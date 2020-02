Crossover Ford Puma s největším kufrem v segmentu přijíždí na český trh

Puma vstupuje na český trh. Kromě vyspělé 48V mild-hybridní technologie je zajímavostí velikost zavazadlového prostoru, který deklasuje svými 456 litry objemu konkurenty. Atraktivní exteriér nové Pumy pak otevírá novou kapitolu v designové filozofii modrého oválu. V technologické výbavě nechybí adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go nebo nová funkce informování o nebezpečí před vozem





Nový kompaktní crossover Ford Puma kombinuje emotivní design exteriéru s nejlepším zavazadlovým prostorem v dané třídě a propracovaným mild-hybridním pohonem.





Vyspělá 48V technologie Ford mild-hybrid se v praxi projevuje pohotovými reakcemi hnací soustavy, solidní dynamikou a příznivou spotřebou paliva. Mild-hybridní ústrojí spojuje pomocný elektrický pohon se zážehovým tříválcem 1.0 EcoBoost o výkonu až 114 kW (155 k).

Puma otevírá novou kapitolu v historii designové identity značky Ford. Vyznačuje se vysoko položenými světlomety a dynamickými proporcemi. Vyšší stavba karoserie přispívá k lepšímu přehledu řidiče a podílí se také na tom, že Puma nabízí zavazadlový prostor o objemu 456 litrů. To představuje nejlepší hodnotu mezi srovnatelnými kompaktními crossovery.

Puma přináší rovněž pokročilé asistenční technologie, které zpříjemňují a usnadňují jízdu. Jsou to mezi jinými:

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, s rozpoznáváním dopravních značek a vedením uprostřed jízdního pruhu,

Informace o nebezpečných situacích v okolí, která upozorní řidiče na potenciálně nebezpečnou situaci ještě před tím, než ji řidič může spatřit nebo zaznamenat senzory vozu.

Puma zároveň jako první model ve svém segmentu nabídne bezdotykové ovládání pátých dveří nebo bederní opěrku s masážní funkcí.

Puma ST-Line se vyznačuje sportovně stylizovaným designem v kombinaci se sportovním podvozkem. Připravovaná nová varianta ST-Line X Vignale bude standardně vybavena mimo jiné sedadly potaženými kůží Windsor nebo prémiovým audiosystémem B&O. Zahájení výroby této luxusní výbavy je plánováno na květen.

„Zákazníci nám řekli, že chtějí kompaktní automobil s výrazným vzhledem, ale i praktickými detaily pro každodenní život. Výsledkem je zcela nový Ford Puma – charismatický a praktický vůz s moderními technologiemi od masážních sedadel po mild-hybridní pohon,“ řekl Stuart Rowley, prezident Ford of Europe.

Technicky vyspělý pohon

Již v loňském roce Ford oznámil, že všechny jeho modely od nového Focusu dál budou k dostání také v nějaké elektrifikované variantě. Zákazníci nového Fordu Puma budou jako jedni z prvních těžit z předností nové mild-hybridní konstrukce Fordu. Je navržena takovým způsobem, aby snižovala spotřebu paliva, ale přitom nabízela výkon a dynamiku odpovídající charakteru značky Ford.

Technnologie mild-hybrid kombinuje zážehový motor 1.0 EcoBoost s řemenem poháněným integrovaným startér/generátorem o výkonu 11,5 kW. Startér/generátor zde nahrazuje běžný alternátor. Při brzdění a jízdě setrvačností dokáže zachycovat energii, jež jinak přichází nazmar, a využívat ji k dobíjení lithium-ion baterie. Ta pracuje s napětím 48 V a je chlazená vzduchem.

Startér-generátor zároveň účinkuje jako elektromotor. V případě potřeby asistuje tříválcovému spalovacímu motoru 1.0 EcoBoost při akceleraci a napájí také elektrické příslušenství vozu.

Inteligentní mild-hybridní hnací soustava bude nabízena ve variantách nejvyššího výkonu 92 kW (v České republice později během roku 2020) a 114 kW (125 a 155 k). Systém přitom nepřetržitě vyhodnocuje aktuální provozní situaci a rozhoduje se, kdy a jak intenzivně dobíjet baterii. Volí přitom ze dvou strategií:

Nahrazení točivého momentu motoru, kdy se využije schopnost startér-generátoru pracovat jako elektromotor a poskytovat točivý moment až 50 Nm. Tím klesají nároky na spalovací motor. V případě varianty 92 kW je cílová hodnota emisí CO2 101 g/km a spotřeby paliva 4,5 l/100 km. U varianty 114 kW tento cíl představuje 99 g/km, respektive 4,3 l/100 km.

Umocnění točivého momentu, kdy může startér-generátor navýšit celkový točivý moment hnací soustavy o 20 Nm nad úroveň samotného spalovacího motoru při plné zátěži a dodat až o 50 procent točivého momentu více při nízkých otáčkách.

Výsledkem je důraznější a pohotovější akcelerace, zejména z nízkých otáček, kdy elektrická asistence navyšuje točivý moment až o 50 procent. Startér-generátor v tomto režimu vykrývá prodlevu přeplňování, což motorářům Fordu umožnilo snížit kompresní poměr a osadit motor větším turbodmychadlem.

Integrovaný startér-generátor dokáže znovu spustit motor přibližně za 300 milisekund. Díky tomu lze častěji aktivovat funkci stop-start. Například při dojíždění k semaforu, jakmile rychlost klesne pod 15 km/h, navíc i se zařazenou rychlostí. Stačí, aby řidič vyšlápl spojku.

„Náš motor 1.0 EcoBoost již prokázal, že hospodárnost a dynamika mohou jít ruku v ruce. Technologie mild-hybrid představuje v tomto směru další posun vpřed,“ vysvětluje Roelant de Waard, viceprezident Ford of Europe pro marketing, prodej a služby. „Jsme přesvědčeni, že zákazníkům se hladký a bezprostřední přísun výkonu motorů mild-hybrid bude líbit stejně jako menší frekvence zastávek u čerpacích stanic.“

Zájemci o nový Ford Puma se mohou rozhodnout také pro konvenční zážehový motor Ford EcoBoost nebo v některých evropských zemích i vznětový Ford EcoBlue. Všechny jsou dodávány s úspornou technologií stop-start a šestistupňovou převodovkou.

Motorizace 1.0 EcoBoost 92 kW (125 k) má kombinovanou spotřebu paliva od 4,6 l/100 km a emise CO2 od 103 g/km.1 Později v letošním roce ji bude možné na přání kombinovat s novou sedmistupňovou samočinnou dvouspojkovou převodovkou.

Motory 1.0 Ecobost a EcoBoost mild-hybrid disponují inovativní funkcí vypnutí jednoho válce při částečném zatížení. K deaktivaci i opětovné aktivaci válce postačuje pouhých 14 milisekund.

V průběhu roku 2020 doplní nabídku v některých státech vznětový agregát 1.5 EcoBlue 88 kW (120 k) K inovativním technickým řešením motoru patří:

Integrované sací potrubí,

Turbodmychadlo s nízkou setrvačností,

Vysokotlaké vstřikování paliva.

Přepínatelné jízdní režimy umožňují přizpůsobit vlastnosti vozu různým provozním scénářům. V závislosti na aktuálně zvoleném režimu se mění odezva plynového pedálu, fungování stabilizačního a protiprokluzového systému nebo řazení samočinné převodovky, ale také grafické schéma digitálního přístrojového štítu. K dispozici jsou režimy Normal, Eco, Sport, Slippery (kluzký povrch) a Trail (nezpevněné cesty).

Puma využívá optimalizovanou platformu Fordu pro vozy segmentu B, jíž Ford Fiesta vděčí za svoje vyhlášené jízdní vlastnosti. Oproti Fiestě má podvozek Pumy tužší zkrutnou příčku na zadní nápravě, tlumiče pérování o větším průměru, tužší pouzdra a optimalizované horní uložení. Cílem vývojového týmu bylo, aby i tento model přinesl řidičům nejlepší jízdní vlastnosti ve své kategorii.

Široká nabídka variant a vynikající praktičnost

Navzdory půdorysu, srovnatelnému s technicky příbuznou Fiestou, se nový Ford Puma vyznačuje proporcemi vozu kategorie SUV. Nízká, dozadu se svažující linie střechy mu uděluje nezaměnitelnou siluetu. Karoserie nenásleduje trend klínovitých profilů, v zájmu vyvážených proporcí má naopak plošší linii pontonu.

