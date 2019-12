Atraktivní Lexus LC 500 Convertible byl oficiálně představen na autosalonu v Los Angeles

Kabriolet LC 500 Convertible disponuje elektricky stahovatelnou plátěnou střechou a v nabídce vozů Lexus doplňuje klasické provedení kupé. Novinka nabízí atraktivní design a atmosférický pětilitrový osmiválec v kombinaci s 10st. automatickou převodovkou.





Výrobce tvrdí, že se jedná o nejatraktivnějšího zástupce celé modelové nabídky Lexus. Design spojuje jedinečnou linii střechy kupé s charakterem kabrioletu pro krásný vzhled bez ohledu na to, zda je střecha nahoře či dole. Při pohledu do kabiny jsou k vidění jednotlivé specifické detaily, které podtrhují otevřenou verzi Convertible.





Mezi ně patří speciální kryt zavazadelníku, odstupňované prošívání a specifický vzor perforace v horní části sedadel. Na zadní straně hlavových opěrek se pak nachází logo „L“.

Plátěná střecha ze čtyř vrstev byla navržena tak, aby zachovala uhlazenou linii střechy kupé bez podpůrného rámu rozpoznatelného pod plátnem. Látkový materiál střechy byl dále pečlivě vybrán a zpracován tak, aby zajistil optimální napnutí bez zvrásnění ve prospěch co nejlepší akustické izolace.



Pod kapotou je umístěn pětilitrový osmiválec s výkonem 467 koní a točivým momentem 540 Nm, takže si posádka bude moci užívat pořádný vítr ve vlasech. Vše podporuje automatická převodovka DirectShift s deseti stupni a pádly pod volantem, která veškerý výkon posílá na zadní nápravu.

Pro lepší požitek z jízdy je ve výbavě vozu zahrnuta funkce vyhřívání krku posádky. K dispozici je i průhledný aerodynamický reflektor, jenž zaručí dostatečné pohodlnou jízdu bez větších rušivých elementů v kabině.

Automobilka však myslela i na další situace, takže v základu se objevuje systém Lexus Climate Concierge. Ten automaticky reguluje soustavu dvouzónové klimatizace, vyhřívání sedadel, vyhřívání oblasti krku a vyhřívání volantu v závislosti na pozici střechy. Zajímavostí je rychlost stáhnutí čtyřvrstvé látkové střechy. To zabere pouze 15 sekund a její natažení trvá jen o sekundu déle. To vše lze provádět do rychlosti 50 km/h.

A kdo by si snad myslel, že se otevřený Lexus LC500 Convertible bude vyznačovat slabou tuhostí karoserie, je na omylu, K výraznému zvýšení konstrukční tuhosti totiž napomohlo strategické rozmístění a tvarování výztuhy u věže úchytu zadního zavěšení. Výztuha je složena z lehkého hliníku litého pod tlakem pro zachování nízké hmotnosti. K zajištění příkladného jízdního pohodlí také napomáhají aktivní zadní tlumiče a pod karoserií si své místo našly další výztuhy.

Kabriolet se ve srovnání s kupé, co se týče rozměrů moc neliší. Na délku má 4760 mm (o 10 mm méně než kupé), na šířku 1920 mm a na výšku 1350 mm (o 5 mm vyšší než kupé). Rozvor má hodnotu 2870 mm. Plátěná střecha se skládá za zadní sedačky a stáhnete ji za 15 sekund, zpětné natažení trvá o sekundu více. Se střechou můžete manipulovat v rychlosti do 50 km/h.

Nový Lexus LC 500 Convertible bude uveden na český trh až v létě 2020. Možná i proto zatím není stanovena základní cena.

Roman Havlín





