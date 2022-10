Vznikne jen 555 kusů Audi RS Q3 edition 10 years

Pospěšte si. Speciální limitovaná edice Audi RS Q3 edition 10 years vznikne pouze v 555 exemplářích, které budou samozřejmě očíslované a obdařeny exkluzivní výbavou. O vyjímečný jízdní zážitek se postará pětiválec o zdvihovém objemu 2,5 litru s výkonem 400 koní a točivým momentem 480 N.m.





Audi oslavuje desetileté výročí modelu Audi RS Q3 speciální sportovní edicí s označením RS Q3 edition 10 years. Její výroba je limitována na 555 exemplářů pro celý svět. Jubilejní edice je k dispozici na základě modelů RS Q3 a RS Q3 Sportback.





Kompaktní sportovní model se po svém uvedení na trh v roce 2013 úspěšně etabloval. Druhá generace, nabízená od roku 2019, poskytuje nejvyšší točivý moment 294 kW (400 k) a maximální točivý moment 480 N.m. Náležitou dynamiku propůjčuje modelu Audi RS Q3 edition 10 years* přeplňovaný pětiválec 2,5 litru, jehož hnací síla je přenášena na vozovku prostřednictvím 7stupňové převodovky S tronic a trvalého pohonu všech kol quattro. Jubilejní edice obdržela exkluzivní prvky vnější i vnitřní výbavy. Mezi ně patří nový metalický lak šedá Chronos, 21“ kola z lehké slitiny, nová skořepinová sedadla RS čalouněná tkaninou Dinamica z recyklovaného mikrovlákna a sytě černé ozdobné prvky na přístrojové desce. Cena paketu speciální edice začíná od 175 600 korun včetně DPH a zákazníci v České republice jej mohou objednávat od konce října 2022.

Exteriér se silným charakterem

RS Q3 si zaslouží náležitou oslavu. Audi proto sází mimo jiné na dvě výrazné barvy: matný odstín stříbrná Dew nebo metalický lak šedá Chronos. Druhá z uvedených barev je určena výhradně pro speciální edici, zatímco matný lak stříbrná Dew byl letos poprvé zařazen do palety barev pro model Audi RS Q3*. Pro jubilejní edici jsou exkluzivně vyhrazena také černá 21“ kola z lehké slitiny s dvojitými paprsky a pneumatikami rozměru 225/35. Na přání mohou zákazníci objednávat 19“ vysokovýkonnou brzdovou soustavu s předními brzdovými kotouči z keramického materiálu vyztuženého uhlíkovými vlákny. Brzdové třmeny jsou v tomto případě sériově lakovány lesklou, antracitově šedou barvou. Za příplatek mohou být alternativně červené nebo modré.

Exkluzivní vzhled speciální verze edition 10 years umocňují četné díly karoserie v černé, resp. leskle černé barvě. Mezi ně patří například tmavé světlomety Matrix LED s dynamickými ukazateli směru a kryty vnějších zpětných zrcátek. Leskle černé jsou kromě rámu střechy také okenní lišty, ochranné lišty na dveřích, lišty na předním spoileru a difuzor. Sportovní vzezření završují leskle černé čtyři kruhy na masce chladiče Singleframe i zádi a označení modelu.

Exkluzivní, sportovní interiér

Cestující usedají do nových skořepinových sedadel RS navržených exkluzivně pro tuto edici. Horní část sedadel zdobí emblémy RS a dalším nevšedním highlightem jsou kryty opěradel z matného uhlíkového kompozitu, které jsou v modelu RS Q3 použity poprvé. Skořepinová sedadla jsou čalouněna kombinací kůže a tkaniny Dinamica v černém a sytě černém odstínu – nové, sportovně elegantní barvě. Dinamica je tkanina z mikrovlákna, která obsahuje 45 procent recyklovaných vláken PET. Kromě sedadel je touto tkaninou obšita také ozdobná plocha na přístrojové desce. Mimořádný kontrast vytváří prošívání v odstínu mědi, použité na různých místech interiéru. To platí mimo jiné pro kosočtvercové prošívání na prostředních částech sedacích ploch, středové loketní opěrce, loketních opěrkách na výplních dveří, volantu, který je k dispozici v kruhové nebo dole zploštělé variantě, a černých podlahových rohožích s nápisem RS Q3 vyšitým leskle měděným odstínem. Dalším highlightem speciální varianty edition 10 years jsou exkluzivní ozdobná obložení z uhlíkového kompozitu, která mají stejně jako kryty opěradel matnou povrchovou úpravu. Displej MMI má rámeček se vzhledem uhlíkového kompozitu. Dotykový displej s úhlopříčkou 10,1 palce zdobí nápis „1 of 555“. Pro tuto edici specifické osvětlení vstupních prostorů promítá na zem po otevření dveří červený kosočtverec s 3D efektem.

Neodolatelný pohon

Modely RS Q3 (kombinovaná spotřeba paliva v l/100 km mají pod kapotou silný pětiválec 2.5 TFSI. Jeho nejvyšší výkon 294 kW (400 k) ze zdvihového objemu 2,5 litru je nyní o 17 procent vyšší než u předchozí generace modelu RS Q3, jejíž výkon byl v roce 2015 zvýšen na 250 kW (340 k). V porovnání s původní verzí s 228 kW (310 k) z roku 2013 vzrostl výkon dokonce o 29 procent. Maximální točivý moment 480 N.m je k dispozici v rozsahu otáček od 2250 do 5850 min-1. Modely RS Q3 a RS Q3 Sportback zrychlí z klidu na 100 km/h za pouhých 4,5 sekundy. Jejich nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 250 km/h. Na přání může RS Q3 jet rychlostí až 280 km/h.

Jedinečný zvuk motoru vytváří nezvyklé pořadí zapalování 1-2-4-5-3 a lichý počet válců. Charakteristický zvuk pětiválce umocňuje výfuková soustava RS rozdělená do dvou větví. Ještě ostřejší zvukový projev nabízí na přání dodávaná sportovní výfuková soustava RS. Pětiválcový agregát získal devětkrát v řadě prestižní ocenění „International Engine of the Year Award“ (Mezinárodní motor roku). Výkon pětiválce předává trvalému pohonu všech kol quattro sériově dodávaná sedmistupňová převodovka S tronic.





