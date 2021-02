Hybridní Volkswagen Tiguan má české ceny, milion nestačí

Volkswagen zařadil do své nabídky na českém trhu nový plug-in hybridní model Tiguan eHybrid. Bestseller značky v segmentu SUV kombinuje díky nejvyššímu celkovému výkonu 180 kW (245 k) a režimu výhradně elektrického pohonu sportovní dynamiku a mobilitu s nulovými emisemi. Čeští zákazníci mohou nový Tiguan eHybrid objednávat ve dvou výbavových verzích Elegance a R-Line za ceny od 1 055 900 Kč.





Volkswagen zahajuje na českém trhu předprodej nového plug-in hybridního modelu Tiguan eHybrid ve dvou výbavových liniích Elegance a R-Line, jejichž ceny byly stanoveny na 1 055 900 Kč, resp. 1 088 900 Kč.





„Plug-in hybridní modely, jakým je nový Tiguan eHybrid, jsou důležitým pilířem naší strategie ‚Way to Zero', jejímž prostřednictvím hodláme dosáhnout neutrální bilance emisí CO2 do roku 2050," říká Patrik Fejtek, ředitel divize Volkswagen osobní vozy společnosti Porsche Česká republika. „S novým modelem Tiguan eHybrid nabízíme našim zákazníkům možnost každodenního dojíždění s nulovými emisemi při zachování všech výhod automobilu se spalovacím motorem pro cestování na velké vzdálenosti. A v režimu GTE si může řidič Tiguanu eHybrid užívat mimořádné dynamiky při sportovní jízdě. Plug-in hybridní pohon tak umocňuje nesmírnou všestrannost a variabilitu našeho bestselleru v segmentu SUV."



Nový Volkswagen Tiguan eHybrid kombinuje zážehový motor 1.4 TSI o výkonu 110 kW (150 k) s elektromotorem o výkonu 85 kW (116 k) a s šestistupňovou automatickou převodovkou DSG. Nejvyšší celkový výkon hybridní soustavy je 180 kW (245 k). Řidič má k dispozici maximální točivý moment 400 N.m. Využitelná kapacita akumulátorové baterie je 13 kWh, což umožňuje dojezd v režimu výhradně elektrického pohonu až 50 km podle metodiky WLTP. V závislosti na výkonu nabíjení (max. 2,3 kW z konvenční elektrické zásuvky, nebo až 3,6 kW z nabíjecího stojanu, resp. nástěnné nabíječky) trvá doplnění elektrické energie do vybité sady akumulátorů 3,5 až 5 hodin.



Řidič modelu Tiguan eHybrid má na výběr několik provozních módů. V režimu „Hybrid" využívá řídicí jednotka plug-in hybridního pohonu oba zdroje hnací síly podle aktuální jízdní situace. Přední kola může pohánět pouze spalovací motor, samotný elektromotor, nebo kombinace obou jednotek. Při zpomalování navíc probíhá rekuperace kinetické energie. Požaduje-li řidič maximální jízdní dynamiku, stačí manuálně aktivovat režim „GTE". Cestování s nulovými emisemi umožňuje „E-Mode". V tomto režimu se Tiguan eHybrid také rozjíždí, pokud jsou akumulátory dostatečně nabité a venkovní teplota je vyšší než -10 °C.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Volkswagen

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek