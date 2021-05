Evropu propojí vodíková potrubní síť o délce 40 000 km

Evropské země do roku 2040 propojí potrubní síť pro přepravu kapalného vodíku o celkové délce 39 700 km. Produktovod by měl procházet 21 státy. Výstavba nové sítě v rámci iniciativy European Hydrogen Backbone (EHB) by měla z téměř 70 procent spočívat v modernizaci stávajících plynovodů a zbylých 30 procent mají tvořit přípojky pro další odběratele. V dalším období se bude tato mezinárodní investice dále rozvíjet.





Rozpočet na modernizaci a výstavbu nových částí produktovodu se pohybuje mezi 40 a 80 miliardami eur. Podle zprávy Gas for Climate 2050 jsou náklady na jeden kilometr produktovodu nižší, než se předpokládalo v loňském roce. Transport vodíku na vzdálenost více než 1000 km by stál průměrně 0,11-0,21 eur za kg vodíku, což představuje ziskovou formu přepravy vodíku na velké vzdálenosti.





Vodík podporuje i Bill Gates

Do iniciativy EHB se zapojilo více než dvě stě evropských plynárenských přepravních soustav. Řada firem, včetně RWE nebo Bosch, již představila plány počítající s významnými investicemi spojenými s výrobou a využitím vodíku. Vodíkové projekty podporují rovněž nejvlivnější podnikatelé světa, včetně Billa Gatese.

Vize vytvoření evropské vodíkové sítě se objevila v červenci 2020 v rámci plánů na dekarbonizaci Evropy. Délka produktovodu měla původně činit 23 000 km a tehdejší plány počítaly s tím, že bude instalace procházet územím deseti států.

Finální vizi plánovaného produktovodu zatím iniciativa EHB nepředstavila. Bude záležet na podmínkách na trhu se zemním plynem, rozvoji vodíkových projektů a zavedení regulačních rámců pro tento sektor.

Velkým hybatelem vodíku v dopravě i průmyslu je japonská Toyota. Ta již před šesti lety uvedla na trh první sériový automobil na palivové články Mirai. Ten je nyní na trhu již v druhé generaci a letos na jaře se začal prodávat i v Česku. Automobilka se také podílí na vývoji nákladních vodíkových vozidel, vlaků či lodí. Aktivní je rovněž v oblasti vodíkové infrastruktury v Japonsku, kde spolupracuje na projektech pro levnou a bezpečnou výrobu a skladování vodíku.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek