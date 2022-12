Audi RS 6 Avant a RS 7 Sportback v provedení performance pohání osmiválec o výkonu 630 koní

Nové modely Audi RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance jsou ještě silnější a rychlejší než všechny dosavadní verze modelů RS 6 a RS 7, a to díky mnoha exkluzivním prvkům výbavy, které jim dodávají ostřejší vzhled a zajišťují emocionálnější zážitky z jízdy. Mimořádně silný motor V8 Biturbo TFSI 4,0 litru poskytuje nyní nejvyšší výkon 463 kW (630 k) a maximální točivý moment 850 N.m





Zákazníci mohou modely RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance objednávat od 8. prosince. Model Audi RS6 Avant performance lze pořídit od 3 501 900 korun, Audi RS7 Sportback performance od 3 587 900 korun včetně prodloužené tovární záruky 4 roky / 120 000 km.





„Performance“ znamená u značky Audi v první řadě více výkonu. V porovnání s výchozími verzemi umožnila větší turbodmychadla a nárůst plnicího tlaku z 2,4 na 2,6 baru u motoru V8 Biturbo TFSI 4,0 litru v modelech RS 6 Avant performance (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: - (EU); 12,7–12,2 (WLTP); kombinované emise CO2 v g/km**: - (EU); 289–277 (WLTP)) a RS 7 Sportback performance (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: - (EU); 12,5–12,0 (WLTP); kombinované emise CO2 v g/km: - (EU); 284–273 (WLTP)) zvýšení nejvyššího výkonu o 30 k a maximálního točivého momentu o 50 N.m. Nejvyšší výkon tak vzrostl z 441 kW (600 k) na 463 kW (630 k) a maximální točivý moment z 800 na 850 N.m. Modely performance (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km: - (EU); 12,7–12,0 (WLTP); kombinované emise CO2 v g/km**: - (EU); 289–273 (WLTP)) zvládnou sprint z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy, což představuje zlepšení o 0,2 sekundy v porovnání s výchozími modely RS 6/RS 7.

Méně je někdy více: Díky menší zvukové izolaci mezi motorovým prostorem a interiérem a v zadní části vozidla nadchnou modely RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance novou úrovní podmanivé akustiky. Navíc se tím snížila hmotnost o osm kilogramů. Pohotovostní hmotnost modelu RS 6 Avabt performance je 2090 kilogramů, RS 7 Sportback performance váží 2065 kilogramů.

Zvýšení jízdní dynamiky: nový samosvorný mezinápravový diferenciál

Sériově dodávaná 8stupňová převodovka tiptronic s kratšími dobami řazení předává hnací sílu jednotky 4.0 TFSI trvalému pohonu všech kol quattro. Výhradně mechanicky pracující mezinápravový diferenciál rozděluje hnací sílu mezi přední a zadní nápravu v poměru 40:60. Při prokluzu kol je větší točivý moment automaticky přenášen na nápravu s lepší trakcí – až 70 procent může směřovat dopředu, nebo až 85 procent dozadu. Optimalizovaný samosvorný mezinápravový diferenciál je lehčí a kompaktnější. Vylepšuje jízdní dynamiku, zajišťuje citelně preciznější chování vozu v zatáčkách a potlačuje nedotáčivost vozu především v limitních situacích. Vůz kromě toho reaguje ještě přesněji na otočení volantu při vjezdu do zatáčky. Benefitem pro zákazníka je celkově ještě agilnější jízda.

Exkluzivní a sportovní: 22“ kola s vysokovýkonnými pneumatikami

Nové modely RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance jezdí sériově na 21“ kolech z lehké slitiny s 10paprskovým hvězdicovým designem, na nichž jsou namontovány pneumatiky rozměru 275/35. Kromě již nabízených 22“ kol z lehké slitiny jsou na výběr navíc také 22“ kola lehké konstrukce – leštěná s černým metalickým lakem, matně šedá, matně černá nebo matná v odstínu zlatá Neodym. V obou případech získá vůz ještě sportovnější vzhled. Vzdušný design s 5 paprsky ve tvaru písmene Y je inspirován motoristickým sportem a zlepšuje chlazení brzd. Kola s nižší hmotností jsou vyráběna náročným procesem kování a frézování. V porovnání s 22“ hliníkovými koly aktuálních modelů RS 6 Avant, resp. RS 7 Sportback, je nové kolo s lehkou konstrukcí o pět kilogramů lehčí. Díky snížení neodpružených hmot o 20 kilogramů je dosaženo ještě pohotovějších reakcí vozu.

K tomu přispívají také nové vysokovýkonné pneumatiky Continental „Sport Contact 7“ rozměru 285/30, které se dodávají společně s novými lehkými koly. Tyto pneumatiky nabízejí výrazně vyšší adhezi na suché i mokré vozovce, zmenšují sklon k nedotáčivosti při dynamických průjezdech zatáčkami a zvyšují celkovou preciznost jízdních vlastností v celém rozsahu provozních rychlostí. Nové pneumatiky kromě toho zkracují brzdnou dráhu ze 100 na 0 km/h až o dva metry.

Řidič může ovlivnit charakter vozidla prostřednictvím systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select. Na výběr má šest jízdních režimů: efficiency, comfort, auto, dynamic a dva individuálně konfigurovatelné specifické režimy „RS1“ a „RS2“.

V modelech performance se však jednotlivé jízdní režimy liší ještě výrazněji. Například režim setrvačné jízdy je automaticky aktivován již jen v režimu efficiency. To znamená, že do rychlosti jízdy až 160 km/h se spalovací motor vypíná a vůz pokračuje v jízdě setrvačností bez spotřeby paliva nebo brzdného účinku motoru. Optimalizovaný software řídicí jednotky motoru navíc zajišťuje v režimu S ostřejší změny zatížení, pokud řidič aktivoval systémem Audi drive select jízdní modus „dynamic“ nebo provozní režim převodovky S – to přispívá k dalšímu zvýšení emocionality.

Nový software v řídicí jednotce převodovky kromě toho zkracuje doby řazení a zajišťuje citelně větší rozdíly mezi jednotlivými jízdními režimy.

Dynamický paket RS je součástí sériové výbavy

Sériová výbava modelů RS 6 Avant performance a RS 7 performance zahrnuje dynamický paket RS. Jeho součástí je zvýšení nejvyšší rychlosti na 280 km/h, dynamické řízení všech kol, které prostřednictvím specifické úpravy softwaru RS podporuje řidiče aktivními zásahy do řízení na přední a zadní nápravě, a sportovní diferenciál quattro na zadní nápravě.

Na přání si mohou zákazníci objednat také dynamický paket RS plus, který nad rámec dynamického paketu RS obsahuje zvýšení nejvyšší rychlosti na 305 km/h a spolu s ním je třeba vybavit vůz keramickou brzdovou soustavu RS. V tomto případě jsou brzdové třmeny lakovány šedou, červenou nebo modrou barvou. Brzdové kotouče mají průměr 440 milimetrů (vpředu) a 370 milimetrů (vzadu). Keramické brzdy RS mají celkem o 34 kilogramů nižší hmotnost než ocelové, což snižuje neodpružené hmoty.

Mimořádný vzhled: nové barvy karoserie a stylistické pakety

Pro nové modely RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance se dodává celkem 16 barev karoserie. Paleta barev pro modely RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance poprvé zahrnuje barvy modrá Ascari (metalický nebo matný lak) a stříbrná Dew (matný lak). Modely performance vyčnívají z davu sériově dodávanými vnějšími prvky RS v matně šedém odstínu. Touto barvou se odlišují mimo jiné vnější zpětná zrcátka, přední spoiler, krajní aerodynamické prvky vpředu, lišty na rozšířených bočních prazích, podélné střešní nosiče, ozdobné lišty na bočních oknech a zadní difuzor. Alternativně je na výběr stylistický paket v kombinaci matný karbon/černá. Podélné střešní nosiče a ozdobné lišty na bočních oknech jsou v tomto případě černé. Kruhy Audi a označení modelu jsou buď chromované, nebo černé.

Sázka na modrou: nové ozdobné prvky v interiéru

Známé designové pakety RS pro interiér, nabízené v šedé a červené variantě, byly rozšířeny o modrou barvu. Věnec volantu je obšitý černou Alcantarou s kontrastním prošíváním v odstínu modrá Mercato. Podlahové rohože, boční stěny středové konzoly a manžeta páky voliče mají rovněž kontrastní prošívání v tomto barevném odstínu. Bezpečnostní pásy září kompletně odstínem Mořská modrá a ozdobná obložení mohou být na přání objednána ve verzi z karbonových vlákem s modrými ozdobnými prvky. Hlavice páky voliče a boční stěny středové konzoly jsou obšity tkaninou Dinamica z mikrovlákna, která je ze 45 procent vyrobena z recyklovaných vláken PET. Sportovní sedadla jsou čalouněna velmi kvalitní perforovanou kůží Valcona s kosočtvercovým prošíváním. Kontrastní prošívání má i v tomto případě modrý odstín Mercato. Mimořádným rozpoznávacím prvkem je osvětlení LED v předních dveřích, které promítá na zem vedle vozidla nápis „RS performance“.

Na přání si mohou zákazníci zvolit designové pakety RS plus ve třech barevných variantách s dodatečnými prvky. Ozdobná obložení, loketní opěrky na dveřích a středová loketní opěrka jsou v tomto případě obšity tkaninou Dinamica z mikrovlákna. Exkluzivně v této variantě výbavy jsou prostřední plochy sedadel zdobeny šedým, červeným nebo modrým prvkem. Příslušná barva prosvítá perforovanou kůží na sportovních sedadlech. Celek doplňuje barevně sladěné, vyšívané reliéfní logo na opěradlech.

Zákazníci si mohou svá vozidla sestavovat v tisících individuálních kombinacích prostřednictvím nového vizualizačního nástroje „Audi exclusive Customiser“, a vytvořit si tak svůj osobní unikát. Na výběr mají velký počet individuálních laků a barev kůže i prošívacích nití. Vizualizace probíhá v reálném čase na 3D modelu. Ukazatele sériově dodávaného 12,3“ digitálního panelu sdružených přístrojů Audi virtual cockpit plus nabízejí v nových modelech performance nové funkce. Ukazatel řazení v manuálním režimu převodovky mění zobrazení otáček ze zelené na žlutou a následně červenou, která svítí přerušovaně jako v motoristickém sportu, a řidiči ukazuje optimální okamžik pro řazení. Funkce Launch Control, která maximálně využívá potenciál zrychlení modelů RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance, signalizuje novými symboly semaforu ideální okamžik pro start.

Modely performance mají tradici: od modelu RS 6 Avant plus dodnes

Modely RS 6 Avant performance a RS 7 Sportback performance generace C8 navazují na mnohaletou strategii modelů plus a performance společnosti Audi Sport. Všechno začalo modelem RS 6 Avant plus generace C5. Tehdejší společnost quattro GmbH (dnes Audi Sport GmbH) představila krátce před ukončením výroby této modelové řady v roce 2004 speciální edici s decentně zvýšeným výkonem, jejíž výroba byla limitována na 999 exemplářů. Výkon motoru vzrostl o 30 k na 480 k. Tento model byl výjimečný i tím, že poprvé od modelu RS2 dosahoval vůz značky Audi oficiálně vyšší rychlosti než 250 km/h. Společnost Audi Sport omezila RS 6 plus na 280 km/h, a vyráběla tak nejrychlejší sportovní kombi. Bez elektronického omezovače mohl tento model jet rychlostí více než 300 km/h.

Varianta plus na základě generace C6 byla uvedena na trh v roce 2008 a její výroba byla omezena na 500 exemplářů. Na rozdíl od předchůdce neměla zvýšený výkon, takže motor V10 poskytoval i nadále 580 k. Značka Audi však změnila elektronický omezovač rychlosti. Ten u speciální edice Avantu a Limuzíny zasahoval až při 303 km/h. Rychlejší tehdy byl už jen model R8.

S představením modelů Audi RS 6 Avant a RS 7 Sportback performance generace C7 se označení speciálních edicí změnilo z „plus“ na „performance“. Detailními úpravami motoru vzrostl nejvyšší výkon na 605 k, tedy o 45 k více než u výchozích verzí. Krátkodobě byl v jízdním režimu „dynamic“ k dispozici točivý moment 750 N.m (funkce „overboost“, která přechodně zvýšila plnicí tlak). V závislosti na výbavě byla nejvyšší rychlost omezena na 250, 280 nebo 305 km/h.





redakce

Fotografie k článku

