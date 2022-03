Chybu při zadání elektronické dálniční známky mohou řidiči nově opravit i v době její platnosti

Chybně zadané údaje v elektronické dálniční známce je nově možné opravit i v době její platnosti. Motoristé nyní mohou změnit až dva znaky v SPZ a také stát registrace vozidla. Správce systému Státní fond dopravní infrastruktury tak společně s jeho provozovatelem státním podnikem CENDIS, reagují na připomínky vzešlé z provozu systému a vycházejí vstříc řidičům, kteří se při koupi známky zmýlili.





Možnost opravy chybných údajů v době platnosti e-známky lze využít jen jednou. Řidiči přitom mohou změnit jak dva znaky v SPZ, tak stát registrace vozidla. Pokud motorista zjistí, že má chybu v obou položkách, musí opravu provést v rámci této jedné změny.





Zavedení možnosti opravit chybu i v době platnosti e-známky je řešením situace, kdy při zadávání SPZ došlo k překlepu nebo záměně znaků.



„Pokud řidič dříve zadal například písmeno O místo nuly (0), prohodil dva znaky při vyplňování nebo se jinak spletl, zaplatil tak třeba známku na auto někoho jiného nebo na značku, která neexistuje. Nyní ale může svou chybu jednoduše napravit. Zabere mu to pár minut a nestojí ho to ani korunu. Nejrychleji zadané údaje zkontroluje na webu edalnice.cz v Ověření platnosti. Pokud najde chybu, stačí do Správy známky zadat autorizační kód z potvrzení o úhradě a pak opravit, co je potřeba,“ vysvětlil ředitel státního podniku CENDIS Jan Paroubek.



Další novinkou, kterou web edalnice.cz přináší, je přehledný průvodce nejčastějšími životními situacemi spojenými s dálniční známkou. Motoristé ho najdou na hlavní stránce v záložce Životní situace. Poskytne jim srozumitelný návod, jak krok za krokem postupovat, pokud se v některé ze situací ocitnou. Řidiči se například dozví jak a kde ověřit platnost dálniční známky nebo co dělat, když ztratí potvrzení o úhradě a potřebují ho znovu získat. „Věříme, že novou záložku řidiči uvítají a pomůže jim rychle vyřídit to, co právě potřebují,“ dodal Paroubek.





redakce, MDČR

