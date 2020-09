Kolik golfových míčků se vejde do zavazadlového prostoru modelu Tarraco?

Kolik golfových míčků se vejde do zavazadlového prostoru, jestliže má golfový míček průměr 4,27 centimetru a objem zavazadlového prostoru pětimístné verze modelu Tarraco je 760 litrů? Zjišťovali jsme to s pomocí dvou nadějných mladých golfistů, kteří se ujali naplnění zavazadlového prostoru tímto nevšedním způsobem.





Zavazadlový prostor modelu Tarraco má objem je 760 litrů, nebo 1920 litrů se sklopenými sedadly za přední řadou.





K naplnění golfisté použili za košíky. Do každého košíku nabírají 100 golfových míčků. Míčky jeden po druhém dopadají do zavazadlového prostoru a už se přibližují k maximální kapacitě: 8000, 8200, 8400... a konečně poslední košík. Celkem 8500 golfových míčků se vešlo do zavazadlového prostoru modelu Tarraco do výšky jeho horizontálního krytu. Je to opravdový rekord, který ukazuje nesmírnou přepravní kapacitu a všestrannost největšího SUV značky SEAT.

Zavazadlový prostor modelu Tarraco

Délka 102 cm

Šířka 103 cm

Výška 41 cm

Objem 760 litrů

Objem 1920 litrů se sklopenými zadními sedadly

Golfový míček

Hmotnost 45,93 gramu

Průměr 42,67 mm

Objem 40,679 cm3

352 důlků





