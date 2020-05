BMW řady 5 prodělalo omlazení, poznáte změny?

Nové BMW řady 5 bude uvedeno na trh v červenci 2020. V polovině svého života sedan i kombi prošly modernizací, která kromě lehce upraveného vzhledu přináší novou výbavu v interiéru a celou řadu změn pod kapotou. Rozšířena bude nabídka plug-in hybridních verzí, šestiválce dostaly 48V mild-hybridní systém.





Od uvedení současné generace BMW řady 5 (Sedan a Touring) na trh se jí na celém světě prodalo přes 600 tisíc kusů. A nyní, s mnoha pečlivě navrženými optimalizacemi v klíčových oblastech, je pohromadě vše potřebné k dalšímu pokračování slavné historie tohoto sportovního manažerského sedanu a stejně dynamického a všestranného provedení Touring.





Úspěšný příběh sahající až do roku 1972.

BMW řady 5 má nejbohatší tradici ze všech aktuálních modelů vyráběných mnichovskou prémiovou automobilkou. BMW řady 5 Sedan, které bylo poprvé představeno v roce 1972 a nyní se vyrábí jeho již sedmá generace, se těší celosvětové oblibě jakožto manažerský vůz pro náročné zákazníky. Současně BMW řady 5 Touring, které se od roku 1991 vyrábí v páté generaci, dokonale spojuje vyváženou dynamickou přímočarost a prvotřídní komfort s prostornějším interiérem schopným přizpůsobit se nejrůznějším potřebám.

Mimořádné vlastnosti současné generace BMW řady 5 potvrzuje dlouhý seznam ocenění, včetně titulu Car of the Year, vítězství ve své třídě v anketě Best Cars Award, Executive Car of the Year a vítězství v rámci ankety Connected Car Awards.

Z výrobního závodu Dingolfing do celého světa.

Nové BMW řady 5, jako každý z jeho předchůdců od roku 1973, se vyrábí především ve výrobním závodě BMW v bavorském Dingolfingu – moderní továrně BMW Group specializované na výrobu velkých modelů BMW. Mezi další zde vyráběné automobily patří BMW řady 7 a luxusní sportovní vůz BMW řady 8. Nové BMW řady 5 Sedan se bude vyrábět také v partnerském výrobním závodě Magna Steyr v rakouském Grazu. Verze sedan s prodlouženým rozvorem se výhradně pro čínský trh vyrábí v šenjangském výrobním závodě Dadong, který je součástí společného podniku BMW Brilliance Automotive (BBA).

Ještě výraznější vzhled: nový exteriér.

Design exteriéru BMW řady 5 se vyznačuje sportovním půvabem a čistými plochami. Precizní úpravy ještě jasněji vyzdvihují eleganci a ohromující sportovní styl obou karosářských provedení. Velké, vyrýsované plochy přední i zadní části vozu, výrazná BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek a nové přední světlomety a zadní svítilny umocňují značný vizuální dojem BMW řady 5.

Kromě mírně zvětšené délky se rozměry nezměnily.

Díky dlouhé přední kapotě, dozadu posunutému prostoru pro cestující, krátkým převisům, dlouhému rozvoru a širokému rozchodu kol dávají proporce nového BMW řady 5 Sedan a nového BMW řady 5 Touring okamžitě najevo svůj dynamický charakter. Šířka, výška a rozvor se nemění, ale dalších 27 milimetrů (BMW řady 5 Sedan)/21 milimetrů (BMW řady 5 Touring) délky navíc podtrhuje jejich působivou eleganci. Oba modely nyní měří na délku 4963 milimetrů.

Opět premiantem v oblasti aerodynamického odporu vzduchu.

Nové BMW řady 5 s koeficientem odporu vzduchu cx = 0,23 v případě modelu Sedan a cx = 0,26 pro Touring nadále ve svých kategoriích stanovují standardy v oblasti aerodynamiky. Mezi klíčové prvky patří propracovaný design všech částí karoserie a aktivní klapky masky chladiče.

Nový design přední části: vyrýsované plochy, nápadná maska chladiče, soustředěný výraz.

Mezi nejvýraznější rysy přepracované přední části patří nápadná BMW maska chladiče ve tvaru ledvinek s upraveným tvarem a přední světlomety s novou grafikou. Velkorysé, propnuté plochy v barvě karoserie a vertikální přívody vzduchu po obou krajích předního nárazníku podtrhují elegantní souhru linií exteriéru a dodávají vozu ještě výraznější vzhled.

Moderní evoluce kultovní BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek.

Výrazná, moderně interpretovaná maska chladiče ve tvaru ledvinek okamžitě upoutá pozornost novým osmiúhelníkovým tvarem. Typická maska BMW je opticky rozšířena a zvýšena, současně více zasahuje do předního nárazníku a je lemována jednodílným rámečkem. Na strhujícím vzhledu mají svůj podíl také vertikální lamely, jejichž horní část ještě více vyčnívá směrem vpřed. Větší rozměry BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek jsou atraktivním kontrastem k novým, nižším předním světlometům.

