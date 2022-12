Test: Lexus ES 300h je hezčí a luxusnější alternativou Toyoty Camry

Můžete jít a za milion a padesát tisíc korun si můžete koupit Toyotu Camry. Velký sedan, který poskytuje především pohodlí, ale na silnici naprosto zapadne. Nebo můžete jít, něco málo přihodit a dopřát si vizuálně daleko zajímavější Lexus ES 300h. A právě ten se stal předmětem dnešního testu.





Lexus ES 300h aktuálně startuje na ceně 1 199 000 Kč, která zahrnuje mimo jiné Bi-LED světlomety nebo 12,3" dotykový Lexus Media Display a celou řadu zajímavé výbavy.





V loňském roce omlazený model ES vypadá na první pohled pořád stejně, Toyota ovšem upravila jednu z jeho nejvýraznějších částí, tedy nepřehlédnutelnou masku chladiče. Ta je nově více vystrčená směrem dopředu, má menší počet vertikálních lamel a používá upravenou sestavu L prvků. Zásadním vylepšením prošly přední světlomety – vyšší výbavové verze jsou osazeny světlomety s trojicí LED diod a adaptivní technologií BladeScan, které mají přepracovaný světelný podpis denního svícení a směrovek.

Novinkou v interiéru je 12,3palcový dotykový displej na středovém panelu, který automobilka přiblížila o 10 centimetrů blíž k řidiči. Displej je také nově natočen o 5 stupňů směrem k řidiči, což zlepšuje jeho čitelnost. Celkově však díky této drobné změně působí kokpit více koncentrovaně na řidiče. Vedle displeje nalezneme nové analogové hodiny, inspirované vrcholným modelem Lexus LS. Automobilka si navíc lehce pohrála s panelem klimatizace, jehož ovládání je zasazeno do lišty lakované černým klavírním lakem.

Nový infotainment má tradiční prostředí známé z jiných modelů japonské automobilky ve kterém je možné se kromě dotyku pohybovat také pomocí známého touchpadu. Samozřejmě nechybí Android Auto a Apple CarPlay.

Zavazadlový prostor nabídne objem 454 litrů, přičemž je nutné se smířit s nemožností sklápět zadní opěradla. Vystačit si je nutné s průvlakem loketní opěrky.

Pod kapotou pracuje 2,5litrový atmosférický čtyřválec o výkonu 131 kW, který doplňuje elektromotor dodávající dalších 88 kW. Celkem systémový výkon činí 160 kW, o jehož přenos na přední kola se stará převodovka E-CVT. Akceleraci z 0 na 100 km/h model ES 300h zvládne za 8,9 sekundy, maximální rychlost je pak omezena na 180 km/h.

Hned po prvních kilometrech je řidiči jasné, že tento model i přes svůj vzhled nemá žádné velké sportovní ambice. Akcelerace je slušná, úplně nejlépe ovšem Lexusu vyhovuje poklidné korzování. To je na palubě nevídaný klid a pohoda. O jízdě pak skoro nevíte. Až prudké sešlápnutí plynového pedálu vás vytrhne z komfortního opojení. Čtyřválec dá o sobě ve vyšších otáčkách najevo svou přítomnost a převodovka se postará o zvuk vysavače. Tohle auto miluje pohodovou jízdu, úplně v pohodě s ním můžete dosahovat slušných rychlostních průměrů, přičemž spotřebu lze udržet do šesti litrů na sto kilometrů. My týden za volantem ES 300h jezdili za 5,7 l/100 km, což v kombinaci s 50litrovou palivovou nádrží se nemusíte obávat častých návštěv čerpací stanice.

Lexus ES 300h je především pohodlným sedanem, který se hodí na bezproblémové zdolávání delších tras. Ostudu vám díky svému vzhledu rozhodně neudělá. Jen je nutné počítat s tím, že karoserie sedan nevyhoví každému.





redakce

