Jak moc vadí kupujícím stočený tachometr? Většinu to od koupě vozu neodradí

Společnost Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti nekalým praktikám při prodeji ojetých vozidel, provedla průzkum mezi třemi sty kupujícími. Zjišťovala, zda je stočený tachometr překážkou při jeho koupi. Výsledek je překvapující.





V České republice se loni prodalo 760 tisíc ojetých osobních automobilů, z toho bylo téměř 180 tisíc dovezených ze zahraničí. Podle statistik má 33 % ojetých aut nabízených k prodeji stočený tachometr, což je 250 800 loni prodaných vozidel. Průměrné stočení se pohybuje mírně pod hranicí 100 000 km.





Vozidlo se stočeným tachometrem o více než 50 000 km

Z výsledku průzkumu vyplynulo, že pro 21 % kupujících není problém si koupit automobil, který má stočený tachometr o více než 50 tisíc kilometrů. Konkrétně 12 % kupujících by jednoznačně požadovalo slevu, 7 % by se na stočený tachometr zeptalo prodejce a v závislosti na jeho přístupu by si auto možná koupilo, respektive pokud by je dokázal přesvědčit, že o stočení nevěděl a byl ochotný k vyjednávání o ceně vozu a 2 % lidí by stočení údajně neřešila.

„Statisticky každý pátý člověk by si auto se stočeným tachometrem třeba o 100 000 km vědomě koupil, a to je opravdu velké číslo. Zajímavá je emocionální rovina, která do rozhodování vstupuje. Před vybíráním vozu mívá každý kupující relativně konkrétní představu zejména o ceně, stáří, a právě kilometrovém nájezdu. A každý pátý je ochotný se této představy vzdát a pořídit si auto, které má i třeba dvakrát tolik najeto. A to jen proto, že auto vidí a líbí se mu. Průzkum ukázal, jak velkou roli hrají emoce při koupi vozidla,“ popisuje Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia.

Vozidlo se stočeným tachometrem do 50 000 km

Nájezd snížený o 50 tisíc kilometrů by tolerovalo 6 z 10 dotázaných, tedy 59 % kupujících. Slevu by jednoznačně požadovalo 35 % lidí, dalších 22 % by s prodávajícím vyjednávalo o ceně vozu a 2 % zákazníků by stočený tachometr vůbec neřešila a vozidlo si koupila za daných podmínek.

Podle Martina Pajera je překvapivé, že stočený tachometr většinu lidí od koupi vozu jednoznačně neodradí. „Na jednu stranu je pravdou, že pokud prodejce přizpůsobí cenu vozu skutečnému kilometrovému nájezdu, nemusí to být problém. Alarmující však je, že pouze 22 % kupujících by se zajímalo o to, zda prodávající o stočení věděl a zda jim nezatajuje i něco jiného,“ dodává Pajer.

Stočený tachometr není jediný nešvar. Často se mohou kupující setkat i se zatajenými haváriemi, kdy 99,4 % aut je prodáváno jako nehavarované, omlazenými vozy s neuvedeným skutečným rokem výroby, falšovanými původy (i českých vozidel) či nelegálními předělávanými vozidly.

Rizika koupě vozu se stočeným tachometrem

Odhalit vozy se stočeným tachometrem bez znalosti jejich historie a bez záznamů průběžně najetých kilometrů je velice obtížné a často i nemožné. Pro nepoctivé prodejce je to zajímavý způsob, jak zvýšit cenu automobilu. Z porovnání inzerované ceny reálných vozidel se stočeným tachometrem a jejich oceněním systémem CebiCat GT loni na podzim vyšlo, že i při stočení o „pouhých“ 30 000 km si prodejce může zvýšit marži až o 100 %. Součástí analyzovaných aut byla například i Audi Q5 vyrobená v roce 2011 a stočená v lednu 2017 o 159 000 km na 146 000 km. V listopadu stejného roku byla prodaná a podle výpočtů byla její cena kvůli stočenému tachometru uměle navýšena o 167 000 Kč, tj. o 42 % skutečné hodnoty.

Stočený tachometr zdražuje vozidlo v průměru o 20 %. Záleží na konkrétním modelu, jeho stáří, a především počtu stočených kilometrů. „Kromě toho na kupujícího čekají dodatečné náklady spojené s údržbou vozu kvůli vyššímu kilometrovému nájezdu. Tyto náklady se vyšplhají opět v průměru na 20 %. S těmito náklady však lidé, kteří požadují slevu, zpravidla nepočítají,“ upozorňuje Martin Pajer.

Lidé, kteří jsou ochotni stočený tachometr tolerovat, by měli vědět, že pokud plánují vozidlo v budoucnu prodat, mohou narazit na problém. „Tato auta se budou v nadcházejících letech obecně hůř prodávat, neboť lidé historii najetých kilometrů čím dál více prověřují a najít kupce bude těžké,“ dodává Pajer.

Kromě toho, že kupující v lepším případě na koupi vozu se stočeným tachometrem finančně prodělá, může v tom horším případě vydat nemalou částku za výměnu opotřebených částí nebo dokonce ohrozit zdraví sebe a spolucestujících. Podle některých odborníků na nákup ojetin může u vozidel dovážených ze zahraničí dosahovat stočení tachometrů až u 70 % vozidel. U těchto vozidel se vyplatí jistá dávka obezřetnosti.

A může být ještě hůře…

Od 1. října 2018 platí novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která za stočení tachometru dovoluje uložit pokutu až půl milionu korun tomu, kdo takový úkon provede. Současně hrozí velké nepříjemnosti i podvedeným lidem. Pokud při kontrole na STK dojde ke zjištění nižšího stavu kilometrů na počítadle tachometru než při předchozí kontrole, provozovatel takového vozidla má na odstranění této vážné závady typu B lhůtu 30 dnů. Během této doby musí předložit platný protokol o provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti, jinak vozidlo ztratí technickou způsobilost. Což může být velký problém.

Proto se vyplatí prověřit historii vozidla

Z výsledku průzkumu vyplývá, že většina lidí si se stočeným tachometrem neláme hlavu. Tito lidé můžou přijít o nemalé částky nebo dokonce o zdraví. Proto je důležité v zájmu potlačení nekalých praktik, ale hlavně ve vlastním zájmu vždy, a především každé vybrané ojeté vozidlo před jeho koupí prověřit. I když to může být obtížné, přesto existují základní postupy, na které by se nemělo zapomínat. Za prvé prověřit historii vozidla podle VIN kódu. Za druhé, pokud má vozidlo úplnou servisní knížku, prověřit stav najetých kilometrů v servisu, kde bylo vozidlo servisované. A za třetí, vzít si odborníka na nákup ojetin a dokonale prohlédnout vozidlo po stránce opotřebení interiéru (sedačky, volant, pedály, apod.).

Autor: Jiří Řikovský