Nové přední světlomety se světly pro denní svícení ve tvaru písmene L vytvářejí soustředěný výraz.

LED přední světlomety s automatickým vyrovnáváním dosvitu jsou u nové řady 5 opět součástí standardní výbavy. Dva vedle sebe umístěné světelné zdroje pro denní svícení mají tvar písmene U, odbočovací světla jsou umístěna ve speciálních světelných modulech na vnějším okraji světlometů.

Dva typy nových volitelných LED předních světlometů mají zcela nový vzhled. Dvě světelné trubice ve tvaru písmene L, uspořádané vedle sebe v každé ze světelných jednotek, se vyznačují precizní a moderní grafikou. Nový tvar světlometů a uspořádání světelných zdrojů uvnitř vytvářejí moderní variaci na téma soustředěného výrazu vozu, který je známý z minulých i současných modelů BMW. Krajní světla pro denní svícení v těchto světelných jednotkách plní také roli odbočovacích světel.

Všechny světelné funkce standardně využívají LED technologii.Adaptivní LED světlomety, nyní matrixového typu.

Nové adaptivní LED přední světlomety s neoslňujícím asistentem dálkových světel BMW Selective Beam, nabízené v rámci volitelné výbavy, disponují matrixovou technologií.

Asistent dálkových světel BMW Selective Beam má pomocí matrixové technologie prodloužený dosvit světelného kuželu a zároveň účinněji zabraňuje oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Zdroj dálkových světel je v nich rozdělen na čtyři LED segmenty, které lze podle potřeby a situace nezávisle na sobě aktivovat a deaktivovat. V okamžiku, kdy vpředu umístěná kamera detekuje protijedoucí vozidlo nebo vozidlo jedoucí stejným směrem, osvětlují prostor před vozidlem pouze potkávací světla, zatímco zbývající segmenty dálkových světel nadále zlepšují viditelnost okolo silnice.

Laserové světlomety BMW Laserlight jsou nyní k dispozici jako volitelná výbava pro všechny modely BMW řady 5.

Laserové světlomety BMW Laserlight byly v roce 2019 představeny ve vybraných vrcholných modelech řady 5. Nyní lze tento druh světlometů volitelně objednat pro všechny varianty nového BMW řady 5 Sedan a nového BMW řady 5 Touring.

Tento systém doplňuje Adaptivní LED světlomety dynamickým laserovým matrixovým modulem. Modul v rychlostech nad 60 km/h zesiluje neoslňující paprsek dálkových světel a sleduje profil silnice. Dosah světelného kuželu až 650 metrů je oproti běžným světlometům dostupným pro novou řadu 5 téměř dvojnásobný. Kromě toho mimořádně jasný světelný tok laserových světlometů BMW Laserlight dosahuje výrazně vyšší úrovně intenzity. V součinnosti s neoslňujícími systémy variabilní distribuce světla a BMW Selective Beam současně zvyšují účinnost potkávacích světel na okresních silnicích a dálnicích.

Rozpoznávacím prvkem této pokrokové technologie jsou modré ozdobné prvky v horních okrajích světlometů a nápis „BMW Laser“.

Poutavou designovou variantou pro automobily objednané s Adaptivními LED světlomety a laserovými světlomety BMW Laserlight jsou přední světlomety BMW Individual Shadowline s tmavými ozdobnými prvky v horních okrajích světlometů.

Trojrozměrná zadní světla s novou grafikou.

Nová grafika zadních světel ve tvaru písmene L propůjčuje BMW řady 5 vlastní jasnou identitu. Černé rámečky zadní světla zeštíhlují. Zadní světla a brzdová světla jsou integrovány do jednoho celku. Přesah na vnějším okraji horní části grafiky světel je svěží interpretací známého provedení ve tvaru písmene L. Světelné zdroje jsou nyní napřímo uchyceny k výrazně trojrozměrným krytům, čímž vytvářejí ikonografickou expozici hlavních světelných funkcí.

M sportovní paket s novým designem.

Nový M sportovní paket vyniká novými dynamicky vyváženými aerodynamickými prvky. Patří mezi ně zcela nový přední nárazník, jehož plochu rozděluje k silnici nasměrovaný otvor ve tvaru písmene U. Výplně výrazně větších nasávacích otvorů mají nyní moderní mřížkovitou strukturu. Lamely BMW masky chladiče ve tvaru ledvinek mají matně hliníkovou barvu čelních ploch. Pokud jsou součástí výbavy leskle černé okenní lišty BMW Individual High-gloss Shadow Line, jsou lamely masky chladiče kompletně černé a koncovky výfuku jsou černě chromované. Nový difuzor v zadním nárazníku má pro optimalizaci proudění vzduchu výraznější tvar.





