Zimní pneumatiky: Jak se značí a jaké mají vlastnosti?

V České republice platí povinnost mít na svém voze zimní pneumatiky v období od 1. listopadu do 31. března, a to tehdy, když na vozovce leží sníh, led či námraza, případně se dá jejich vznik předpokládat. V praxi to znamená, že během října a dubna praskají pneuservisy ve švech a majitelé aut si nechávají své vozy přezouvat. Víte ale, v čem jsou zimní pneumatiky tak speciální, jaké jsou jejich vlastnosti a proč je používat jen v chladných měsících?





Jak poznat, které pneumatiky jsou ty pravé?





Vlastnosti zimních pneumatik

Názvy pneumatik v sobě obsahují řadu číslic a písmen - například zimní pneumatiky 195/65 R15 jsou. Podle tohoto značení snadno zjistíte, které pneu je pro váš vůz vhodné a které nikoliv.

Zimní pneumatiky se od těch letních a celoročních liší ve složení, hloubce vzorku a tvrdosti. Poznávacím znakem zimních pneumatik je pružnost, skvělá přilnavost a fakt, že nejlepší vlastnosti mají tehdy, když teplota klesne pod sedm stupňů Celsia. Letní pneumatiky při nízkých teplotách rychle tvrdnou, mají mělčí vzorek a skvělou přilnavost k horké silnici.

Zimní pneu na motorky

Přestože většina motorkářů svou mašinu a výbavu na zimu schová do garáže, najdou se i odvážlivci, kteří si vyjedou na motorce i v chladných měsících. Pokud k tomu mají kvalitní moto oblečení, které je udrží v teple, a motorce nazují vhodné zimní pneu, může být i zimní projížďka příjemným zážitkem.

Nezapomínejte na pravidelné přezouvání letních a zimních pneumatik. Při jízdě na studené, namrzlé či zasněžené vozovce oceníte vlastnosti zimních pneumatik, zatímco na rozpáleném asfaltu oceníte mělčí vzorek a složení letních pneumatik. Jestliže patříte k milovníkům jízdy na motorce a zima vám ve vašem koníčku nezabrání, nezapomínejte na zimní obutí motorky i sebe samých.





Komerční článek, zdroj foto: New Africa / Shutterstock.com

