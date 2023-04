BMW i7 M70 xDrive umí stovku za 3,7 sekundy a při 250 km/h ho musí zastavit omezovač

Model i7 M70 xDrive má v podlaze baterii s kapacitou 101,7 kWh umožňující dojezd až 560 kilometrů. Novinka je vybavena jedním elektromotorem na přední a jedním na zadní nápravě, které společně generují maximální celkový výkon 485 kW (660 koní) a točivý moment až 1100 Nm.





BMW M představuje čistě elektrickou výkonnou verzi, která bude nejvýše postaveným modelem nového BMW řady 7. BMW i7 M70 xDrive (kombinovaná spotřeba elektřiny: 23,8–20,8 kWh/100 km v cyklu WLTP) je nejvýkonnější vůz s čistě elektrickým pohonem v celém portfoliu BMW Group. Nové BMW i7 M70 xDrive je vybaveno jedním elektromotorem na přední a jedním na zadní nápravě, které společně generují maximální celkový výkon 485 kW/660 k, ale také M specifickým podvozkem zajišťujícím dokonalé propojení elektrické mobility a výkonnosti. Výsledkem je jedinečný zážitek z jízdy v luxusním segmentu. Vrcholné provedení nového BMW řady 7 zrychlí z 0 na 100 km/h za 3,7 sekundy, což z něj činí nejrychlejší čistě elektrický model BMW. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h.

Těmito v rámci BMW Group rekordními dynamickými schopnostmi pro čistě elektrické vozy BMW i7 M70 xDrive představuje další milník pro BMW M GmbH na cestě k transformaci směrem k elektromobilitě. Tento luxusní sedan je již třetí výkonný model s čistě elektrickým pohonem. BMW i7 M70 xDrive bude mít premiéru na mezinárodním autosalonu Auto Shanghai (18. až 27. dubna 2023) v Číně. Uvedení na trh je plánováno na druhou polovinu letošního roku.

Nejvýkonnější elektromotor BMW.

Technologie BMW eDrive páté generace použitá v BMW i7 je neustále zdokonalována s cílem zvýšit výkon i účinnost. Nové BMW i7 M70 xDrive má na přední i zadní nápravě integrované hnací jednotky, které v kompaktním celku ve společném obalu obsahují elektromotor, výkonovou elektroniku a převodné ústrojí. Specifická M konstrukce synchronních elektromotorů s elektricky buzeným rotorem umožňuje BMW i7 M60, a to zejména v případě zadního motoru, dosahovat bezprecedentní hustoty výkonu. V současnosti je elektromotorem BMW s největší výkonovou hmotností 2,41 kW/kg. Této nové rekordní hodnoty výkonové hmotnosti bylo dosaženo díky společností BMW Group patentované inovaci, která ve statoru elektromotoru používá šest buzených cívek namísto obvyklých tří. Toto řešení elektrickému motoru s lehkou a kompaktní konstrukcí umožňuje generovat extrémně vysoký výkon a poskytovat jej nepřetržitě až do vysokých otáček. Z pohledu výkonové hmotnosti, ale také s ohledem na celkovou účinnost je toto řešení jednoznačně lepší než pohon zadní nápravy dvěma motory.

Maximální výkon s funkcemi M Sport Boost a M Launch Control.

Motor pohánějící zadní nápravu generuje maximální výkon 360 kW/489 k. V přesně řízené součinnosti s elektromotorem na přední nápravě o výkonu 190 kW/258 k vzniká elektrický pohon všech kol s celkovým točivým momentem 1015 Nm ve sportovním režimu a až 1100 Nm při aktivaci jedné z funkcí M Launch Control nebo M Sport Boost. Tímto způsobem BMW i7 M70 xDrive generuje mimořádnou hnací sílu. Funkce M Launch Control využívá skutečnost, že regulace točivého momentu i kontrola trakce jsou integrovány do řídicí jednotky motoru. Tím je zajištěno, že výkon generovaný elektromotory je regulován extrémně přesně tak, aby mohl být přeměněn ve strhující dynamiku bez ztráty trakce. Funkci M Sport Boost lze aktivovat stisknutím levé páčky řazení a je doprovázena pomocí pro M Performance specifické grafiky na přístrojovém panelu. Je rovněž autenticky doprovázena mimořádně emotivním, pro M Performance specifickým zvukem, který je součástí zvuků BMW IconicSounds Electric od Hanse Zimmera.

Schopnost dlouhého dojezdu, nová funkce MAX RANGE.

Extrémní dynamické vlastnosti nového BMW i7 M70 xDrive se snoubí se schopností ujet dlouhé vzdálenosti. V podlaze umístěná vysokonapěťová baterie s využitelnou kapacitou 101,7 kWh umožňuje BMW i7 M70 xDrive dojezd 488 až 560 kilometrů podle testovacího cyklu WLTP. Pomocí nové funkce MAX RANGE lze selektivním omezením výkonu a maximální rychlosti v kombinaci s omezením některých komfortních funkcí prodloužit dojezd přibližně o 15 až 25 procent. Vyspělý software kombinované nabíjecí jednotky standardně umožňuje nabíjení vysokonapěťové baterie střídavým proudem o výkonu až 22 kW a stejnosměrným až 195 kW. Díky tomu je možné při zastávce u vysokovýkonné nabíjecí stanice během 10 minut prodloužit dojezd až o 170 kilometrů (WLTP).

M specifický podvozek zlepšuje dynamiku a komfort.

M specifické nastavení všech řídicích systémů pro elektrický pohon všech kol, řízení, tlumiče a systémy jízdní dynamiky vytváří základ pro spojení charakteristické M dynamiky, agility a přesných reakcí s vysokou úrovní komfortu při cestování na dlouhé vzdálenosti. Součástí standardní výbavy nového BMW i7 M70 xDrive je M specifické adaptivní vzduchové odpružení na obou nápravách s automatickým udržováním světlé výšky a elektronicky řízené tlumiče, jejichž odezva je vylepšena použitím M specifické hydrauliky. Součástí standardní výbavy je také Integrované aktivní řízení a adaptivní stabilizátory Executive Drive Pro s aktivní stabilizací náklonu a funkcí Active Roll Comfort. Nechybí ani M sportovní brzdový systém a 21“ M kola z lehké slitiny.

Individualita signalizuje působivou výkonnost.

Exkluzivní prvky designu a M typické designové prvky, které odrážejí technické požadavky výrazně sportovního stylu jízdy, odlišují vnější design nového BMW i7 M70 xDrive od ostatních provedení této modelové řady. Jeho individualita na první pohled odhaluje jeho výkonový potenciál. Design přední části nově interpretuje pro značku typické prvky dvojitých kruhových světlometů a BMW masky ve tvaru ledvinek. Působivý výraz vytvářený přední částí dále zdůrazňuje osvětlení obrysů masky. Ve spojení s volitelným paketem M Performance je osvětlený rámeček poprvé u BMW i7 M70 xDrive kombinován s jeho provedením v leskle černé barvě. Také při pohledu z boku a na zádi nového BMW i7 M70 xDrive jsou připraveny pro M charakteristické designové prvky, jako jsou M vnější zpětná zrcátka s dvojitými držáky, výrazné M boční prahy a pro tuto verzi specifický zadní nárazník s vloženým difuzorem. Vše dohromady jasně zdůrazňuje na výkonnost zaměřený charakter tohoto vrcholného provedení nového BMW řady 7.

Nové dvoubarevné lakování, matné laky Frozen na bázi biomasy.

