Auto na vodík? Dosud scifi, teď už ale realita i v Praze

V Česku již jezdí prvních deset vozů Toyota Mirai na vodíkové palivové články. Další auta v ČR jsou k dispozici skladem ihned k dodání. Mirai se vyrábí v Japonsku a do Česka je k dodání ve standardní lhůtě do pěti měsíců. Vodíková auta už mohou nově tankovat v Praze na Barrandově.





Mirai druhé generace je nejprodávanějším sériovým vozem na vodík. Sedan o délce téměř pět metrů disponuje výkonem 182 koní, ujede na jedno natankování 650 km a doba doplnění vodíkových nádrží nepřekračuje pět minut.





V Česku dosud sloužila především k propagačním a testovacím účelům. S otevřením první samoobslužné čerpací stanice v síti ORLEN Benzina na Barrandově ale Toyota očekává oživení zájmu především firemních zákazníků. Mirai v tuto chvíli využívá například Výzkumné energetické centrum (VEC) při Vysoké škole báňské v Ostravě nebo společnost Orlen. Ta jich má v současnosti v tuzemsku nejvíce.

„Toyota je průkopníkem vodíkových technologií ve světě. V Česku jsme se dosud potýkali zejména s problémem tankování vodíku, protože donedávna chyběla jakákoliv infrastruktura. To se dnešním dnem konečně začíná měnit a věříme, že nyní rozvoj infrastruktury nabere obrátky. Vodíkový vůz může být zajímavá alternativa i pro fleetové zákazníky," říká generální ředitel Toyota a Lexus ČR Martin Peleška.

První plně samoobslužná čerpací stanice na vodík

Společnost Orlen Benzina zprovoznila na pražském Barrandově první plně samoobslužnou čerpací stanici na vodík, která je přístupná široké veřejnosti v non-stop režimu a vhodná pro plnění osobních i nákladních aut a autobusů.

Další vodíková pumpa by měla vzniknout opět v síti čerpacích stanic ORLEN Benzina v Litvínově. Do roku 2030 chce mít jen skupina Orlen Unipetrol ve své síti Orlen Benzina v Česku tři desítky stanic, celkem by jich mohlo být podle plánu ministerstva dopravy zhruba 80.

V Evropě bylo ke konci roku 2021 celkem 136 plnicích vodíkových stanic. Lídrem je Německo, následuje Francie a Nizozemsko. Podle dohody evropských ministrů dopravy by na hlavních tezích EU měly být vodíkové čerpací stanice každých maximálně 200 kilometrů.

Vedle osobních vozidel na palivové články se Toyota angažuje i ve vývoji nákladních aut, autobusů, ale i vlaků a lodí na vodíkový pohon. Vyvinula rovněž několik vozů, ve kterých testuje spalovací motory na vodík. Vozy se například zúčastnily několika závodů rallye.





