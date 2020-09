Ford představil sportovně pojatou Pumu ST. Má 200 koní a samosvorný diferenciál

Nový Ford Puma ST nabízí 200 koní, akceleraci 0-100 km/h za 6,7 sekundy, unikátní samosvorný diferenciál a přepínatelné jízdní režimy od ekologického až po mód určený pro jízdu na závodní trati. První sportovní SUV značky Ford v Evropě se pyšní také specificky naladěným podvozkem. Jeho vyšší těžiště kompenzuje zkrutná příčka zadní nápravy, která je oproti Fiestě ST o 40 procent tužší.





Objednávat Pumu ST bude možné od poloviny října; první zákazníci se svých vozů dočkají před koncem roku 2020.





Nový Ford Puma ST přináší do segmentu kompaktních SUV vyhlášené jízdní vlastnosti vozů Ford Performance. Je to první sportovní SUV značky Ford nabízené na evropských trzích.

Puma ST se pyšní propracovanými Sportovními Technologiemi (ST). Na přání je k dispozici se samosvorným diferenciálem, což je v dané třídě unikátní. Má také patentované pružiny, které cíleně usměrňují síly působící na podvozek, nebo přepínatelné jízdní režimy včetně módu Eco, který se dosud v žádném voze Ford Performance neobjevil. I to naznačuje, že Puma ST je připravena plnohodnotně pokrýt velmi široký rozsah provozních scénářů.

V součtu tyto inovace udělují novému modelu energický a řidičsky vděčný jízdní projev, jímž jsou vozy Ford Performance proslulé. Přesto si nová Puma ST zachovává veškerý komfort a flexibilitu výchozího kompaktního SUV.

Puma ST je poháněna motorem 1.5 EcoBoost o výkonu 147 kW (200 k) a zrychlení 0-100 km/h zvládne za pouhých 6,7 sekundy. Podvozek dostal specifické naladění s odlišnou zkrutnou příčkou zadní nápravy, stabilizátorem i tlumiči pérování. Řízení je o 25 procent strmější a brzdy jsou o 17 procent větší než u standardní Pumy. To vše korunují pneumatiky Michelin Pilot Sport 4S, vyvinuté speciálně pro Pumu ST.

Ve výbavě nové sportovní varianty nechybějí inovativní prvky modelu Puma, například upozornění na nebezpečí na trase nebo praktická 80litrová schránka Ford MegaBox pod podlahou hlavního zavazadlového prostoru.

Nová definice agility SUV

Oddělení Ford Performance spolupracovalo se společností Michelin na vývoji specifických pneumatik, které by korespondovaly se sportovním podvozkem Pumy ST bez nežádoucích kompromisů v cestovním komfortu. Pláště Michelin Pilot Sport 4S umožňují plně využít potenciál samosvorného diferenciálu Quaife, dodávaného na přání v rámci sportovní sady.

Samosvorný diferenciál zlepšuje přenos sil na vozovku a potlačuje nedotáčivost, zejména na výjezdech ze zatáček. Puma ST je jediné malé SUV na evropském trhu, které lze s tímto prvkem objednat.

Diferenciál funguje čistě na mechanickém principu. Omezuje přísun hnací síly na kolo, které má v daném okamžiku menší přilnavost – například vnitřní kolo při průjezdu zatáčkou. Tato hnací síla, jež by se jinak zmařila protáčením vnitřního kola, pak směřuje ke kolu na opačné straně, které má záběr lepší a dokáže přenést točivý moment na vozovku.

Samosvorný diferenciál zde spolupracuje s technologií stranového usměrňování točivého momentu, která potlačuje nedotáčivost cíleným přibrzďováním vnitřního kola v zatáčce. Inženýři Ford Performance vyladili oba systémy tak, aby pracovaly ve vzájemné harmonii, zajišťovaly maximální přilnavost na suchém povrchu a reagovaly plynule, když je vozovka mokrá.

Vyšší těžiště, dané příslušností modelu Puma do kategorie SUV, je zde kompenzováno specifickým naladěním podvozku. Zkrutně deformovatelný příčný člen zadní nápravy má torzní tuhost 2000 Nm na jeden úhlový stupeň, což představuje navýšení o 40 procent vůči Fiestě ST a o 50 procent vůči standardní Pumě. Přední zkrutný stabilizátor má průměr 24, zadní pak 28 mm.

Stabilitu i ovladatelnost Pumy ST vylepšují rovněž patentované pružiny, které cíleně usměrňují síly působící na podvozek. Mají směrové vinutí a nejsou vzájemně zaměnitelné. Síly vznikající při zatáčení se přenášejí přímo do pružiny, což zvyšuje tuhost podvozku v příčné ose.

Kmitání pružin tlumí v Pumě ST dvouplášťové tlumiče Hitachi s odezvou závislou na frekvenci kmitů. Díky tomu mohou dobře pohlcovat malé nerovnosti a současně udělovat celé podvozkové soustavě tuhost potřebnou k potlačení nežádoucích pohybů karoserie ve svislé ose. K zachování jistoty ovládání i při mezním stlačení pérování přispívají specificky zvolené dorazy.

Převod řízení 11,4:1 je téměř o 25 procent strmější než u standardní Pumy. Vedle samotné převodky hřebenového řízení toho bylo dosaženo také úpravou konstrukce těhlic a zkrácením táhel řízení.

Pozornosti konstruktérů neunikla ani brzdová soustava. Přední kotouče byly oproti standardní Pumě zvětšeny o 17 procent, na 325 mm, vzadu se pak nacházejí kotouče o průměru 271 mm. Podtlakový posilovač byl nakalibrován s ohledem na dávkovatelnost a zpětnou vazbu při sportovní jízdě.

Výkonný a pohotový motor EcoBoost

Technicky propracovaný přeplňovaný tříválec 1.5 EcoBoost, který debutoval pod kapotou oceňované Fiesty ST, pracuje s vysokotlakým přímým vstřikováním paliva a nezávisle proměnným časováním sacích i výfukových ventilů. Pumě ST uděluje dynamiku sportovního vozu a současně i příznivou spotřebu paliva.

Účinnost celohliníkového motoru dále zvyšuje integrované sběrné potrubí. Umožňuje rychlejší dosažení optimální provozní teploty, ale zároveň zlepšuje odezvu na sešlápnutí akcelerátoru. Zkracuje totiž vzdálenost, kterou musí výfukové plyny urazit na cestě mezi válci a turbodmychadlem.

Nejvyššího výkonu 147 kW (200 k) dosahuje motor v 6000 ot.min-1, zatímco maximální točivý moment 320 Nm je k dispozici v rozsahu 2500 až 3500 ot.min-1.

Vedle specifické konstrukce sací i výfukové soustavy se motor Pumy ST vyznačuje také nově řešeným uložením, které omezuje nežádoucí pohyby agregátu v karoserii zejména při ostrých průjezdech zatáčkami, ale současně zachovává potřebnou kultivovanost v každodenním provozu.

Přirozeně sportovní zvuk tříválcového motoru je podpořen aktivní klapkou ve výfukovém potrubí. Odborníci Ford Performance vyladili zvukový projev pohonné jednotky tak, aby lépe korespondoval s civilnějším charakterem vozu SUV. Puma ST je ve výsledku přibližně o jeden decibel tišší než Fiesta ST.

Díky technické inovaci v podobě deaktivace jednoho válce při částečném zatížení umí být motor 1.5 EcoBoost stejně „rozumný“ jako sportovní. Ford byl prvním výrobcem automobilů, který tuto funkci nasadil u tříválce. Ve vhodných situacích, například při jízdě konstantní cestovní rychlostí, pozastaví řídicí jednotka dodávku paliva i činnost ventilů v jednom válci. Jeho deaktivace či opětovná aktivace trvá pouhých 14 milisekund – tj. dvacetkrát rychleji než mrknutí oka. Výsledkem jsou předběžné hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 od 6,0 l/100 km, respektive 134 g/km dle metodiky NEDC (6,9 l/100 km, 155 g/km WLTP). Obsah pevných částic (sazí) ve výfukových plynech snižuje sériově montovaný filtr pevných částic.

Přesnou a hladkou šestistupňovou mechanickou převodovku má Puma ST společnou s Fiestou ST, stálý převod byl však zkrácen. Výsledkem je zrychlení 0-100 km/h za 6,7 sekundy a nejvyšší rychlost 220 km/h při 19palcových kolech.

Režimy pro každou příležitost

Přepínatelné jízdní režimy odrážejí všestrannost Pumy ST. Jejich rozpětí sahá od módu Track, určeného pro jízdu na závodní trati, až k módu Eco, který se v modelu Ford ST objevuje poprvé. Přepínatelné jízdní režimy umožňují rychle přizpůsobit charakter a reakce vozu různým provozním scénářům.

V režimu Normal je nastavení motoru, protiprokluzového systému, stabilizačního systému (ESC), elektrického posilovače řízení (EPAS) i systémů regulujících zvukový projev zvoleno tak, aby vůz působil přirozeně pohotovým a komunikativním dojmem.

V režimu Eco je odezva hnacího agregátu optimalizovaná pro co nejnižší spotřebu paliva.

V režimu Sport se plynový pedál i EPAS přepnou na ostřejší mapu a ve výfuku se otevře aktivní klapka. Tento režim lze aktivovat napřímo, speciálním tlačítkem na volantu.