Zvýrazněné lemy blatníků akcentují sportovní charakter Pumy. Expresivní přídi dominují rafinovaně tvarované světlomety, posazené vysoko na blatnících. LED mlhová světla jsou integrovaná do otvorů v nárazníku, které vedou vzduch okolo předních kol tak, aby snižovaly turbulence.

Díky plynulému přechodu mezi kapotou motoru a linií pontonu se kabina opticky posouvá více dozadu, což přispívá k elegantnější boční siluetě.

Výbavové linie odrážejí rozdílné preference zákazníků. Na výběr je sportovně stylizovaná Puma ST-Line nebo ST-Line X, komfortně vybavená Puma Titanium, luxusní Puma Titanium X a na samém vrcholu bude stát nová varianta Puma ST-Line X Vignale.

Puma ST-Line X Vignale vychází z modelu ST-Line. Jejími rozlišovacími znaky jsou matné hliníkové provedení horní mřížky, černá spodní mřížka, spodní partie zadního nárazníku lakované v barvě karoserie a rozměrný zadní spoiler. Do standardní výbavy patří LED světlomety, sedadla potažená kůží Windsor, volant potažený kůží Manacor, prémiový audiosystém B&O nebo bezklíčové odemykání KeyFree.

Specifickým ztvárněním exteriérových detailů se vyznačuje rovněž Puma Titanium X. Zvýrazněné lemy blatníků vyplňují specifická 18palcová kola z lehké slitiny v šedém odstínu Pearl. Černě lakované exteriérové prvky na předních a bočních partiích kontrastují s chromovanými detaily, zatímco stylizovaný zadní difuzor je vyveden v metalickém šedém odstínu. V krytech vnějších zpětných zrcátek v barvě karoserie jsou integrovaná směrová světla i osvětlení nástupního prostoru.

Sedadla Pumy Titanium X jsou opatřena snímatelnými a pratelnými potahy. Díky elegantnímu integrovanému zipu lze potahy snadno sejmout jednou rukou, což významně usnadní údržbu interiéru nejen v rodinách s malými dětmi nebo domácími mazlíčky. Luxusní atmosféru interiéru umocňuje vinylový volant, dekorační prvky dřevěného vzhledu na palubní desce a moderní geometrické vzory na textilních výplních dveří.

Puma ST-Line X se inspirovala sportovními modely Ford Performance. Sériově jezdí na 18palcových kolech z lehké slitiny, na přání jsou k dispozici 19palcová. Sportovní podvozek se od běžných variant liší specifickým naladěním pružin i tlumičů pérování. Vpředu kombinuje ST-Line leskle a matně lakované plochy. Velký, aerodynamicky funkční střešní spoiler se dodává jako výbava na přání. V interiéru tvoří sportovní atmosféru červené švy, hliníkové pedály a hlavice řadicí páky nebo černý potah stropu.

Paletu deseti výrazných odstínů laku tvoří modrá Blazer, bílá Frozen, červená Race, stříbrná Solar, černá Agate, červená Lucid, šedá Matter, modrá Desert Island, šedá Magnetic a bílá Metropolis.

Praktičnost

Navzdory okouzlujícímu designu přináší Ford Puma také mezi kompaktními crossovery nevídanou praktičnost. Flexibilně řešený zavazadlový prostor o objemu 456 litrů v základní konfiguraci pojme po sklopení zadních sedadel předmět o rozměrech 112 x 97 x 43 cm.

Takzvaný Ford MegaBox má rozměry až 764 x 753 x 306 mm a objem 81 litrů. Lze v něm převážet nestabilní předměty o výšce až 115 cm, například pokojové rostliny, popřípadě ho zakrýt víkem a ukrýt do něj předměty, které nemají být na očích. Díky syntetickému potahu a výpustní zátce je možné MegaBox vymývat vodou.

Podlahu zavazadlového prostoru lze jednou rukou přestavit do tří poloh:

V nižší poloze je k dispozici maximální objem zavazadlového prostoru a Ford MegaBox je zakrytý.

Ve vyšší poloze vznikne podlaha v jedné rovině se sklopenými opěradly zadních sedadel.

