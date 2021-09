Autem do Itálie: Trasa, tankování i poplatky

Léty prověřenou klasikou je dovolená Itálie. Když zvolíte letovisko na severu, přejezd pohodlně zvládnete přes noc. Večer vyrazíte z Česka a ráno už budete popíjet pravé italské ristretto.





Nejlepší trasy do Itálie

Všechny silnice sice vedou do Říma, přesto je lepší mít plán. Optimální trasa se odvíjí od místa vašeho bydliště a také od lokality, kde budete trávit svou dovolenou v Itálii. Nejvíc českých turistů autem míří do letovisek na severu Apeninského poloostrova (Caorle, dovolená Bibione, Lido di Jesolo). Pokud patříte mezi ně a vaším výchozím bodem bude Morava, Slezsko nebo jih Čech, nejrychlejší trasa vede přes rakouský Graz a Villach. V autě strávíte zhruba 8 hodin.

Vyjíždíte-li z Prahy, nejoblíbenější trasa vede přes České Budějovice, Salzburg a Villach. Na přejezd počítejte zhruba s 9 hodinami. Alternativou je cesta na Mnichov, později se napojíte na Salzburg.

Jedete-li k jezeru Garda nebo do Milána, máte 2 možnosti. Naplánovat můžete cestu přes Mnichov, Innsbruck a průsmyk Brenner na rakousko-italských hranicích. Druhou možností je tranzit přes Švýcarsko. Většina řidičů volí první zmíněnou trasu, je ale dobré vědět, že existuje alternativa.

V každém případě platí, že pokud vám nevadí jízda v noci, ideální je přejezd naplánovat na tuto dobu. Na dálnicích je totiž minimální provoz. Naopak kolem deváté a sedmnácté hodiny vrcholí dopravní špička v okolí velkých měst.

Kde se vyplatí natankovat?

Při cestě autem se samozřejmě nevyhnete tankování. I to mějte promyšlené předem. Pohonné hmoty v Itálii totiž patří k nejdražším v Evropě. Ideální je proto natankovat plnou nádrž ještě před překročením hranic. Možná namítnete, že od začátku roku pozorujete zvyšování cen také u tuzemských čerpacích stanic. To je sice pravda, ceny paliv však rostou po celé Evropě.

Vaši peněženku nezruinuje ani tankování v Rakousku. Ceny pohonných hmot jsou zde podobné jako ty v Česku. To v Itálii už za litr benzínu zaplatíte o 8 Kč víc, za naftu se pak cena zvedne zhruba o 7 Kč.

Ohlídejte si povinné poplatky za průjezd

Pro přejezd přes rakouské dálnice potřebujete dálniční známku. Dobrou zprávou je, že ji pořídíte online z pohodlí domova. Desetidenní známka stojí 9,5 €. Co když do Itálie jedete na 2 týdny? Pak se vyplatí zakoupit dvě desetidenní známky. Pozor na to, že digitální dálniční známka pořízená online je platná až po 18 dnech od nákupu. V Rakousku zaplatíte také za průjezdy některými tunely, cena se různí. Většinu jich případně můžete objet, tunely ale znamenají výrazné urychlení cesty.

Obyvatelům západních Čech doporučujeme vést trasu přes Německo. Řidiči osobních vozů zde nehradí žádné poplatky. Někdo vám může poradit, ať se vyhnete Švýcarsku. V této zemi je totiž k dispozici pouze roční dálniční známka. Její cena už samozřejmě není nejnižší, vždy to chce ale propočítat podle konkrétní trasy. Přeci jen za průjezd rakouskými tunely budete platit při cestě tam i zpět, švýcarská dálniční známka platí nepřetržitě po celý rok.

V Itálii jsou zpoplatněné pouze vybrané úseky dálnic. Až k takovému úseku dorazíte, poplatek uhradíte přímo na místě v mýtné bráně. Možné je platit hotově i kartou. Cena mýtného se obvykle odvíjí od kategorie vozidla a skutečně ujeté vzdálenosti, v průměru ale za 100 km dáte 9 €.

