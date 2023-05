Dálniční známka zdraží na 2.300 Kč, desetidenní zlevní

Dálniční poplatky se od března 2024 změní. Nově bude možné zaplatit si jednodenní dálniční známku za 200 Kč, desetidenní bude stát 270 Kč, měsíční pak 430 Kč. Roční poplatek bude od března příštího roku ve výši 2 300 Kč. Vyplývá to z návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, ve které je obsažená povinná proporcionalita cen u jednotlivých druhů dálničních známek podle evropské směrnice.





„Národní ekonomická rada vlády navrhla ve svých doporučeních zdražit dálniční známku z 1 500 korun na 3 000. Vláda se nakonec rozhodla od března 2024 zvýšit cenu roční známky na 2 300 korun, což odpovídá inflaci za deset let, kdy se poplatek neměnil,“ vysvětluje ministr dopravy Martin Kupka a dodává: „Veškeré peníze z dálničních známek vracíme do výstavby a údržby dálnic.“





Podle pravidel směrnice Euroviněta mají členské země Evropské unie povinnost se od března 2024 řídit při stanovení cen časových poplatků povinným stropem, který se vypočítává procentuálně vůči ročnímu poplatku. Měsíční známka tak musí být maximálně do 19 % ročního poplatku, desetidenní do 12 % a nově bude také denní známka ve výši 9 % té roční.

„Známky nebudeme pouze zdražovat, řidiče, kteří dálnici používají jen výjimečně, jistě potěší, že stejně jako další evropské státy, kde se známky vyžadují, umožníme platit za použití dálnice pouze na konkrétní den. Jednodenní poplatek vychází podle povinných stropovaných poměrů na 200 korun. Desetidenní poplatek klesne o čtyřicet korun na 270, ten měsíční se sníží o deset korun na 430. Kdybychom chtěli udržet stávající ceny krátkodobých poplatků, museli bychom roční sazbu zvednout ještě výše, k tomuto jsme však nepřistoupili,“ upozorňuje ministr.

Bezplatně budou dálnici používat jen elektromobily

Evropská směrnice zároveň umožňuje odpustit časový poplatek za používání dálnic pouze bezemisním vozidlům na elektrický pohon nebo vodík. Hybridní vozidla s kombinovaným množstvím emisí do 50 g CO2/km, která dosud jsou zcela osvobozena, zůstanou však nadále významně zvýhodněna. Platit budou 25 % sazby časového poplatku. U vozidel v systému časového zpoplatnění poháněných zemním plynem nebo biometanem zůstane stávající míra zvýhodnění nedotčena, tedy na úrovni 50 % sazby časového poplatku.

Návrh zákona dále počítá s tím, že z registru silničních vozidel budou Státnímu fondu dopravní infrastruktury poskytovány údaje potřebné pro určení výše časového poplatku, což bude využitelné pro ověření toho, zda vozidlům, která jejich uživatel registruje, v systému časového zpoplatnění náleží zvýhodněná sazba.

Cenu známky stanoví od roku 2025 automatická valorizace

Nad rámec evropské směrnice bude v zákoně zaveden mechanismus automatické valorizace všech sazeb časového poplatku, který může vést ke zvýšení nebo k snížení sazeb podle pevně stanovených 2 kritérií. Prvním kritériem je meziroční procentuálně vyjádřený vývoj spotřebitelských cen dle zjištění Českého statistického úřadu a druhým meziroční procentuálně vyjádřená změna délky dálnic v provozu evidovaná Ministerstvem dopravy. Takto se poprvé upraví cena od 1. ledna 2025. Naplní-li se příznivá makroekonomická predikce, inflace bude nadále významně brzdit své tempo a nelze tak očekávat zásadnější meziroční zvyšování sazeb časových poplatků.

Aktuálně má česká dálniční síť 1 365 kilometrů, z toho je aktuálně bez povinnosti mít zaplacený dálniční poplatek 226 kilometrů. Mezi lety 2012 až 2022 přibylo na dálniční síti celkem 226,5 km dálnic na zelené louce, zároveň s tím byla modernizována dálnice D1 mezi Prahou a Brnem, což je dalších 160 kilometrů. V roce 2022 přibylo na dálniční síti 21,2 kilometrů, v roce 2023 to bude celkem 15,4 kilometrů. V roce 2024 je v plánu zprovoznit rekordních 118,1 kilometrů. Jen část z nich zprovozněná do léta 2024 se však projeví v sazbě časového poplatku pro rok 2025, zbytek zprovozňovaný v druhé půlce roku se do ceny promítne až v roce 2026.

2023 2024 2024 eco 2024 e-hybrid 2024 elektro Roční 1 500 2 300 1 150 570 0 Měsíční 440 430 210 100 0 Desetidenní 310 270 130 60 0 Denní - 200 100 50 0