Po vyjmutí lze podlahu umístit vertikálně za zadní opěradla.

Struktura nastavitelné podlahy zavazadlového prostoru je inspirovaná šestiúhelníkovými buňkami ve vysokopevnostních konstrukcích letadel či sportovních automobilů.

Manipulaci se zavazadly usnadní také bezdotykové ovládání pátých dveří, které Ford Puma nabízí jako první model ve své třídě. K otevření stačí mávnout nohou pod nárazníkem.

Součástí pátých dveří je inovativní integrované krycí plato. Pohybuje se spolu s pátými dveřmi a nepotřebuje podpůrná boční lanka. Navíc je natolik pružné, že se jeho tvar přizpůsobí větším předmětům.

„Po celou dobu vývoje bylo naším cílem dosáhnout bezprecedentní úrovně praktičnosti v kompaktním a hospodárném balení,“ řekl Norbert Steffens, šéfkonstruktér programu Puma. „Unikátní Ford MegaBox a krycí plato jsou příkladem inovativního myšlení, které nám pomohlo dosáhnout požadované flexibility bez designových kompromisů.“

Technologie, které zvyšují jistotu

Soustava asistenčních technologií Ford Co-Pilot360 využívá v novém Fordu Puma dvanácti ultrazvukových senzorů, tří radarů a dvou kamer. Snižuje nároky kladené na řidiče, čímž naopak zvyšuje bezpečnost jízdy a komfort obsluhy.3

Adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go (s příchodem automatické převodovky) s rozpoznáváním dopravních značek upravujících rychlost pomáhá zachovat bezpečnou vzdálenost od vozidel vpředu a omezuje únavu na dlouhých cestách. Funkce Stop & Go dokáže vůz zcela zastavit, což se velmi osvědčuje zejména v hustém městském provozu. Využívá přitom až 50 procent maximální brzdné síly. Současně se vůz samočinně opět rozjede, pokud doba zastavení není delší než tři sekundy. V případě, že je prodleva delší, může řidič systém opět aktivovat pouhým stiskem tlačítka na volantu nebo lehkým zatlačením na plynový pedál. Funkce Stop & Go jsou k dispozici pouze v kombinaci se sedmistupňovou samočinnou převodovkou.

Nová funkce upozornění na nebezpečí na trase využívá zabudovaného modemu FordPass Connect. Dokáže upozornit řidiče na potenciálně nebezpečnou situaci ještě předtím, než ji může řidič nebo než ji zaznamenají senzory vozu.

Údaje služba získává od místních úřadů, záchranných složek i dalších vozidel, připojených do tzv. cloudu. Informace se mohou týkat práce na silnici, stojících vozidel, chodců či zvířat pohybujících se ve vozovce.

Jako první Ford segmentu B nabízí nová Puma širokoúhlou zadní kameru s pozorovacím úhlem 180 stupňů. Její obraz se přenáší na dotykovou obrazovku na palubní desce. Řidič má díky ní při couvání lepší přehled o osobách pohybujících se za vozem nebo o překážkách, které by ve zpětném zrcátku mohl přehlédnout.

Při couvání pomůže řidičům nové Pumy také systém hlídání mrtvých úhlů s varováním před projíždějícími vozy při couvání z parkovacího místa. Při couvání do vozovky, například z řady stojících aut, varuje před vozidly, jimž by Puma mohla zkřížit cestu, ale také samočinně zabrzdí v případě, že řidič nereaguje na varování.

Aktivní parkovací asistent pomůže vyhledat vhodné parkovací místo a také do něj vůz navede. Automatické přepínání dálkových světel zabrání neúmyslnému oslnění protijedoucích řidičů.

Systém udržování v jízdním pruhu byl vylepšen o funkci detekce okraje vozovky. Pozná, kde těleso komunikace přechází do nezpevněného povrchu, i když okraj není vyznačen vodorovným dopravním značením. V případě potřeby zasáhne do řízení takovým způsobem, aby vůz nesjel ze silnice.

Předkolizní asistent s detekcí chodců a cyklistů dokáže zmírnit následky střetu s jinými vozidly, chodci či cyklisty. V některých případech jim dokonce může zcela zabránit. Puma disponuje zdokonalenou verzí předkolizního asistentu se širším úhlem záběru kamery. Díky tomu dokáže lépe sledovat směr pohybu chodce.

