Další důkaz o vymírání MPV je tady. Citroën Grand C4 SpaceTourer končí

Výroba modelu Grand C4 SpaceTourer v závodě ve španělském Vigu bude ukončena na začátku července, jakmile budou vyřízeny aktuální objednávky.





Vzhledem k tomu, že se změnily nároky zákazníků, modernost a prestiž jsou nyní synonymem pro jiné tvary vozů a došlo ke změně toho, jak lidé přemýšlejí o mobilitě, Grand C4 SpaceTourer se nyní loučí. Nabídku rodinných vozů Citroën nyní tvoří nedávno zmodernizovaný model SUV C5 Aircross, který nabízí veškerý prostor a modularitu MPV, a C5 X, což je velký a cenově dostupný rodinný vůz, který poskytuje bezkonkurenční komfort. Ti, kteří potřebují přepravovat početnou rodinu, se mohou stále rozhodnout pro ë-Berlingo nebo ë-SpaceTourer.





Citroën má velké zkušenosti s vývojem inovativních, všestranných a prostorných vozů, které je radost řídit. Tato očekávání se naplnila s příchodem MPV, segmentu, v němž byl Citroën významným hráčem a zdrojem neustálých novinek. Za třicet let prodala značka po celém světě téměř 4,5 milionu vozů MPV.

Podívejme se zpět na tuto ságu, která začala v roce 1994, tedy téměř před 30 lety, uvedením modelu Evasion, který nabízel sedm plnohodnotných sedadel a byl vybaven posuvnými bočními dveřmi. V roce 1998 prošel vůz faceliftem a z trhu odešel v roce 2002, do kdy se ho prodalo více než 120 000 kusů. Nahradil ho větší model C8, který ve všech ohledech znamenal posun na vyšší úroveň a prodával se až do června 2014. Celkově zaznamenal více než 150 000 prodaných kusů.

„Fenomén“ MPV odstartoval v roce 1998 představením modelu Xsara Picasso, který se vyráběl v letech 1999–2012. Právě tento model posunul segment MPV do nové dimenze. Zcela nové zaoblené linie, výjimečná obyvatelnost a modularita se třemi plnohodnotnými sedadly stejné velikosti v zadní části, která jsou posuvná a polohovatelná nezávisle na sobě, byly v tomto segmentu trefou do černého. Během prvního roku se prodalo 180 000 vozů. Díky dalšímu vývoji v průběhu výroby tohoto vozu si tento hvězdný model získal přízeň velkého počtu zákazníků a po celém světě se ho prodalo více než 1 760 000 kusů.

V roce 2006 se v nabídce objevila dlouhá sedmimístná verze modelu C4 Picasso, po níž v roce 2007 následovala krátká pětimístná verze, která zůstala v nabídce až do roku 2018 (kdy byl uveden na trh model C5 Aircross). Tento vůz se odlišoval od ostatních vozů svým dynamičtějším stylem s ostrou přední částí a prodlouženou kapotou, inspirovanou sedanem C4, a novým přístupem k ovládacím prvkům, které se nyní nacházely za volantem, takže odpadla palubní konzola a uvolnil se prostor pro čtyři odkládací schránky na palubní desce a další centrální schránku s chlazením. Vůz byl rozměrově větší, což znamenalo více místa pro lokty a nohy. Nabízel také nejvelkorysejší zavazadlový prostor v segmentu. Vůz byl plný nejnovějších technologií, byl vybaven pneumatickým odpružením, okny z vrstveného skla, čtyřzónovou automatickou klimatizací, senzorem kvality vzduchu, videoobrazovkami zabudovanými do opěrek hlavy, systémem HiFi s 8 reproduktory a přehrávačem MP3.

Rok 2007 byl pro vozy MPV vrcholem. Citroën prodal nejvíc exemplářů svých dvou vozů MPV, Xsara Picasso (115 000) a C4 Picasso (215 000), což ukazuje, do jaké míry se vozy MPV staly trendem splňujícím požadavky životního stylu. C4 Picasso zaregistroval v letech 2006–2013 celkem 891 000 prodaných kusů.

