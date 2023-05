Audi TT slaví 25 roků. Znáte všechny tři generace?

Dvacet pět let, tři generace: S modelem Audi TT se značka se čtyřmi kruhy zapsala do historie designu. Sportovní vůz vyvolává od své premiéry v roce 1998 nadšení na celém světě potěšením z jízdy a čistým designovým stylem. Skupina časopisů „Auto Europe“ zvolila tento model v roce 1999 nejlepší automobilovou novinkou roku.





Značka Audi zaujala v polovině 90. let dvacátého století vyšší postavení na trhu s modelem vyšší třídy Audi A8, a tuto změnu postupně reflektovala také přejmenováním ostatních modelových řad. Z modelu Audi 80 se stalo Audi A4 a z Audi 100 Audi A6. V roce 1994 představené Audi A4 ztělesňovalo jako první model nový designový styl značky Audi, stejně jako od roku 1996 nabízený prémiový kompaktní model Audi A3 a v roce 1997 představená druhá generace Audi A6. V rámci emocionalizace značky prostřednictvím svěžího, progresivního designu navrhnul americký designér Freeman Thomas pod vedením tehdejšího šéfdesignéra Petera Schreyera puristický sportovní vůz Audi TT Coupé. Značka Audi představila tuto studii v září 1995 nadšeným návštěvníkům autosalonu IAA ve Frankfurtu nad Mohanem. Označení modelu „TT“ je vzpomínkou na legendární závod Tourist Trophy na ostrově Man. V jednom z nejstarších podniků motoristického sportu na světě slavily velké úspěchy motocykly NSU a DKW. Název „TT“ současně připomíná sportovní NSU TT z 60. let dvacátého století. Záměrné odchýlení od jinak běžné nomenklatury Audi v případě modelu Audi TT Coupé zdůrazňovalo, že zde přichází něco zcela nového.





Designér Wenzel: „U Audi TT má každý tvar jasnou funkci“

V prosinci 1995 bylo přijato rozhodnutí, že se Audi TT Coupé bude sériově vyrábět. Torsten Wenzel, exteriérový designér ve společnosti Audi, který se podílel na přeměně studie na sériově vyráběný model, vzpomíná na tehdejší dobu následovně: „Pro nás bylo největší pochvalou, když odborný tisk uznale konstatoval, že se mezi studií a sériovým modelem mnoho nezměnilo, přestože jsme kvůli technickým požadavkům na sériovou verzi samozřejmě museli mnoho detailů přizpůsobit, a to včetně proporcí.“ Nejnápadnější byla integrace zadního bočního okna, které protáhlo boční linie sportovního vozu a propůjčilo mu ještě větší dynamiku. Pro Wenzela je Audi TT ještě i dnes „jezdící skulptura, nejvyšší kvalita v plochách a liniích“. Karoserie modelu Audi TT podle něj působí, jako by byla vyrobená z jednoho kusu materiálu. Příď bez klasických přesahů nárazníku zdůrazňuje čisté tvary vozu.

K nezaměnitelné siluetě modelu Audi TT Coupé přispěl ještě jeden stylistický prvek: kruh – „dokonalý grafický útvar“, jak říká Wenzel. Jak exteriér, tak interiér sportovního vozu zdobily mnohé prvky vycházející z kruhu. Design modelu Audi TT byl inspirován Bauhausem, a tak měla každá linie svůj účel, každý tvar svou funkci. „V designérském oddělení značky Audi se vždy řídíme filozofií ‚méně je více‘. Vytvořit tento jedinečný charakter modelu Audi TT Coupé redukováním všeho na to podstatné bylo opravdu náročné. Pro nás designéry to byla naprosto výjimečná zkušenost.“

Dvě jubilea v jednom roce: S Audi TT slaví také Audi Hungaria

V roce 1998 bylo Audi TT Coupé uvedeno do sériové výroby. O rok později zahájila značka Audi prodej modelu TT Roadster. Stejně jako studie TT a v roce 1996 představené Audi A3 vycházel sportovní vůz z platformy modelu Volkswagen Golf IV s motorem uloženým vpředu napříč. TT od začátku vyráběla společnost Audi Hungaria Motor Kft. v Maďarsku. Lakované karoserie TT byly přes noc přepravovány po železnici z Ingolstadtu do Győru, kde probíhala finální montáž. Tato výroba, na níž se podílely dva výrobní závody Ingolstadt a Győr, byla ve své době v rámci automobilového průmyslu jedinečná. Audi Hungaria, stoprocentní dceřiná firma společnosti AUDI AG, slaví v roce 2023 rovněž kulaté jubileum: 30 let své existence. Společnost Audi Hungaria, založená v únoru 1993 původně jako podnik určený výhradně k výrobě motorů, převzala v roce 1998 v rámci výrobního propojení se závodem Ingolstadt montáž modelu Audi TT. V roce 2013 se společnost proměnila v plnohodnotný závod na výrobu automobilů. Společnost Audi Hungaria vyrobila od svého založení více než 43 milionů motorů a téměř dva miliony automobilů.

Nabídka motorů pro první generaci modelu Audi TT byla široká a samozřejmě vždy sportovní. První generace modelu TT byla k dispozici se čtyřválcovými motory přeplňovanými turbodmychadlem o výkonu 150 až 225 k a s agregátem V6 vyladěným na 250 k. Vrcholnou jednotkou v paletě motorů byl čtyřválec s výkonem zvýšeným na 240 k pro model Audi TT quattro Sport, jehož bylo dodáno 1168 vozů. Zákazníci měli pro své TT první generace výběr z dlouhého seznamu prvků výbavy na přání. Kromě exkluzivních barev, například oranžové Papaya nebo modré Nogaro, si mohli zákazníci individualizovat své TT speciálním příslušenstvím. Do sériově vyráběného modelu Audi TT Roadster se z atraktivní studie dostala například sedadla čalouněná kůží v designu inspirovaném baseballovou rukavicí. Během osmi let výroby sjelo do poloviny roku 2006 z montážní linky celkem 178 765 vozů Audi TT Coupé první generace (typ 8N). Kromě toho bylo mezi roky 1999 a 2006 vyrobeno přesně 90 733 vozů Audi TT Roadster.

Ve druhé generaci rozšířily portfolio modelů TT verze RS

U následujících dvou generací zachovali designéři jako dominující stylistické pojetí redukci na to podstatné, což je patrné například na minimalistickém vnějším designu nebo v interiéru bez zbytečných ozdob a s důslednou orientací na řidiče. Zůstaly také typické oblé tvary s motivem kruhu jako prvek, který charakterizuje vnější i vnitřní design – například na hliníkovém víčku palivové nádrže, kruhových výdeších ventilační soustavy, rámečku kolem kulisy řazení a markantní hlavici řadicí páky.

Druhá generace modelové řady TT byla představena v letech 2006 (Coupé) a 2007 (Roadster) na základě platformy druhé generace modelu Audi A3. Poprvé nalezl uplatnění systém adaptivních tlumičů „Audi magnetic ride“, který byl nabízen na přání a nepřetržitě přizpůsoboval činnost tlumičů stavu vozovky a individuálnímu stylu jízdy. V roce 2008 byl uveden sportovní model TTS s dvoulitrovým přeplňovaným motorem a výkonem 272 k, o rok později následoval model TT RS, jehož přeplňovaný pětiválec 2,5 litru poskytoval nejvyšší výkon 340 k, resp. 360 k v modelu Audi TT RS plus. V roce 2008 zahájila značka se čtyřmi kruhy prodej modelu TT 2.0 TDI quattro – byl to první sériově vyráběný sportovní vůz na světě, který ke svému pohonu používal vznětový motor.

Třetí generace modelu Audi TT se postavila na start v roce 2014

Značka Audi při generační obměně znovu snížila hmotnost modelu TT. TT Coupé s motorem 2.0 TFSI a mechanickou převodovkou mělo pohotovostní hmotnost pouhých 1230 kilogramů. Oproti předchůdci to bylo až o 50 kilogramů méně. Designéři vytvořili pro nové modely TT a TT RS moderní interpretaci nezaměnitelného tvarového řešení původního modelu TT z roku 1998, které doplnili mnoha dynamickými prvky. Napříč generacemi zůstalo kruhové víčko palivové nádrže s typickým nápisem TT. Klasický design první generace záměrně připomínalo také mnoho detailů při pohledu z profilu. Z technického hlediska přinesla třetí generace modelu TT řadu inovací. S tímto modelem debutoval zcela digitální panel sdružených přístrojů Audi virtual cockpit s velmi detailními, nastavitelnými zobrazeními, který nahradil analogové přístroje a displej MMI. V roce 2016 začala v modelu Audi TT RS nová éra osvětlovací techniky v automobilovém průmyslu. Značka Audi totiž poprvé vsadila na technologii OLED (organické LED). Také paleta motorů pro sportovní vůz měla co nabídnout. Vrcholnou verzí byl zpočátku model Audi TTS (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 8,6–8,2; kombinované emise CO2 v g/km: 195–187) s dvoulitrovým přeplňovaným motorem a výkonem 310 k. Od roku 2016 následoval model TT RS (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: 9,3–8,8; kombinované emise CO2 v g/km: 210–201) s přeplňovaným pětiválcem 2,5 litru, který patří mezi nejemocionálnější agregáty v portfoliu značky se čtyřmi kruhy. Tento motor o výkonu 400 k nejenže zajišťuje sportovní zvuk, ale také získal devětkrát v řadě prestižní ocenění „International Engine of the Year“ (Mezinárodní motor roku).

V jubilejním roce 2023 spojuje značka Audi výjimečné designové a technické prvky ze čtvrt století modelu Audi TT ve speciální edici Audi TT RS Coupé iconic edition nabízené v odstínu šedá Nardo. Vyrobeno bude pouhých 100 vozů.





redakce