Nové BMW i7 M70 xDrive je nabízeno se širokou škálu laků karoserie. Zákazníci si navíc mohou vybrat z více než 100 speciálních laků BMW Individual. Obzvláště extravagantní vzhled zajišťuje dvoubarevné lakování BMW Individual, které nyní může kombinovat i zmiňované speciální laky BMW Individual. Kromě jiného lze kombinovat třeba metalický lak BMW Individual Liquid Copper pro spodní část karoserie a černý metalický lak Sapphire Black pro její horní část. Matné laky Frozen dostupné pro nové BMW i7 M70 xDrive jsou vyráběny inovativním procesem na bázi biomasy namísto ropy. Při tomto procesu se nemění složení laku, ale použité suroviny pocházejí z udržitelných zdrojů.

Inovativní prvky výbavy pro zajištění luxusního cestovního komfortu.

K nejvýznamnějším prvkům, které i tomuto vrcholnému provedení nového BWM řady 7 propůjčují progresivní luxusní charakter a umožňují velice pohodlné cestování na dlouhé vzdálenosti, patří BMW Interaktivní lišta v interiéru a zadní sedadla Executive Lounge s vylepšenou funkcí sklápění. Unikátní velkoplošný displej BMW Theatre Screen a prostorový audiosystém Bowers & Wilkins promění zadní část vozu v exkluzivní soukromé kino na kolech. Vysoká úroveň komfortu a bezpečnosti byla dále vylepšena pokročilými systémy pro automatizovanou jízdu a parkování. Například Parkovací asistent a asistent pro manévrování lze nyní ovládat také prostřednictvím aplikace My BMW. Na přání dodávané automaticky ovládané dveře lze otevírat a zavírat jak prostřednictvím aplikace My BMW, tak pomocí BMW Digitálního klíče Plus v chytrém telefonu – jakmile se k vozidlu přiblíží chytrý telefon, ve kterém je nainstalován individuální BMW Digitální klíč Plus, dveře se automaticky otevřou. Po nastoupení lze dveře řidiče zavřít sešlápnutím brzdového pedálu, což je další z možných způsobů ovládání automatických dveří.

Sportovní styl a maximální individualizace interiéru.

Specifické M detaily výbavy v interiéru podtrhují sportovní charakter nového BMW i7 M70 xDrive. Součástí jeho standardní výbavy jsou osvětlené M prahové lišty, M kožené čalounění Merino v barvě Black/Atlas Grey (černá/šedá), M kožený volant, M specifická grafika BMW Prohnutého displeje a M opěrka nohy řidiče.

Pokročilý systém BMW iDrive s funkcí QuickSelect.

Nové BMW i7 M70 xDrive je jedním z prvních modelů značky, který je vybaven nejnovější generací BMW iDrive s funkcí QuickSelect a BMW Operačním systémem 8.5. Přepracovaná struktura menu vycházející ze světa mobilních elektronických zařízení spolu s přepracovanou hlavní obrazovkou a rychlým přístupem ke QuickSelect mění koncept obsluhy. Systém BMW iDrive s funkcí QuickSelect je kombinován s BMW Prohnutým displejem a digitálním asistentem BMW Intelligent Personal Assistant. Nová základní obrazovka trvale zobrazuje mapu navigačního systému, případně jiné individuálně konfigurovatelné funkce. Na této stejné úrovni menu jsou na straně řidiče na vertikálně uspořádané ikony funkcí, mezi nimiž lze vybírat pohybem prstu. Funkce QuickSelect umožní příslušné funkce vyvolávat přímo jejich stiskem bez nutnosti přepínání do podmenu. Cloudový navigační systém BMW Maps nyní nabízí nejen rozšířené zobrazení na přístrojovém panelu za volantem, ale také vylepšené funkce pro ještě přesnější navigaci, navrženou i z hlediska nabíjení. Služby a aplikace, které již byly představeny v novém BMW řady 7, jsou samozřejmě dostupné také ve spojení s BMW Operačním systémem 8.5.





redakce, BMW Group

Fotografie k článku

