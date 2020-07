Končí vám řidičský průkaz? Nezoufejte, na dovolenou s ním můžete

Máte jet na dovolenou a právě skončila platnost vašeho řidičského průkazu? Nemusíte zoufat, Evropská unie prodloužila automaticky platnost dokladů v době epidemie koronaviru o sedm měsíců. To se ale týká jen části řidičských průkazů. Čtěte pozorně, ať zbytečně neplatíte pokutu.





Od začátku letošního roku si o výměnu řidičského průkazu dosud požádalo celkem 260 tisíc motoristů. Pro nový průkaz si tak přišlo 30 procent řidičů z celkových 850 tisíc, kterým v letošním roce platnost průkazu uplyne. Jedná se o průkazy vydané v roce 2010 s dobou platnosti na deset let, případně v roce 2015 na dobu pěti let. Přestože se Nařízením EU i v ČR prodloužila platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru, vyzýváme k tomu, aby řidiči nenechávali výměnu řidičských průkazů na poslední chvíli.





Výměnu řidičského průkazu je možné provést zdarma na jakémkoliv úřadě s rozšířenou působností, a to již tři měsíce před skončením platnosti dokladu. Seznam všech úřadů je k dispozici v interaktivní mapě Ministerstva dopravy. K výměně je nutné donést platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz. Při podání žádosti již žadatel nepředkládá papírovou fotografii, úředníci pořídí digitální na místě, nebo stáhnou aktuální z registrů vedených ministerstvem vnitra. Pokud řidič požádá o vydání dokladu do 5 pracovních dnů, bude ho výměna stát 700 korun.

Mezi nejvytíženější kraje patří kraj Středočeský, Jihomoravský a Hlavní město Praha.

Evropská unie již dříve prodloužila platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru nařízením č. 2020/698. Z něj vyplývá, že platnost řidičských průkazů, která skončila v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem 2020 se automaticky prodlužuje o sedm měsíců od data původního ukončení platnosti dokladu (např. platnost řidičského průkazu původně do 30. 03. 2020 je tímto nařízením automaticky prodloužena do 30. 10. 2020). Protože však úřady v ČR již běžně fungují, doporučujeme neodkládat výměnu dokladů - předejde se tak frontám na úřadech na přelomu let 2020/2021.

V případě, že lidé usednou za volant s propadlým řidičským průkazem, riskují pokutu na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.