V režimu Track (Závodní trať) jsou všechny systémy nastavené tak, aby umožnily zajíždět co nejrychlejší časy na kolo. Systém regulace prokluzu kol se deaktivuje a systém ESC zasahuje později.

Systém ESC nabízí tři úrovně intervencí: plně aktivní, s omezenými zásahy a zcela deaktivovaný.

K co nejrychlejším a opakovatelným startům pomůže řidičům Pumy ST funkce Launch Control, dodávaná na přání v rámci sportovní sady. Po aktivaci Launch Control prostřednictvím tlačítek na volantu se na 4,2“ displeji v přístrojovém štítu objeví grafické znázornění sportovního startu. Po sešlápnutí plynu naplno nechá systém vytočit motor do nejvhodnějších otáček a grafický ukazatel se „naplní“, aby dal najevo, že vůz je připraven ke startu. Po uvolnění spojkového pedálu pak elektronika reguluje přísun hnací síly na přední kola tak, aby se Fiesta ST rozjela co nejrychleji.

Atraktivní vzhled i výbava

Sportovní tvary modelu Puma s jeho dynamickou linií střechy a zvýrazněnými lemy blatníků představují ideální základ pro extrémnější pojetí v podání Pumy ST, jejíž design kombinuje požadavky na vzhled a funkčnost.

Přední spoiler integrovaný do nárazníku zvyšuje přítlačnou sílu o téměř 80 procent. K efektivnějším aerodynamickým vlastnostem karoserie přispívají rovněž rozměrný střešní spoiler a difuzor v zadním nárazníku. Horní i spodní mřížka na přídi dostaly specifický výplet vozů Ford ST, který odpovídá vyšším požadavkům na chlazení motoru.

Sériově dodávaná 19palcová kola z lehké slitiny mohou mít povrchovou úpravu ve vzhledu frézovaného kovu nebo být lakovaná odstínem Magnetite. Na výběr je šest odstínů laku karoserie: černá Agate, modrá Desert Island, červená Fantastic, bílá Frozen, šedá Magnetic a exkluzivní zelená barva Mean, určená výlučně pro model ST. Střecha, rámečky předních mřížek, detaily na bočních partiích, kryty zpětných zrcátek a zadní spoiler jsou vyvedeny v lesklém černém laku.

Interiér je neméně charizmatický. Ještě před samotným nástupem ale posádku zaujme logo ST, promítané na zem ze spodní části sériově dodávaných elektricky sklopných zpětných zrcátek.

Uvnitř čekají vyhřívaná, anatomicky tvarovaná sportovní sedadla Recaro, potažená materiálem Miko Dinamica a zdobená vyraženým emblémem ST. Atmosféru dotváří prahové lišty Ford Performance, kožený volant se sportovně tvarovaným věncem a hlavice řadicí páky ve stylu ST. Švy na sedadlech, manžetě řadicí páky i vkládaných kobercích s emblémy ST jsou v šedém odstínu Metal.

Také exkluzivní interiér sportovní varianty ST nabízí nejlepší zavazadlový prostor ve své třídě, jehož součástí je inovativní Ford MegaBox. Jedná se o hlubokou 80litrovou schránku pod podlahou hlavního zavazadlového prostoru, díky níž lze ve voze převážet například dva golfové bagy postavené na výšku. Objem zavazadlového prostoru činí 456 litrů.

Sériově montovaná komfortní výbava obsahuje bezdrátovou nabíječku, vyhřívané čelní okno, parkovací senzory vpředu i vzadu, dešťový senzor nebo komunikační a zábavní systém SYNC 3 s hlasovým ovládáním.

Systém SYNC 3 bezplatně podporuje Apple CarPlay i Android Auto™. Jeho hlavním ovládacím rozhraním je dotyková obrazovka o úhlopříčce 8 palců, na níž se při spuštění objeví logo Ford Performance. Na přání je k dispozici prémiový audio systém B&O.

Standardně dodávaný palubní modem FordPass Connect5 umožňuje majitelům ovládat některé funkce Pumy ST na dálku, prostřednictvím aplikace FordPass. Tímto způsobem lze například odemknout či zamknout dveře nebo zjistit polohu vozu. Přítomnost modemu také umožňuje využívat cloudovou funkci informování o nebezpečí v okolí. Jejím prostřednictvím se řidič dozví o potenciálním nebezpečí před sebou i v situacích, kdy mezi rizikovým místem a vozem neexistuje přímá viditelnost.

K dispozici jsou také další asistenční technologie: předkolizní asistent s aktivním brzděním, aktivní parkovací asistent, upozornění při couvání do silnice s aktivním brzděním nebo inteligentní omezovač rychlosti.





