Dopravní nehody v roce 2019: stoupl počet usmrcených, ministr chystá 40 opatření

V roce 2019 bylo v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích usmrceno 547 osob, což je o 63 opsob více než v roce 2017. Smutné je, že pod vlivem alkoholu nebo návykových látek bylo usmrceno 62 osob. Ttěžce zraněno bylo 2 110 osob.





Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP) kladla za cíl pro rok 2019, aby počet usmrcených nebyl vyšší než 362 a těžce zraněných 2 222. Zatímco počet usmrcených výrazně předpoklady překonal, u těžce zraněných osob byla díky historicky rekordně nízkému počtu národní strategie splněna.





„Přestože rok 2019 přinesl některá pozitivní zlepšení v bezpečnosti na silnicích, více než 540 ztracených životů je příliš vysoké číslo, které představuje nespočet lidských tragédií. Abychom počet smrtelných nehod snížili, potřebujeme konkrétní, měřitelná opatření nejen v prevenci, ale i v policejním dohledu, bezpečnější infrastruktuře a účinné legislativě. Proto jsem obnovil činnost Rady vlády pro bezpečnost silničního provozu, která již připravila a schválila více než 40 opatření pro letošní rok. Připravujeme také akční plán BESIP na další dva roky a strategii na období od roku 2021,“ řekl ministr dopravy Vladimír Kremlík.

„V mnoha případech je linie mezi usmrcením a přežitím s těžkým zraněním velmi tenká. Na jedné straně je pozitivní, že celkově byly závažné následky nehod (úmrtí a těžká zranění) historicky nejnižší. Na straně druhé přišlo na našich silnicích o život během jednoho roku 547 osob. To je obrovská ztráta. A to se bavíme o osobách usmrcených do 24 hodin. Po započtení osob, které v důsledku nehod podlehly následkům zranění do 30 dní od nehody, naroste tento počet zpravidla o dalších 10 %. Takový stav bychom neměli akceptovat a bezpečnost silničního provozu postavit jako jasný cíl veřejné správy i osobního vnímání jak řidičů, tak ostatních účastníků silničního provozu,“ řekl vedoucí BESIP Tomáš Neřold.

„Počet usmrcených mohl být výrazně nižší. Například viníci pod vlivem alkoholu nebo návykových látek usmrtili vloni 62 osob. Přestože bylo meziročně evidováno o 14 obětí méně, podíl na všech usmrcených osobách činil více než 11 %. K dalším zbytečným následkům dopravních nehod lze jednoznačně také přiřadit relativně vysoký podíl cestujících ve vozidlech, kteří nebyli připoutáni bezpečnostním pásem – zdaleka se to netýká jen řidičů, ale také spolujezdců. Ačkoli výzkum prokázal, že v 37 % by cyklisté v případě použití přilby s vysokou pravděpodobností přežili, nepoužívání cyklistických přileb se ve fatalitách a těžkých zraněních cyklistů v uplynulém roce také významně promítlo,“ dodal Neřold.

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu: 40 opatření pro rok 2020

NSBSP, která má za cíl snížit počet usmrcených a těžce zraněných osob v důsledku dopravních nehod na pozemních komunikacích v České republice, předpokládá pro rok 2020 maximálně 333 usmrcených a 2 122 těžce zraněných osob. Aby byl splněn hlavní strategický cíl NSBSP, musí letos poklesnout počet usmrcených osob v důsledku dopravních nehod o 214 osob, tj. meziročně o téměř 40 %.

Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu (RV), které předsedá ministr dopravy Vladimír Kremlík, proto připravila pro příští rok více než 40 opatření, která mají pomoci snížit závažné následky dopravních nehod. Mezi hlavní opatření, která bude ministerstvo dopravy v roce 2020 prosazovat, patří legislativní změny, jako je úprava trestů za dopravní přestupky včetně úpravy bodového systému. Ten by měl více postihovat nejzávažnější přestupky. Další změnou by mohl být vznik rehabilitačního programu pro recidivní řidiče. Vzniknout by měl také nový informační systém, který bude vyhodnocovat místa nehod a informovat jak o nich, tak o aktuálních opravách a uzavírkách v provozu. Další připravené opatření se týkají preventivních kampaní, dopravní výchovy či posílení dohledu. Mimo zmíněného probíhá v rámci RV také příprava Strategie BESIP 2021-2030, která bude mj. definovat opatření pro období do roku 2022.