V roce 2009 se k modelu C4 Picasso připojil model C3 Picasso, „Space Box“ značky Citroën, a obohatil tak nabídku vozů MPV. Toto malé krychlové MPV, hýřící novými nápady, vzbudilo pozornost, protože navzdory svým kompaktním rozměrům bylo prostorné a nabízelo zavazadlový prostor o objemu 500 litrů. Výroba modelu C3 Picasso byla ukončena v roce 2019, do té doby sjelo z montážních linek slovenského závodu v Trnavě 657 807 vozů.

Současná generace byla uvedena na trh v roce 2013, prodalo se jí 732 000 vozů. Navzdory rostoucí oblibě vozů SUV byly prodeje v letech 2014–2017 stabilní a udržovaly se na úrovni přibližně 120 000 kusů ročně až do příchodu modelu C5 Aircross a ukončení prodeje pětimístné kompaktní verze.

Grand C4 SpaceTourer nabízí i dnes moderní, velmi atraktivní a reprezentativní design. V roce 2016 si jej po celém světě pořídilo 352 243 zákazníků, které si vůz získal bezkonkurenčním komfortem odpružení, interiérem ve stylu loftu s vysoce ceněným paketem Lounge (přední sedadla s masážní funkcí, sedadlo spolujezdce s rozšířenou nabídkou komfortu a sklopné opěrky hlavy řidiče a spolujezdce), rozvorem 2 840 mm pro špičkový prostor na palubě (hodně místa pro nohy), příkladnou modularitou (2 sklopná sedadla, 3 samostatná sedadla stejné šířky, sklopitelné opěradlo sedadla spolujezdce atd., objem zavazadlového prostoru, který se může posunutím druhé řady sedadel zvětšit z 575 na 645 litrů), důvtipnými odkládacími přihrádkami, včetně osvětlené úložné schránky uprostřed palubní desky, prosklenou plochou přes 5 m², zejména díky panoramatickému čelnímu sklu zajišťujícímu dobrý výhled a střešnímu oknu, a různými možnostmi personalizace (výběr ze 4 stylů interiéru s kvalitním látkovým a koženým čalouněním). K pohodě cestujících výrazně přispěla i jeho rozsáhlá technologická nabídka: 12" dotykový displej, on-line navigace TomTom Citroën Connect Nav, funkce Mirror Screen, Vision 360, aktivní systém sledování mrtvého úhlu, aktivní bezpečnostní brzda atd.

Několik modelů v nabídce Citroënu představuje výhodnou alternativu k MPV Citroën, protože představují podobné výhody z hlediska pohodlí, prostornosti a modularity.

Od vozu Citroën MPV zdědil C5 Aircross základní hodnoty, tedy pohodlí, prostornost s objemem zavazadlového prostoru od 720 litrů po 1 630 litrů po sklopení sedadel a modularitu, tedy hodnoty, které jsou základem jeho DNA a slouží pro pohodlí posádky. Jako jediný ve svém segmentu nabízí tři samostatná zadní sedadla. Pohodlí na palubě je optimalizováno díky tlumičům s progresivními hydraulickými dorazy, které zlepšují kvalitu odfiltrování nerovností vozovky, a díky sedadlům Advanced Comfort s 15 mm silnou vrstvou pěny s vysokou hustotou. C5 Aircross nabízí technologie asistenčních systémů řízení, jako je Highway Driver Assist, díky nimž je každá jízda plynulá. V nejnovější verzi získal C5 Aircross novou, velmi elegantní přední část, trojrozměrný světelný podpis na zádi, nová 18" kola s diamantovým výbrusem a nový, elegantnější paket individualizace. V interiéru umocňuje reprezentativní charakter kabiny nový design 10" dotykového displeje a středové konzoly. C5 Aircross je k dispozici s hybridním plug-in motorem 225 ë-EAT8, ale také s benzinovým a naftovým motorem (PureTech 130 S&S EAT8 a MAN6, BlueHDi 130 S&S EAT8 a MAN6).

Nový Citroën C5 X, nový hatchback segmentu D, který je směsicí odvahy a inovací, je nejdokonalejším vyjádřením pohody značky Citroën. Nová vlajková loď značky Citroën s avantgardní siluetou velkého silničního vozu v sobě spojuje eleganci limuzíny, dynamiku kombi a vyšší postoj SUV nebo MPV. C5 X představuje pozvánku k cestování v absolutním pohodlí. Kabina byla navržena jako skutečný obývací pokoj, ve kterém se posádka cítí jako doma. Přispívají k tomu sedadla Citroën Advanced Comfort, pečlivě navržená akustika, vynikající prostornost, zejména ve 2. řadě (výjimečný prostor pro nohy díky rozvoru 2 785 mm a velkorysý prostor nad hlavou), a zavazadlový prostor o objemu až 1 640 litrů po sklopení sedadel. Jízdní komfort zvyšují tlumiče s progresivními hydraulickými dorazy Citroën Advanced Comfort®, které mají u plug-in hybridní verze možnost aktivního řízení. Přizpůsobují se třem jízdním režimům, čímž zvyšují dojem jízdy na létajícím koberci a poskytují lepší oporu při průjezdu zatáčkou. Každodenní mobilitu usnadňují nejmodernější technologie, jako je rozšířený head-up displej, funkce Highway Driver Assist, nový přizpůsobitelný 12" digitální HD displej s hlasovým ovládáním. C5 X je k dispozici s benzínovými motory (PureTech 130 S&S EAT8 a PureTech 180 S&S EAT8) a v plug-in hybridní verzi (225 ë-EAT8).

Kompaktní dodávka ë-SpaceTourer pojme 6 až 9 osob, aniž by to bylo na úkor pohodlí, všestrannosti a designu. Tento technologicky vyspělý model s výraznými liniemi a pozoruhodnými dynamickými vlastnostmi nabízí také vynikající prostor, praktičnost a pohodu na palubě. Výhodou elektromotoru je možnost volného přístupu do městských nulových emisních zón a příjemný zážitek z jízdy díky plynulosti elektrického režimu a absenci hluku. Zákazníci si mohou zvolit délku vozidla (XS: 460 cm – M: 495 cm – XL: 530 cm) a dojezd podle svých potřeb a rozpočtu: 230 km* (v cyklu WLTP) s baterií 50 kWh nebo 330 km s baterií 75 kWh. Vzhledem k tomu, že baterie je umístěna pod podlahou, zůstala zachována veškerá prostornost, modularita a praktičnost verze se spalovacím motorem. Uspořádání interiéru nabízí mnoho možností, zadní sedadla jsou posuvná, samostatně sklopitelná a lze je snadno vyjmout. Objem zavazadlového prostoru lze snadno upravit tak, aby se do vozu vešlo 9 osob, nebo lze naopak využít větší objem zavazadlového prostoru, ke kterému je přístup usnadněn otevíratelným oknem zadního víka.

Funkční a všestranný vůz ë-Berlingo typu „ludospace“ je jako pravý švýcarský víceúčelový armádní nůž, ideální pro veškeré volnočasové aktivity, navíc s elektrickým motorem, který umožní ujet až 280 km* (dojezd měřený podle cyklu WLTP). Je k dispozici ve dvou délkách a na palubu se vejde až 7 osob. Zachovává si vnitřní objem až 4 000 litrů a v případě potřeby nabízí délku zavazadlového prostoru 305 cm. Vůz má velkou modularitu sedadel (sedadla v 1. a 2. řadě lze sklopit do podlahy, sedadla ve 3. řadě lze vyjmout), 26 odkládacích přihrádek (až 1 050 litrů), včetně multifunkčního úložného prostoru Modutop®, který sám o sobě nabízí 92 litrů úložného prostoru, kde je vše na dosah ruky. Dalším praktickým prvkem je otevíratelné zadní okno ve víku zavazadlového prostoru s tmavě tónovaným sklem, které poskytuje snadný přístup k zavazadlům bez nutnosti otevírat celé víko. To vše jsou praktická řešení, díky nimž měla benzinová verze takový úspěch. Řízení vozu ë-Berlingo usnadňuje systém promítání na čelní sklo (head-up displej) a 10" digitální displej s vysokým rozlišením, na které se zobrazují všechny informace, které řidič i cestující potřebují. Funkce odloženého nabíjení a funkce přednastavení teploty v kabině lze aktivovat prostřednictvím digitální obrazovky nebo přes aplikaci My Citroën v telefonu.





