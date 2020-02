Lexus ES 300h přišel o klasická zpětná zrcátka, nahradily je kamery

A je tu další auto, které za příplatek nahrazuje klasická boční zpětná zrcátka pětipalcovými displeji s kamerou. A jak to celé funguje?





Lexus se i nadále zasazuje o zpřístupňování vyspělých technologií svým zákazníkům ve prospěch ještě vyšší bezpečnosti a pohodlí. Dokladem tohoto úsilí je uvedení digitálních vnějších zpětných zrcátek pro luxusní hybridní sedan ES 300h na evropském trhu. Technologie se představí v evropské premiéře na autosalonu Ženeva 2020.





Systém původně uvedený v roce 2018 v Japonsku (poprvé na světě v rámci sériově vyráběných vozidel) nahrazuje klasická vnější zpětná zrcátka kompaktními kamerami s vysokým rozlišením v exteriéru vozidla, propojenými s displeji v kabině. Ty zajišťují vylepšené zobrazování oblasti za vozidlem a bezprostředně podél něj za všech jízdních podmínek, kdy omezují nebo zcela eliminují slepý úhel výhledu řidiče a automaticky se přizpůsobují tak, aby zprostředkovaly rozšířené zobrazení v situacích, kdy vozidlo zatáčí nebo couvá.



Ergonomické provedení



Díky ergonomickému řešení tohoto systému může řidič lépe kontrolovat situaci kolem vozidla při menším natáčení hlavy do stran, v souladu se strategií značky Lexus omezovat celkové namáhání řidiče. V základně předních sloupků jsou zabudovány dva 5" barevné displeje, přibližně ve stejné výšce jako vnější zpětná zrcátka, aby je řidič intuitivně našel v obvyklém úhlu pohledu. To znamená, že řidič nemusí nijak výrazně měnit své zvyklosti při běžném kontrolování zpětných zrcátek.



Kamery jsou vestavěny do štíhlých aerodynamických pouzder, které jsou sladěny s elegantními křivkami ES, díky menším rozměrům ve srovnání s vnějšími zpětnými zrcátky se podařilo potlačit aerodynamický hluk a zároveň má řidič lepší výhled šikmo vpřed.



Kamerové jednotky jsou vybaveny vestavěným vyhříváním, které zamezuje zamrzání nebo zamlžování, navíc jsou umístěny tak, aby obraz neblokovaly dešťové kapky nebo sníh. V případě potřeby může řidič zapnout funkci odmlžování tlačítkem na přístrojové desce, aby měl dokonalý výhled za všech situací.



Systém je dále vybaven luminiscenčním detektorem, který automaticky potlačuje oslňování od světlometů vzadu jedoucích vozidel při jízdě v noci, což přispívá k mnohem čistšímu výhledu směrem vzad.





Automatické rozšiřování zobrazení



Když řidič použije ukazatel směru nebo zařadí zpátečku, digitální zpětná zrcátka se automaticky přepnou na rozšířené zobrazování oblasti podél vozidla a za ním, čímž eliminují slepý úhel výhledu v zájmu bezpečnějšího manévrování. Na změnu způsobu zobrazení upozorňuje řidiče ikonka v rohu displeje. Když řidič dokončí změnu směru, přejíždění z pruhu do pruhu nebo parkování, systém se automaticky přepíná na standardní nastavení. Řidič též může přepnout na rozšířené zobrazení ručně, resp. tuto funkci vypnout.



Zobrazení systému lze seřizovat pomocí ovládacích prvků na panelu dveří u řidiče, podobně jako klasická vnější zpětná zrcátka. Systémová nastavení jsou k dispozici prostřednictvím menu, včetně nastavení jasu a (jedinečné funkce Lexus) automatického zatahování kamer po zaparkování vozidla. Systém též disponuje funkcí pro sledování slepého úhlu.



Automatické referenční čáry



Systém digitálních zpětných zrcátek dále pomáhá řidiči s přesným nasměrováním vozidla při parkování i během jízdy, kdy do obrazu automaticky doplňuje referenční vodicí čáry.



Během parkování čáry ukazují vzdálenost 20 a 50 cm od zadního nárazníku, resp. 50 cm podél obou boků vozidla. Zobrazují se v rámci dynamického obrazu a rovněž v ikoně na displeji zachycující pozici vozidla při pohledu shora.



Při jízdě v mimoměstském provozu řidič snáze odhaduje bezpečný odstup od ostatních vozidel díky referenčním čarám ukazujícím 5, 10 a 15 m ve směru jízdy (za rychlostí do 70 km/h). Za vyšších rychlostí se znázorňují vzdálenosti 5, 10, 15 a 30 m.





redakce

