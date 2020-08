Jakou ojetinu do 100 tisíc doporučíte příbuzným? Profesionální mechanici hodnotili nejoblíbenější značky Čechů

Jaké auto v jednotlivých cenových kategoriích by doporučili svým známým automechanici? To zjišťoval unikátní průzkum prováděný sítí nezávislých autoservisů ProfiAuto. 239 profesionálních mechaniků hodnotilo systémem školní výuky padesát nejpopulárnějších vozidel v České republice a na Slovensku. V kategorii automobilů do sta tisíc korun zvítězila Toyota Yaris III, nejhůř si naopak vedl Renault Thalia II.





Spolehlivost motoru a jeho zavěšení, poruchovost elektroniky a kvalita karoserie. To jsou kritéria, na základě kterých hodnotili mechanici spolehlivost celkem padesáti nejpopulárnějších modelů aut v České republice v průzkumu pod názvem Hodnocení spolehlivosti automobilů pohledem českých mechaniků. Z aritmetického průměru hodnocení těchto kritérií vyplynula pětibodová stupnice známek jako ve škole.





Průzkumu se zúčastnilo celkem 239 mechaniků, kterým tyto vozy denně prochází pod rukama a dokážou tak určit nejčastější příčiny poruch. V první části ankety hodnotili třináct nejběžnějších ojetých automobilů na českých silnicích do 100 tisíc korun. Do výběru byly zařazeny vozy Volkswagen Golf V, Ford Focus II, Renault Thalia, Škoda Fabia I, Kia Cee'd I, Peugeot 206, Opel Astra H, Peugeot 207, Ford Fusion, Toyota Yaris II, Hyundai i30 I, Hyundai Getz a Renault Thalia II.

Toyota vyniká motorem, Renaulty trápí koroze

Z kategorie do sta tisíc korun mechanici nejlépe hodnotili Toyotu Yaris II (výroba 2005–2011). „Automobil získal výsledné hodnocením 2,1 a doporučilo by ho celých 86 procent dotazovaných mechaniků. Nejvíce na něm oceňovali motor a elektroniku. Nadprůměrné hodnocení ale získala také karoserie a upevnění motoru,“ přiblížil Jindřich Krejčí, ředitel projektu ProfiAuto v Česku a na Slovensku. Anketa podle něj zjišťovala také nejčastější příčiny poruch. U Toyoty Yaris II respondenti nejvíce zmiňovali problémy s korozí, kompresorem klimatizace, vodním čerpadlem a čepy řízení.



U Toyoty Yaris si je nutné zvyknout na interiér vozu, na palubní desce je vše uprostřed

O druhé místo se podělily Volkswagen Golf V (2003-2008) a Hyundai i30 I (2007–2012) s výsledkem 2,3. U Volkswagenu Golf V se ukázala jako nespolehlivá mimo jiné praskající hlava u motoru 2,0 TDI 16 V. Problém s motorem měl i model Hyundai i30 I. Mechanici u něj poukazovali na uložení klikové hřídele a celkovou hlučnost motoru. Na třetím místě v cenové kategorii do sta tisíc korun skončil Ford Focus II (2004–2011) s hodnocením 2,7.



Volkswagen Golf naopak vyznává klasické rozvržení palubní desky a je ve všech ohledech konzervativní

Naopak nejhůř si v anketě vedl model Renault Thalia II (2008–2013), kterému respondenti přidělili známku 3,2. „Ve všech kategoriích získal vůz podprůměrné hodnocení. Ze zkušeností mechaniků trpí na časté koroze, vypalování koncovek předních světlometů, problémy s výfukem, zavěšováním kol i čepy ramen silentbloků,“ popisuje Lukáš Czauderna, poradce pro rozvoj autoservisů ProfiAuto Service.

Cílený průzkum Čechům chyběl

Cílem ankety bylo podle Krejčího zprostředkovat českým zákazníkům co nejucelenější přehled o spolehlivosti oblíbených vozidel. „Před koupí auta si většina lidí shání co nejspolehlivější informace o vybraném modelu. Ty ale často chybí. Čeští řidiči se tak většinou musí spoléhat jen na rady známých nebo internetová hodnocení. Jen velmi málo anket ale srovnává auta mezi sebou, navíc většinou nereflektují situaci na českém trhu,“ vysvětluje Krejčí.

Výzkum probíhal v loňském roce a hodnotil 50 nejpopulárnějších automobilů v České republice rozdělených do tří kategorií podle pořizovací ceny. Anketa probíhala formou dotazníků. Hodnocené modely byly vytipovány na základě údajů o registracích a prodejích aut za období 2004–2018 podle Svazu dovozců automobilů.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek