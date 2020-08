Volkswagen Transporter oslavuje své sedmdesátiny akčním modelem

Výroba modelu Transporter začala před 70 roky a Volkswagen k této události připravil atraktivní edici akčních modelů „70 let Bulli“, jejichž ceny začínají již od 499 000 Kč bez DPH. Populární Multivan Highline „70 let“ pak pořídíte se zvýhodněním až 406 000 Kč.





Pro všechny akční modely Volkswagen T6.1 „70 let Bulli“ samozřejmě platí prodloužená záruka výrobce na 2+2 roky/200 000 km. Společnost Volkswagen Financial Services navíc připravila financování s výhodnými podmínkami.





„Transporter – to je sedm desítek let příběhů lidí, kteří se za jeho volantem vydali za svými sny o štěstí, svobodě a úspěchu,“ říká Jakub Šebesta, ředitel divize Volkswagen Užitkové vozy společnosti Porsche Česká republika. „Kulaté narozeniny našeho bestselleru připomeneme speciální edicí jubilejních modelů za skvělé ceny a také originální komunikační kampaní. V ní propojujeme historii se současností a ukazujeme, že Transporter je i dnes pro všechny živnostníky, podnikatele, rodiny, umělce i dobrodruhy ideálním společníkem pro uskutečnění malých i velkých cílů.“

Jubilejní nabídka speciální edice „70 let Bulli“ začíná skříňovou verzí modelu Transporter s krátkým rozvorem a výkonem 110 k, kterou lze pořídit již za 499 000 Kč bez DPH. K dispozici je dále Transporter Kombi „70 let“ pro přepravu osob i nákladu. Zákazník ušetří až 286 000 Kč vč. DPH u pětimístné verze s dlouhým rozvorem a motorem o výkonu 150 k s převodovkou DSG.

Speciální edice modelů „70 let Bulli“ zahrnuje také model Caravelle Trendline se zvýhodněním až 306 000 Kč vč. DPH, pokud se zákazník rozhodne pro sedmimístnou variantu s dlouhým rozvorem a motor o výkonu 150 k ve spojení s manuálně řazenou převodovkou.

Volkswagen Multivan se v průběhu desetiletí etabloval jako etalon všestrannosti. Akční Multivan Trendline „70 let Bulli“ s mimořádnou variabilitou, výkonem 150 k a manuálně řazenou převodovkou přesvědčí nejen cenou 1 050 000 Kč vč. DPH, ale také luxusní výbavou, která zahrnuje světlomety LED vpředu i vzadu, 16“ kola z lehkých slitin Clayton, tempomat, vyhřívaná přední sedadla, ParkPilot vpředu a vzadu a automatickou klimatizaci Climatronic. Ty nejnáročnější zákazníky uspokojí ještě lépe vybavený Multivan Highline „70 let Bulli“ s dvoubarevným lakováním a zvýhodněním až 406 000 Kč vč. DPH.

S historií modelu Transporter se neodmyslitelně pojí rovněž obytné a kempovací verze, které zcela změnily způsob cestování za zábavou i poznáváním dálek. Proto nemůže ve speciální edici „70 let Bulli“ chybět California 6.1 Beach, kterou lze pořídit se zvýhodněním až 349 000 Kč vč. DPH. Ikonická California 6.1 „70 let Bulli“ se dodává ve verzích se čtyřmi nebo pěti sedadly a minikuchyňkou.

Uvedení akčních modelů „70 let Bulli“ podporuje komunikační kampaň v tištěných a elektronických médiích, která obrací pozornost k historii Transporteru jako kultovní legendy a nenapodobitelné ikony. Sérii inzerátů odstartuje první generace T1 s mottem „70 let snu o štěstí“. Další inzerát zachycuje následující generaci T2 ve verzi California s titulkem „70 let snu o svobodě“. Posledním z komunikovaných zástupců již nevyráběných generací Transporteru je T4. Čtvrtá generace zahájila moderní éru „Téček“ s motorem vepředu a pohonem předních kol a významně přispěla k „70 letům snu o úspěchu“. V další fázi komunikační kampaně převezmou štafetu aktuální modely T6.1 ve výročních verzích „70 let Bulli“. Jejich vzhled přitom nezapře inspiraci legendárními předchůdci. Bannery na internetu zaujmou svou interaktivní funkcí. Historické Transportery se totiž pohybem myši proměňují v aktuální pokračovatele rodu T. V elektronických médiích poběží také reklamní spot a v září se k centrální kampani připojí jednotliví dealeři s akční nabídkou nových modelů.