Kdyby snad přece jenom došlo k nehodě, omezí automatická aktivace brzd po nárazu následky potenciální sekundární srážky tím, že po prvním nárazu aktivuje brzdy, aby zamezila dalšímu pohybu vozu.

Řidičům nové Pumy pomáhá také asistent vyhýbacího manévru, který pomůže objet stojící nebo pomalu se pohybující vůz. S využitím radaru a kamery sleduje provoz a v případě rizika kolize pomůže řidiči zásahem do řízení zajistit bezpečné vyhnutí se překážce.

Nezávislá organizace Euro NCAP udělila Fordu Puma za bezpečnost maximálně možných pět hvězdiček. Za ochranu při obou typech bočního nárazu si Puma vysloužila plný počet bodů. Pozitivně byly hodnoceny rovněž asistenční systémy, od předkolizního asistentu přes inteligentní omezovač rychlosti až po systém navrácení do jízdního pruhu.

Inovativní a vstřícný interiér

Jako první model své třídy nabízí Ford Puma přední sedadla s funkcí masáže beder, která uleví svalům a zpříjemní cestování. Masážní soustava tvořená třemi měchy umožňuje regulovat intenzitu masáže ve třech stupních. Nastavitelný je rovněž směr masáže. Tato výbava se standardně dodává pro Pumu Titanium X.

Zeštíhlená konstrukce předních opěradel ponechává více místa pro kolena cestujících vzadu. Sedadlo řidiče je výškově seřiditelné. Celoplošné panoramatické střešní okno sestává ze dvou panelů tvrzeného tónovaného skla, které sahají téměř přes celou šířku střechy.

Přihrádka s podložkou bezdrátového dobíjení pod palubní deskou umožňuje komfortně nabíjet chytré telefony, jež tuto funkci podporují. Podložka zaznamená kompatibilní telefon automaticky a sama spustí nabíjení. Dva USB vstupy mohou být tedy využity k napájení zařízení, která funkci bezdrátového dobíjení nepodporují.

I během bezdrátového nabíjení mohou telefony zůstat přes Bluetooth připojené ke komunikačnímu a zábavnímu systému SYNC 3 s 8“ dotykovou obrazovkou, která podporuje ovládání gesty, používanými právě na chytrých telefonech. Kompatibilita s Apple CarPlay i Android Auto™ je zajištěna bezplatně.

Také pro Pumu je k dispozici zabudovaný modem FordPass Connect, díky němuž lze ve voze vytvořit WiFi hotspot až pro deset zařízení. FordPass Connect umožňuje využívat v navigaci aktuální dopravní informace získávané v reálném čase, streamovat zvukový a video obsah i během jízdy a v kombinaci s mobilní aplikací FordPass Connect používat funkce vzdáleného přístupu:

Poloha vozidla – pomůže s nalezením vozu například na rozlehlém parkovišti u nákupního centra,

stav vozidla – hladina paliva, stav alarmu, životnost oleje a další,

odemykání a zamykání na dálku,

spuštění motoru na dálku (u vozů se samočinnou převodovkou).

Na přání dodávaný audiosystém B&O o výkonu 575 wattů má deset reproduktorů včetně subwooferu o rozměrech 150 x 200 mm. Po interiéru jsou reproduktory rozmístěné takovým způsobem, aby měli všichni cestující z poslechu podobný vjem jako v koncertní síni. Zpracování zvuku zajišťuje digitální zesilovač o výkonu 575 W a nechybí ani funkce prostorového efektu Surround Sound.

Nový digitální přístrojový štít je tvořen plně konfigurovatelným 12,3“ displejem. Inovativní konstrukce zobrazovací plochy poskytla designérům větší svobodu při návrhu tvaru displeje než u běžných obrazovek. Díky 24bitové „true color“ technologii vykresluje displej informace a grafické prvky ve vysokém rozlišení a plném barevném spektru. Proto méně namáhá oči a lépe se čte.

Nová Puma se v evropské nabídce značky Ford zařadí po bok SUV a crossoverů Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, nová Kuga a nový Explorer Plug-In Hybrid.





redakce

