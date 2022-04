Havarijní pojištění pod lupou: Komu se vyplatí a komu naopak ne?

Vlastníci automobilů kromě povinného ručení často řeší také sjednání havarijního pojištění, které kryje nejen škody ostatních, ale i samotného řidiče vozu.





Problémem však spočívá v tom, že zatímco na něj část řidičů nedá dopustit, druhá ho zase považuje za zbytečnost – v průměru si ho tak sjedná každý třetí řidič z deseti. Kdo má pravdu a kdy se vám sjednání havarijního pojištění vyplatí?





S havarijním pojištěním pokryjete i vyšší náklady na opravu

Každý majitel automobilu si při jeho koupi musí povinně sjednat povinné ručení – bez něj se podle zákona nesmí pohybovat po veřejných komunikacích. V takovém případě chrání ostatní účastníky dopravy, ale ne sebe samotného – případné opravy si tedy hradí ze své vlastní kapsy.

Zbytečným nákladům navíc se však můžete jednoduše vyhnout, a to sjednáním havarijního pojištění. To v drtivé většině stojí pár stovek korun měsíčně a v případě potřeby dokáže pokrýt desetitisícové, ne-li statisícové částky. Kromě toho si můžete kromě automobilu pojistit i jeho vybavení nebo získat odškodnění při jeho odcizení.

Aby se vám havarijní pojištění opravdu vyplatilo, budete si muset nejprve dát záležet na jeho výběru. Ceny pojištění se mohou v mnohých případech lišit i o stovky korun. To ale zjistíte, až když uvidíte jednotlivá havarijní pojištění ve srovnání, které si můžete nechat vytvořit speciálně navrženým srovnávačem pojištění.

Stačí, když do něj zadáte parametry svého automobilu, jako je typ vozidla, jeho využití či objem motoru, a do několika minut budete mít před sebou dostupné nabídky havarijního pojištění. Ty budou seřazeny od nejvýhodnějších až po ty nejméně výhodné.

Běžně se tedy můžete setkat s tím, že méně kvalitní pojištění bez doplňkových služeb budou dražší než mnohem komplexnější nabídky.

Havarijní pojištění není jen pro nové vozy

Většina řidičů se mylně domnívá, že havarijní pojištění se vyplatí pouze u nových automobilů. Opak je ale pravdou – havarijní pojištění se vám může vyplatit i u starších a ojetých vozů. Obecně se doporučuje si pojištění sjednat u vozů, které jsou staré maximálně patnáct let.

V tomto případě záleží především na vašem životním stylu a situaci. Havarijní pojištění s sebou totiž nese i spoustu výhod, které vám v případě havárie mohou pomoci překlenout nepříznivé období do doby, než budete schopni pořídit si nový vůz.

Každopádně musíte počítat s tím, že hodnota vozu rychle klesá, takže vám pojišťovna při jeho poškození či odcizení nevyplatí celou pořizovací cenu. Pokud automobil využíváte v práci nebo si nemůžete dovolit být bez vozu ani jeden den, určitě pro vás bude lepší získat alespoň něco, nežli nic. To samé platí i u řidičů, kteří často vyráží na cesty, a to zejména do zahraničí.

Při sjednání si dejte pozor na výluky z pojištění

Sjednání pojištění je jedna věc, ale jeho využití v praxi je věc druhá. Ještě předtím, než podepíšete pojistnou smlouvu, byste se měli přesvědčit, že pro vás bude pojištění, za které budete měsíčně platit nemalou částku, opravdu užitečné.

Jako řidič se můžete při jízdě po tuzemských komunikacích setkat s různými situacemi, které mohou ohrozit nejen váš automobil, ale i vás samotné. Právě proto je lepší hledat komplexní varianty pojištění, které vám dokážou nabídnout širší škálu krytí a připojištění.

Kvalitní havarijní pojištění by vás mělo krýt před:

vandalismem,

živelnými pohromami,

srážkou se zvěří,

krádeží,

poškozením čelního skla,

poškozením či odcizením zavazadel a věcí osobní potřeby,

škodami na zdraví přepravovaných osob.

Využít můžete i další asistenční služby, jako je odtah či poskytnutí náhradního vozu. Pozor si ale dejte na možné výluky z pojištění, se kterými vás nemusí pojišťovna sama od sebe seznámit – proč tomu tak je, si asi dokážete domyslet sami.

Výluka se může týkat například živelných pohrom, mezi které nemusí být zahrnuty některé náhlé události včetně tornáda. Řidiči se setkávají i s odmítnutím pojistného plnění při srážce se zvířetem. Většina pojištění totiž nabízí pouze krytí srážky s divokou zvěří – pokud vám tedy pod kola skočí například pes či kráva, budete muset vše řešit s vlastníkem daného zvířete.

Nezapomeňte na spoluúčast a aktualizaci havarijního pojištění

V souvislosti s havarijním pojištěním budete muset počítat i se spoluúčastí, které se u žádné z tuzemských pojišťoven bohužel nevyhnete. Její výše se zpravidla sjednává před uzavřením smlouvy a odpovídá určitému procentnímu podílu ze vzniklé škody.

Běžně se jedná o rozmezí 5 až 10 %, vždy je ale částka ohraničena určitým limitem. Ve smlouvě tedy může být napsáno, že klient je povinen zaplatit spoluúčast ve výši 5 %, a to minimálně 5 000 Kč. Pokud tedy vzniklé škody budou stát 5 000 Kč a méně, budete je muset všechny uhradit sami.

Zapomínat byste ale neměli ani na pravidelnou aktualizaci pojištění, a to v souvislosti s již zmíněným poklesem hodnoty vašeho automobilu. Výše pojistného se totiž odvíjí od hodnoty vozu, a tudíž by měla klesat úměrně s ní. Bohužel jen málokterá pojišťovna vás upozorní na to, že byste si měli nechat pojištění přepočítat, a proto se budete muset spolehnout pouze sami na sebe.





Komerční článek (foto: unsplash.com, Kateřina Kubíková)

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek