zastavení, jakmile rychlost klesne pod 25 km/h, a to i se zařazenou rychlostí. Stačí, aby řidič vyšlápl spojku.

Jak mild-hybridní, tak konvenční varianty Fiesty nyní využívají nejnovější generaci motoru 1.0 EcoBoost s vypínáním jednoho válce při částečném zatížení. K deaktivaci i opětovné aktivaci válce postačuje pouhých 14 milisekund.

Motor 1.0 EcoBoost 92 kW lze ve Fiestě kombinovat s novou sedmistupňovou samočinnou převodovkou, která se vyznačuje plynulým řazením. Oproti dosavadní variantě 1.0 EcoBoost 74 kW se šestistupňovým „automatem“ je nová kombinace motoru a převodovky v cyklu NEDC o 15 procent úspornější, ačkoliv má o 25 procent vyšší výkon. Řidičům s vysokým ročním nájezdem Ford nabízí vznětový motor 1.5 TDCi o výkonu 63 kW (85 k) (na dotaz u autorizovaného prodejce Ford).

Moderní a online Fiesta

Technologie, které nově přicházejí do Fiesty, zvyšují bezpečnost jízdy a přispívají k pocitu jistoty a pohody za volantem v ještě vyšší míře než dosud.

Na přání dodávaný adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go pomáhá zachovat bezpečnou vzdálenost od vozidel vpředu a omezuje únavu na dlouhých cestách. Funkce Stop & Go dokáže vůz zcela zastavit, což se velmi osvědčuje zejména v hustém městském provozu. Současně se vůz samočinně opět rozjede, pokud doba zastavení není delší než tři sekundy. V případě, že je prodleva delší, může řidič systém opět aktivovat pouhým stiskem tlačítka na volantu nebo lehkým zatlačením na plynový pedál. Funkce Stop & Go je k dispozici pouze v kombinaci se sedmistupňovou samočinnou převodovkou.

Sériově montovaný palubní modem FordPass Connect umožňuje na dálku ovládat některé funkce vozu z jakéhokoliv místa pokrytého mobilním signálem. Jedná se o odemykání a zamykání dveří, spuštění motoru4 a zjištění aktuální polohy vozu, hladiny paliva, tlaku v pneumatikách nebo životnosti oleje. Funkce Aktuální doprava pak umožní naplánovat trasu s ohledem na provoz a vyhnout se zácpám nebo jiným komplikacím.

Komunikační, informační zábavní systém SYNC 35 byl vylepšen o větší softwarová tlačítka zobrazovaná na 8palcové dotykové obrazovce. Podpora Apple CarPlay a Android Auto™ je i nadále poskytována bezplatně.

Fiesta se dočkala také dalších dílčích vylepšení:

Doplnění funkce automatického brzdění, pokud při couvání kolmo do vozovky bezprostředně hrozí srážka s přijíždějícím vozidlem. Přemístění subwooferu volitelně dodávané audiosoustavy B&O do podběhu, čímž se uvolnil využitelný zavazadlový prostor a zároveň lze nyní kombinovat audiosystém B&O s náhradním kolem.

Fiesta Výkon

(kW/k) Emise CO2 od (g/km NEDC) Spotřeba paliva od (l/100 km NEDC) Emise CO2 od (g/km WLTP) Spotřeba paliva od (l/100 km WLTP) 1.0 EcoBoost

6st. man. 70/95 94 4,0 114 5,0 1.0 EcoBoost

6st. man. 92/125 96 4,2 114 5,0 1.0 EcoBoost

7st. autom. 92/125 104 3,9 127 5,6 1.0 EcoBoost mHEV

6st. man. 92/125 90 3,6 112 5,0 1.0 EcoBoost mHEV

6st. man. 114/155 91 4,0 114 5,0 1.5 TDCi 6st. man. 63/85 93 3,4 114 4,3





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Ford

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek