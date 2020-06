Audi RS 7 Sportback jde ve stopách RS 6 Avant a výkonem se vyrovná supersportům

Loni byla představena nová Audi RS 7 ve Frankfurtu a letos si ji vzalo do parády studio Auditography, aby ji v celé své kráse představilo nadšencům sportovních vozů. Přesvědčí vás o její výjimečnosti?





Všechny vozy Audi RS jsou na pohled jedinečné, ale nové RS 7 Sportback je opravdové zvíře. Druhá generace Audi RS 7, která byla představena před rokem spojuje luxus a výkon takovým způsobem, že se s ní může vyrovnat jen málo jiných automobilů. Svým vzhledem vás donutí doslova otočit hlavu, působí na silnici velmi agresivním dojmem.





Nová RS 7 natočena a vyfocena studiem Auditography ve Varšavě v Polsku je jedním z nejzářnějších videí, které můžete vidět i díky černé krystalické barvě Sebring s černou optikou vozu. Video obsahuje půvabné záběry exteriéru a interiéru vozu, vypuštěného v plné kráse na silnici v krásné scenérii okolního prostředí. Auditography nabízí detaily vozu prostoupené bublajícím zvukem motoru, zrychlení z 0 na 100 km i nejvyšší rychlost. Na první pohled nemusíte poznat rozdíly s A7, ale věřte, že RS 7 je velmi speciální vůz, který se vyrovná některým supersportům.

Pod kapotou RS 7 Sportback je stejně jako u nového modelu RS 6 Avant čtyřlitrový vidlicový osmiválec Biturbo s přeplňováním dvojicí turbodmychadel spolupracující s 48 voltovým mild hybridním systémem a technologií Cylinder on demand. Disponuje nejvyšším výkonem 441 kW (600k) a točivým momentem 800 Nm dostupným v rozmezí od 2050 do 4500 otáček za minutu. Audi RS 7 Sportback zvládá akceleraci z 0 na 100 km/h za 3,6 s. Maximální rychlost je tradičně omezena na 250 km/h, ale díky paketům Dynamic a Dynamic Plus může omezovač zasahovat až při rychlostech 280 km/h, resp. 305 km/h.

Interiér kombinuje sportovní styl s luxusem a vedle vybraných materiálů se špičkovým dílenským zpracováním se pyšní 12,3 palcovým digitálním přístrojovým štítem, nabízejícím informace o tlaku v pneumatikách, teplotě oleje v motoru nebo údaje o přetížení či měření časů na kolo. Řidič má mimo jiné k dispozici 6 jízdních režimů, z nichž dvojice s označením RS1 a RS2 nabízí možnost individuálního nastavení řady systémů. Přístrojový štít pak doplňuje 10,1 palcový displej multimediální systému a 8,6 palcový displej, jehož prostřednictvím je ovládána klimatizace.

Připoutejte se a vychutnejte si jízdu s nejkrásnější Audi.

