Je méně více? Mikro karavany Life Style Camper jsou toho důkazem

Karavany se dnes těší stále větší oblibě. Nemusí jít pouze o těžkopádné a rozměrné vozy, na trhu lze najít také kompaktnější a esteticky příjemnější modely, které se označují jako mikro karavany.





Mikro karavany nabízí přesvědčivý poměr pohodlí a dobrodružné hodnoty, kterou právě kempaři a karavanisté hledají v tom, že jeden z takových karavanů připnou za svoje auto a vyjedou do přírody. Jedná se o konstrukčně působivé karavany, které odolají přírodě a zároveň poskytnou široké možnosti výbavy, díky které nabídnou komfort i uprostřed neobývané pustiny.





Kompaktní design

Life Style Camper je výhradním dovozcem dvou různých typů karavanů. SteelDrop se hodí spíše na instagramové fotky a na pohodový výlet k jezeru nebo na koncert. Konstruktéři modelu X-Line měli na mysli jediný účel, když navrhovali tento model: překonat těžký terén. Řidiči obou typů ocení kompaktní rozměry obou karavanů s ergonomicky přizpůsobenými konstrukcemi, díky kterým mají oba karavany vynikající manévrovací schopnosti. Nevytváří ani nadměrný nápor na vozidlo či vozovku, oba karavany nepřekračují váhu 550 kg, což je na trhu s rekreačními vozidly naprosto ojedinělý počin. Díky snadné ovladatelnosti a váze je jednoduché karavan zvládnout, jsou tedy vhodné i pro méně zkušené řidiče.

Mikro karavan SteelDrop

Šampion offroadu

Jak bylo zmíněno, konstrukčním záměrem modelu X-Line bylo jediné. Překonat přírodu, prorazit si cestu terénem, který by obyčejný karavan nezvládl. X-Line tedy projede méně sjízdné silnice, vyježděné stopy po traktorech a poradí si i s úplnou absencí pozemní komunikace. Pro docílení takto vysoké odolnosti a tuhosti karoserie bylo využito průkopnických konstruktérských řešení.

Jedním z takových řešení je způsob zpracování podvozku. Firma KNOTT vytvořila exkluzivně pro Life Style Camper odpružení, díky kterému došlo k navýšení zdvihu systému ze 7 cm na 16 cm. Díky odolné a stabilní konstrukce dosahuje karavan také bezkonkurenční bezpečnosti, celé těleso disponuje vysokou mírou přilnavosti k povrchu. Karavan se nepřevrátí ani při 40° náklonu povrchu. Takového bočního náklonu nedosahuje ani většina standardních SUV s mnohem vyšší hmotností.

Celková výška podvozku činí 40 cm a karavan je sestaven z německých, rakouských, francouzských, amerických a britských dílů prvotřídní kvality.

Life Style Camper mikro karavany prodává, ale také je půjčuje. Zájemci o koupi si mohou karavan vyzkoušet v půjčovně s tím, že cena půjčovného se poté odečte od výsledné ceny. Kromě úplně nových modelů prodávají také zlevněné skladové vozy, které byly zakoupeny pro předváděcí účely. Jako skladové prodávají také karavany z půjčovny, nejde však o opotřebované kusy, tyto karavany strávily v půjčovně maximálně jednu sezonu.

Mikro karavan X-Line

Obranná bariéra

Mezi přírodními vlivy a exteriérem a interiérem karavanu stojí silná povrchová úprava, která byla vyvinuta v USA. Lak LINE-X je šetrný k životnímu prostředí a hlavně je absolutně nepropustný a karoserii izoluje se 100% účinností, ochrání ji tak před nepříznivými vlivy okolního prostředí. Déšť, mráz, kouř či sníh, stejně jako vlhkost a drobné mechanické poškození nemají proti karavanu X-Line šanci.



Life Style Camper poskytuje záruku 10 let na povrchovou úpravu LINE-X, což je opět něco, co na trhu nemá obdoby, vždyť povrchová úprava, to je část vozu, která je při častém používání v největším nebezpečí.

Široká výbava

Nejde o pětihvězdičkový hotel na kolečkách, jde o ideální kompromis mezi pohodlím a kompaktními rozměry. Pohodlně zde přenocují 2 dospělí a 1 dítě. V kompletní výbavě lze nalézt LCD televizor, topení, markýzu, 58l nádrž, venkovní sprchu, plynový hořák, lednici a baterie, úložné prostory a mikrovlnnou troubu. Kuchyňský prostor je umístěn v zadní části karavanu a je volně přístupný z venku. Výbavu lze doplnit dle individuálních přání každého klienta o další doplňky.

Mikro karavany od Life Style Camper nejsou hotely na kolečkách, nejsou to ani karavany či obytné vozy, míra pohodlí mnohdy neodpovídá kamenným budovám či jejich velkým a prostorným bratrancům. Snadná ovladatelností, skvělé manévrovací schopnostmi, odolnost a široké možnosti výbavy dělají z karavanu X-Line ideálního společníka pro pobyt v přírodě. Filozofií společnosti Life Style Camper je poskytnout co největší míru pohodlí na co nejmenším prostoru. Právě tato kombinace umožní uživateli mikro karavanu úplnou samostatnost a svobodu.

V interiéru karavanu pohodlně přenocují 2 dospělí a 1 dítě. Obyvatelný prostor lze rozšířit přidáním střešního stanu, kde mohou přespat další 2 lidé. V kompletní výbavě lze nalézt LCD televizor, markýzu, 58 l nádrž, venkovní sprchu, plynový hořák, lednici a baterie, úložné prostory nebo mikrovlnnou troubu a díky výkonnému dieselovému topení Webasto můžete vyjet na výlet i v zimních měsících. Kuchyňský prostor je umístěn v zadní části karavanu a je volně přístupný z venku. Výbavu lze doplnit dle individuálních přání každého zákazníka dalšími doplňky.





