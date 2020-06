Automobil nejen na cesty, s Tipli za super cenu

Chystáte se na cesty nebo vám vaše auto dosluhuje a přemýšlíte nad tím, kde vezmete dostatek finančních prostředků na pořízení nového či ojetého vozu? Pomůže vám Tipli. Tento portál poskytuje slevy, ale také za nákupy vrací peníze. Podívejte se, jak.





Šetřete s Tipli





Vůz pro každého, to jsou auta z áček

Tipli je webový portál, který sdružuje velké množství různých e-shopů. Abyste mohli využívat veškeré výhody, jež portál nabízí, je potřeba se zaregistrovat. Registrace je bezplatná. Během nákupů přes portál můžete využít slevové kódy různých nominálních hodnot a ve všech e-shopech, které na portálu naleznete. Kromě toho získáte ještě bonus v podobě cashbacku. Jedná se o vrácení části peněz, které jste během nakupování utratili. Nemusíte o ně žádat, budou vám vráceny automaticky, jakmile váš nákup prodejce potvrdí. Je to snadné, tak neváhejte a začněte šetřit. Pak pro vás budou nákupy zábavou.

Ať už se chystáte pořídit si vůz ojetý nebo zánovní, rozhodně se obraťte na odborníky na auta z AAA auto. Naleznete zde velké množství prověřených automobilů za velmi příznivé ceny a díky cashbacku od Tipli dostanete ještě nějakou kačku zpět. Autobazar také nabízí odkup vašeho ojetého vozu nebo výměnu za novější model.

Vzhledem k tomu, že společnost působí na trh s automobily již velmi dlouhou dobu, získala celou řadu zkušeností, které se nyní promítají v její činnosti.

Elektronika do automobilu za zlomek ceny

Když už máte nový vůz, co si do něj pořídit i nějaké vychytávky. Využít můžete slevový kupon na elektro z Gearbest, který nabízí společnost Gearbest, jež se specializuje nejen na spotřební elektroniku. Zabezpečte svůj vůz kvalitním bezpečnostním prvkem nebo alarmem. Pořiďte si univerzální a rychlou nabíječku v moderním designu. Jestliže hodně cestujete, uvítáte kvalitní navigaci, jež vám vždy ukáže ten správný směr. Velkým pomocníkem se může stát i kamera. Pokud s vámi cestují děti, pořiďte jim DVD přehrávač do auta, díky kterému nebude žádná cesta dlouhá a nudná. To vše si můžete objednat a díky Tipli vás to bude stát jen zlomek ceny.

Foto: Autanet.cz / Tipli.cz





